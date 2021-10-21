Картина дня: ковидный антирекорд, предложение центристов соцдемам и шантаж президентов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8804 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1506. Шестеро скончались. Читать далее…
Сегодня таллиннский совет Центристской партии обсудил ситуацию, сложившуюся в Таллинне после выборов, и после активной дискуссии предложение о начале коалиционных переговоров было решено сделать Социал-демократической партии. Читать далее...
Центристская партия предложила Социал-демократической партии начать в Таллинне коалиционные переговоры. Соцдемы сообщат о своем решении, вероятно, в пятницу вечером, сообщили председатель СДПЭ Индрек Саар и руководитель таллиннского региона партии Раймонд Кальюлайд. Читать далее...
Социал-демократическая партия (СДПЭ) в ближайшее время обсудит предложение Центристской партии о создании в столице коалиции. Кандидат в мэры Таллинна от СДПЭ Раймонд Кальюлайд сказал Postimees, что, вероятно, решение будет принято завтра вечером на общем собрании правлений таллиннского округа и партии. Читать далее...
В четверг таллиннский совет Центристской партии обсудил ситуацию после выборов в столице и внес предложение о коалиционных переговорах с Социал-демократической партией. Нынешний председатель городского собрания Тийт Терик сообщил Postimees, что предложение сделано лишь одной партии. Читать далее...
Центристская партия предложила возможность формирования коалиции в Таллинне социал-демократам. Остальные политические партии не верят, что соцдемы смогут привнести изменения в городскую власть, находясь в коалиции с Центристской партией. Читать далее...
«Являюсь владельцем домена kerstikaljulaid.ee. Подумал, что, может быть, госпожа президент заинтересована в приобретении этого домена. В этом случае домен оказался бы в надежных руках, и неправомерное использование домена в будущем было бы исключено». Такое письмо в 2017 году получила Канцелярия президента республики от одного жителя Эстонии. Сотрудники канцелярии вступили с ним в разговор. Читать далее…
Гражданка Латвии, пересекавшая погранпункт Лухамаа, уверена, что эстонский таможенник пытался получить от нее взятку. Налогово-таможенный департамент отрицает обвинения. Читать далее…
Спектакль Театра Наций «Иранская конференция» на «Золотой Маске в Эстонии». Пока публика заполняет зал, на экране в глубине сцены бесконечно повторяется, в английском оригинале и русском переводе, отрывок из «Гамлета»; встреча принца с Розенкранцем и Гильденстерном. Читать далее…
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр административного управления Яак Ааб (Центристская партия) рассказали Postimees, что на минувшей неделе консультирующий правительство научный совет не предложил им ни одной меры по борьбе с коронавирусом. Однако в прошлую среду Postimees писал о новых предложениях научного совета. Читать далее…
Для бустерной дозы государство сделало исключение: через шесть месяцев после последнего укола ее могут получить только учителя и социальные работники, а также люди старше 65 лет. Однако те, кто занимается вакцинированием, не могут проверить входит ли пришедший к ним человек в одну из этих групп. Читать далее…
Сегодня правительство одобрило два решения, чем узаконило принятые во вторник новые распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Читать далее…
Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) представила в Рийгикогу законопроект, предусматривающий отмену вводимых правительством ограничений в связи с коронавирусом. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, замещающий премьер-министра, министр юстиции Марис Лаури, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Премьер-министр Кая Каллас находится в Брюсселе на Верховном совете Европы. Читать далее…
Правительство одобрило подготовленный Министерством юстиции законопроект, согласно которому минимальную ставку алиментов планируется отвязать от минимальной заработной платы и заменить ее формулой, учитывающей фактические расходы на ребенка. В последние годы выплата алиментов для многих родителей оказалась трудновыполнимой именно из-за быстрого повышения минимальной заработной платы. Читать далее…
Некоторые продавцы электроэнергии начали разрывать ранее заключенные с крупными клиентами договоры с фиксированной ценой и перезаключать их по более высоким тарифам. Для некоторых предприятий это стало неприятной неожиданностью, поскольку они не знали, что продавец может в одностороннем порядке отказаться от фиксированной цены, если такая возможность предусмотрена в договоре. Читать далее…
Прошлым летом лишила себя жизни 19-летняя Хелдин Ноол, которую на протяжении многих лет дразнили из-за опубликованного в детстве в YouTube видео. Ее мать, Ирма Ноол, рассказала в передаче Esse, как издевательства повлияли на дочь и что можно было сделать по-другому. Читать далее…
Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией, признанного экстремистской организацией и запрещенного в России, Любовь Соболь объявлена в розыск Министерством внутренних дел РФ. Имя 34-летней Соболь появилось в списке разыскиваемых на сайте министерства в среду вечером. Читать далее...
Как утверждают финские СМИ, железная дорога спасет скандинавам Рождество. О панике по поводу того, что глобальный кризис поставок испортит Рождество, было много разговоров, но финны вместе с китайцами нашли в лице железнодорожных перевозок решение, которое позволит вовремя доставить подарки детям из стран Балтийского региона. Читать далее...
Вчера утром тартуские врачи разослали обращение к общественности, в котором они сделали то, что обычно не делают, — описали свою повседневную жизнь. Люди работают на гране своих возможностей. Выходя на дежурство, они знают, что останутся сверхурочно. Здоровье некоторых коллег подорвалось от напряжения, а с имеющимся персоналом уже невозможно предложить пациента больше, чем есть на данный момент. Читать далее...
Государственная метеорологическая служба предупредила о прогнозируемом этой ночью шторме, который может привести к отключению электроэнергии и затруднить проезд дороги из-за повалившихся веток и деревьев. Согласно штормовому предупреждению, ожидается ветер юго-западный, западный 8-14, порывы 20, на островах и побережье 11-16, порывами 25 м/с, утром в районе Финского залива до 28 м/с. Читать далее...
Жители Силламяэ могли видеть в соцсетях предвыборную рекламу кандидата номер 007 Романа Васильева, который на плакатах изображался в образе Джеймса Бонда. Но оказалось, что вся его “избирательная кампания” - просто шутка над политиками, которые заявляют о себе только перед выборами. Читать далее...