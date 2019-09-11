Картина дня: гибель подростка в Таллинне, причины эвакуации в Ыйсмяэ и российский шпион

Великобритании будет вынуждена реагировать в связи с перспективой долговременного соперничества с такими державами, как РФ и КНР, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу Объединенного командования ВС Великобритании генерала Патрика Сандерса. Читать далее...

Эстонский суд по-тихому отправил российского шпиона за решетку: его дело покрыто завесой тайны

Несколько недель назад Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению российского шпиона. Детали случившегося остаются тайной даже после того, как признанный виновным попал за решетку. Читать далее...

Михкельсон о словах Хельме: даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы

Вице-председатель зарубежной комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии, что в очередной раз подтвердило желание министра внутренних дел Марта Хельме лишить украинцев визовой свободы. Читать далее...

Рейнсалу раскритиковал идею Хельме отменить безвизовый въезд для граждан Украины

Отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна и не в интересах Эстонии, ответил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на инициативу министра внутренних дел Марта Хельме. Читать далее...

Иностранные студенты смогут два года оставаться в Британии после диплома

Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании в течение двух лет после выпуска с рабочей визой. С инициативой продлить для выпускников период, в течение которого они могут остаться в стране для поиска работы, выступил Хоум-офис. Читать далее...

Конец русского образования: добро из двух зол

Главной новостью в Эстонии вчера днем стал провал предложенного реформистами законопроекта о полном переводе образования на эстонский язык. Конечно, мы можем воспринимать сей факт с оптимизмом, но будем реалистами: рано или поздно это произойдет, вопрос лишь, в какой форме. Читать далее...

Пассажирка: почему вместо междугородного автобуса на вокзал приехала маршрутка с российскими номерами?

Читательница Rus.Postimees рассказала, как не смогла уехать по купленному в интернете билету из Йыхви в Тарту: она искала автобус компании Ekspress-Auto L, которого на вокзале просто не было. Оказалось, что вместо него на линии работал микроавтобус российской фирмы с российскими номерами, который в итоге уехал без этой пассажирки. Читать далее...

Фото: недалеко от Таллиннского автовокзала произошла серьезная авария

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees читатель сообщил, что сегодня, 11 сентября, во второй половине дня на Тартуском шоссе в Таллинне в районе автовокзала произошла серьезная авария: столкнулись трамвай и два легковых автомобиля. Читать далее...

С субботы оплачивать покупки с мобильного телефона станет значительно неудобнее

В субботу, 14 сентября, вступит в силу общеевропейская директива, которая изменит требования к аутентификации личности при покупках с мобильного телефона и в интернете. Читать далее...

Со счета пожилого жителя Эстонии украли 40 тысяч евро

В полицию заявили о краже большой денежной суммы с банковского счета. Читать далее...

В Тарту вооруженный самодельным ножом мужчина напал на полицейских

В Тарту во вторник мужчина средних лет, вооруженный самодельным ножом, напал на сотрудников полиции, пришедших для проверки его местожительства. Читать далее...

Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: неизвестный автомобиль стал причиной аварии

Сегодня, 11 сентября на перекрестке улиц Валдеку-Рянилийва-Силикальцийди в 12:30 произошло ДТП. Полиция ищет очевидцев. Читать далее...

Нужна ваша помощь: парализованный отец четверых детей хочет снова ходить