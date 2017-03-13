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Картина дня: стало известно, кто угрожал взорвать немецкий самолет, в Ласнамяэ убили бездомного и суд над бывшим полицейским

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Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями понедельника.

Русскоязычный активист Эстонии угрожал взорвать немецкий самолет

Человеком, который от имени исламских радикалов угрожал бомбой самолету, летающему из Эстонии в Германию, оказался так называемый русский активист Владислав Пяллинг. Читать далее...

В Ласнамяэ убили бездомного

В Таллинне в заброшенном строении рядом с Лаагна-теэ было обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Читать далее...

Тайна сгоревшего в Мяннику автомобиля раскрыта?

Похоже, что загадка сгоревшего в карьере Мяннику автомобиля Mercedes раскрыта. Останки автомобиля были найдены 12 марта в месте, рядом с которым компания из четырех человек провалилась под лед на своей машине. Читать далее...

Суд над бывшим полицейским

Сегодня, 13 марта, в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об убийстве 41-летнего мужчины в столичном районе Ласнамяэ, которое было совершено в сентябре прошлого года. Перед судом предстал бывший полицейский. Читать далее... Показания свидетелей можно прочитать здесь...

Старшего пограничника поймали пьяным за рулем

Вчера вечером полицейские проверили водителя автомобиля, стоявшего в очереди на паром Рохукюла. У мужчины было зафиксировано алкогольное опьянение. Выяснилось также, что он является старшим пограничником. Читать далее...

266 килограммов наркотиков

В России задержан грузовик из Эстонии с 266 килограммами наркотиков. Среди задержанных один гражданин Эстонии. Читать далее...

Опасные игры детей

Жительница Эстонии стала свидетельницей опасных игр детей: поезд приблизился и мальчик прыгнул на рельсы. Читать далее...

Суд над убийцами таксиста

Братья-убийцы получили 15 лет тюрьмы за жестокую расправу над таксистом. Читать далее...

Евгений Кабанов: технологии пожирают мир

«Технологический прорыв неизбежно приведет к росту социального напряжения. На государственном уровне пора начать готовиться к решению будущих проблем, задуматься о создании новых рабочих мест», - отметил в интервью Rus.Postimees лучший предприниматель 2015, руководитель эстонской IT-фирмы ZeroTurnaround Евгений Кабанов. Читать далее...

Вирус из сарая свалил женщину с ног

Проведя полтора месяца в больнице, жительница Тарту Роози попала домой в начале марта, и только теперь начала восстанавливаться. «Такое ощущение, что в течение двух недель я находилась где-то между землей и небом», - вспоминает Роози, которая просит не называть ее фамилию. Читать далее...

Эксперимент: как реагируют люди на инвалида в торговом центре

Участники молодежного регионального проекта «Другой угол зрения» из Нарвы провели в Таллинне социальный эксперимент, который показал, что общество достаточно равнодушно относится к проблемам инвалидов. Читать далее...

Калле Муули: прием беженцев в Эстонии необходимо прекратить

Прием беженцев в Эстонии следует как минимум временно прекратить, поскольку жестокие преступления в двух переселившихся в Эстонию семьях свидетельствуют о том, что проводимая полицией предварительная проверка работает недостаточно хорошо. Читать далее... Ответ вице-канцлера МВД Эстонии по вопросам миграции Райво Кюйта можно прочитать здесь...

«Ценовая гарантия»

Если покупатель обнаружит в другой розничной торговой сети тот же товар по более низкой обычной цене, то Prisma выдаст ему этот товар бесплатно. Читать далее...

Нарушившему эстонскую границу рыбаку удалось сбежать в Россию

В субботу на озере Ляммиярв произошел случай, который потребовал быстрого реагирования со стороны эстонских и российских пограничников. Читать далее...

Долой диеты!

Портал Rus.Postimees.ee и ресторан MYSUSHI на Mere pst, 4 разыгрывают среди читателей чаепитие с ассорти из пирожных на ПЯТЕРЫХ! Читать далее...

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