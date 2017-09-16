Картина дня: преступник рвется к власти, задержание лондонского террориста и злоключения пассажирки airBaltic

Создатель эстонской партии преступников хочет попасть в горсобрание

Мастер манипуляций, руководитель фирм с долгами и неофициальный руководитель преступной партии — такая картина открывается, когда знакомишься с биографией независимого кандидата на предстоящих выборах в горсобрание Вильянди Эрика Вальтмяэ. Читать далее...

Карта: сравните зарплату в Эстонии со средним доходом жителей США

Последнее исследование в США показывает, какой должен быть у человека доход в год, чтобы он относился к среднему классу. Читать далее...

ТОП-5 политиков-нарушителей в Эстонии

Cтражи выборов, которые следят за избирательными кампаниями и их соответствием добрым традициям выборов, составили рейтинг крупнейших нарушителей-политиков за последние недели. Читать далее...

Задержан подозреваемый в совершении теракта в Лондоне

В Британии задержали первого подозреваемого в связи с терактом на станции лондонского метрополитена. Скотленд-Ярд объявил о задержании в Дувре (графство Кент) молодого человека 18 лет. Читать далее... Скотленд-Ярд считает, что лондонский террорист не был одиночкой. Власти беспокоятся, что следующий теракт неизбежен Читать далее...

Легендарный автогонщик купил квартиру в Таллинне

Руководитель команды Toyota, финский автогонщик Томми Мякинен купил шикарную квартиру в Старом городе. Читать далее...

На трассе «Нарва» российские полицейские остановили двигавшийся в сторону Эстонии броневик

В ночь на 16 сентября на 130-м километре трассы "Нарва" сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) России остановили двигавшийся в сторону Эстонии броневик, выпущенный около ста лет назад. Читать далее...

Обратите внимание: многие новые телефоны небезопасны

Заблокировать и разблокировать смартфон можно десятками разных способов: от использования сканера отпечатков пальцев до PIN-кода. Однако далеко не все из них обеспечивают требуемую безопасность. Так что же надо предпринять, чтобы посторонние не могли попасть в ваше устройство? Читать далее...

Пассажирка о полете рейсом airBaltic: «У меня было только три минуты, не хватало сил и это был кошмар!»

Полет в столицу Казахстана Астану превратился в настоящий кошмар и «соревнование по атлетике» для путешественницы. Рейс в Москву был отменен, поэтому на вылет в Астану из Москвы женщина не успела, так как задерживался и перенесенный второй рейс латвийской авиакомпании, которая разъяснила, что был выявлен технический дефект в самолете. Читать далее...

Продуктовый расизм

По словам еврокомиссара Веры Юровой, производители обманывают восточных европейцев, продавая им версии известных продуктов более низкого качества. Читать далее...

На учениях в России разбился самолет

Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Новониколаевском районе Волгоградской области. В Минобороны РФ официально подтвердили факт крушения. Читать далее...

Правительство Исландии попало в педофильский скандал

Правительство Исландии потряс скандал, связанный с семьей премьер-министра Бьярни Бенедиктссона. Отец политика подозревается в том, что скрыл от закона преступление совершенное его знакомым, подозревавшимся в педофилии. Читать далее...

Беженцы приманили жительницу Германии бутылками и изнасиловали

Полиция немецкого города Дессау задержала четырех просителей убежища из Эритреи, которых подозревают в изнасиловании 56-летней жительницы Германии. Читать далее...