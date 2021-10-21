Картина дня: ковидный антирекорд, предложение центристов соцдемам и шантаж президентов

Бустерная доза на основе доверия

Для бустерной дозы государство сделало исключение: через шесть месяцев после последнего укола ее могут получить только учителя и социальные работники, а также люди старше 65 лет. Однако те, кто занимается вакцинированием, не могут проверить входит ли пришедший к ним человек в одну из этих групп. Читать далее…

Решено 〉 Правительство одобрило новые коронаограничения

Сегодня правительство одобрило два решения, чем узаконило принятые во вторник новые распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Читать далее…

EKRE представила законопроект об отмене вводимых правительством ограничений

Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) представила в Рийгикогу законопроект, предусматривающий отмену вводимых правительством ограничений в связи с коронавирусом. Читать далее…

Министр Кийк: шарфы и воротники больше неприемлемы. Только маски!

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, замещающий премьер-министра, министр юстиции Марис Лаури, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Премьер-министр Кая Каллас находится в Брюсселе на Верховном совете Европы. Читать далее…

Правительство хочет отвязать размер алиментов от минимальной зарплаты

Правительство одобрило подготовленный Министерством юстиции законопроект, согласно которому минимальную ставку алиментов планируется отвязать от минимальной заработной платы и заменить ее формулой, учитывающей фактические расходы на ребенка. В последние годы выплата алиментов для многих родителей оказалась трудновыполнимой именно из-за быстрого повышения минимальной заработной платы. Читать далее…

Продавцы электроэнергии начали разрывать договоры с фиксированной ценой

Некоторые продавцы электроэнергии начали разрывать ранее заключенные с крупными клиентами договоры с фиксированной ценой и перезаключать их по более высоким тарифам. Для некоторых предприятий это стало неприятной неожиданностью, поскольку они не знали, что продавец может в одностороннем порядке отказаться от фиксированной цены, если такая возможность предусмотрена в договоре. Читать далее…

Мать, дочь которой покончила с собой из-за травли: все началось с невинного видео

Прошлым летом лишила себя жизни 19-летняя Хелдин Ноол, которую на протяжении многих лет дразнили из-за опубликованного в детстве в YouTube видео. Ее мать, Ирма Ноол, рассказала в передаче Esse, как издевательства повлияли на дочь и что можно было сделать по-другому. Читать далее…

Перебравшаяся в Эстонию соратница Навального объявлена в России в розыск

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией, признанного экстремистской организацией и запрещенного в России, Любовь Соболь объявлена в розыск Министерством внутренних дел РФ. Имя 34-летней Соболь появилось в списке разыскиваемых на сайте министерства в среду вечером. Читать далее...

Отношения с восточным соседом мешают Эстонской железной дороге «снять сливки» с кризиса

Как утверждают финские СМИ, железная дорога спасет скандинавам Рождество. О панике по поводу того, что глобальный кризис поставок испортит Рождество, было много разговоров, но финны вместе с китайцами нашли в лице железнодорожных перевозок решение, которое позволит вовремя доставить подарки детям из стран Балтийского региона. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Ощущение конца света: единственная университетская больница Эстонии работает в аварийном режиме

Вчера утром тартуские врачи разослали обращение к общественности, в котором они сделали то, что обычно не делают, — описали свою повседневную жизнь. Люди работают на гране своих возможностей. Выходя на дежурство, они знают, что останутся сверхурочно. Здоровье некоторых коллег подорвалось от напряжения, а с имеющимся персоналом уже невозможно предложить пациента больше, чем есть на данный момент. Читать далее...

В Эстонии объявлено штормовое предупреждение: как подготовиться к непогоде?

Государственная метеорологическая служба предупредила о прогнозируемом этой ночью шторме, который может привести к отключению электроэнергии и затруднить проезд дороги из-за повалившихся веток и деревьев. Согласно штормовому предупреждению, ожидается ветер юго-западный, западный 8-14, порывы 20, на островах и побережье 11-16, порывами 25 м/с, утром в районе Финского залива до 28 м/с. Читать далее...

Кандидат 007, который вел агитацию в Силламяэ, на самом деле не участвовал в выборах