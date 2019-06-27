Картина дня: возвращение России в ПАСЕ, Аннабель отправилась на лечение в США и доплата подоходного налога

Ратас: правительство не поддерживает идею выхода Эстонии из ПАСЕ

Эстония должна найти партнеров среди единомышленников в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), правительство не поддерживает идею выхода из ПАСЕ, сказал премьер-министр Юри Ратас. Читать далее...

Фото и видео: как эстонские тюремные охранники усмиряли бунт

Вчера и сегодня тюремные охранники повышают свое профессиональное мастерство в Тартумаа, соревнуясь между собой. Десятые, юбилейные соревнования тюремных охранников проходят на этот раз в Эльва. Читать далее...

Суд приговорил к 20 годам тюрьмы поджегшего своих собутыльников мужчину

Вируский уездный суд в четверг признал мужчину, который сжег своих собутыльников вместе с квартирой, виновным в убийстве двух человек, и приговорил его к длительному сроку заключения. Читать далее...

Эстонский бизнесмен продает финнам проблемный ресторан в Старом городе

Известный бизнесмен Рейн Кярк продает финнам испытывающий финансовые трудности ресторан Vintage 17, который расположен в Старом городе в Таллинне. Читать далее...

В самолете Boeing 737 Max нашли новую проблему

Речь может идти о новой проблеме в программном обеспечении Boeing 737 MAX, выявленной пилотами FAA во время тестов с использованием тренажера-авиасимулятора, сообщают в тот же день AFP и Reuters со ссылкой на неназванные информированные источники. Читать далее...

Мартин Хельме упрекнул прокуратуру в пассивности при борьбе с отмыванием денег

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) заявил, что одна из причин, почему он не видит Лавли Перлинг на посту генпрокурора, заключается в ее пассивности при борьбе с отмыванием денег. Читать далее...

Власти Таллинна рассказали о плюсах съемок фильма Нолана

Экономические и имиджевые выгоды, которые Таллинн получит от съемок фильма голливудского режиссера Кристофера Нолана, перевесят неудобства, связанные с временным закрытием Пярнуского шоссе и прилегающих к нему перекрестков, признали в столичной мэрии. Читать далее...

Стало известно, кто возглавит авиакомпанию Nordica

Начиная с 1 сентября председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин, который длительное время возглавлял медиаконцерн Ekspress Grupp. Читать далее...

Делегации стран Балтии покинули сессию ПАСЕ, протестуя против возвращения России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины приняли решение покинуть сессию ПАСЕ в Страсбурге после того, как Парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме. Читать далее...

Март Хельме: Эстония должна отказаться от участия в ПАСЕ

После полного восстановления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эстонии следовало бы прекратить членство в этой организации за счет налогоплательщиков, считает председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме. Читать далее...

Аннабель отправляется на лечение в США: щедрый бизнесмен пожертвовал почти 300 000 евро

Для родившейся три месяца назад в Эстонии девочки с редким генетическим заболеванием (спинальная мышечная атрофия) собрана необходимая сумма, и ребенка отправляют на лечение в американскую больницу. Читать далее...

А вы уже доплатили подоходный налог? Государству должны более 40 тысяч жителей Эстонии