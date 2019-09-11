Картина дня: гибель подростка в Таллинне, причины эвакуации в Ыйсмяэ и российский шпион

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями среды.
В Таллинне умер 16-летний подросток: он врезался в бетонный столб
В субботу, 7 сентября, в Нымме молодой 16-летний человек на бегу врезался в бетонный столб. На следующий день он скончался в больнице. Читать далее...
Фото читателя: что сотрудники КаПо нашли в ыйсмяэском доме
Вчера, 10 сентября, в ходе обыска Полиция безопасности (КаПо) обнаружила в многоэтажном доме, расположенном в районе Хааберсти в Таллинне, как минимум три вида снарядов, следует из присланных читателем Postimees фотографий. Читать далее...
Задержан жилец таллиннской девятиэтажки, в которой нашли взрывчатые вещества
Полиция безопасности (КаПо) завершила процессуальные действия в многоквартирном доме на Ыйсмяэ-теэ в Таллинне и в течение сегодняшнего дня эвакуированные люди смогут вернуться в свои квартиры, сообщили Rus.Postimees в КаПо и Пыхьяской окружной прокуратуре. Читать далее...
Хранившего в квартире в Ыйсмяэ снаряды ранее наказывали за незаконное обращение со взрывчаткой
Задержанный во вторник в ходе полицейской операции в Ыйсмяэ мужчина уже наказывался за подобную деятельность. Читать далее...
Таблоид: эстонский каскадер убил в Лондоне бывшую подругу из-за крупного долга, а затем смотрел порно на ее компьютере
Француженка, работавшая в Лондоне кинопродюсером, была задушена своим эстонским экс-бойфрендом, который закопал тело в ее саду. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на проходящие в британской столице в эти дни судебные слушания. Читать далее...
В Кехра до смерти избили мужчину
Мужчина, найденный избитым в Кехра в конце августа, позднее скончался в больнице, двое мужчин взяты под стражу по подозрению в совершении преступления. Читать далее...
Известного в Эстонии семейного врача могут обязать вернуть государству тысячи евро
С известного семейного врача Кармен Йоллер, которая в 2017 году получила титул Врача года, могут востребовать несколько тысяч евро: ее пациенту выписывали предназначенную для младенцев с аллергией на коровье молоко смесь Neocate – средство, которое не соответствовало потребностям пациента. Читать далее...
В таллиннском районе Нымме были слышны выстрелы: подозреваемый задержан
Во вторник вечером в столичном районе Нымме в районе Вильяндиского шоссе раздались выстрелы. По сообщению пресс-секретаря полиции, подозреваемый был задержан. Читать далее...
Департаменты предупреждают: инвестиционные мошенники постоянно ищут новых жертв
За восемь месяцев этого года Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал 107 случаев инвестиционного мошенничества, общий ущерб от которых достиг 1,86 млн евро. Большая часть пострадавших проживает в Таллинне, а средний ущерб на один случай составляет около 11 000 евро. Читать далее...
Единственную из выведенных в Эстонии пород собак признали на международном уровне
Эстонская гончая – единственная из выведенных в Эстонии пород собак – получила предварительное признание Международной кинологической федерации, что является важным для Эстонии решением, так как породы собак являются частью культурного наследия страны. Читать далее...
Генерал: Британии грозит долговременное противостояние с Россией и Китаем
Великобритании будет вынуждена реагировать в связи с перспективой долговременного соперничества с такими державами, как РФ и КНР, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу Объединенного командования ВС Великобритании генерала Патрика Сандерса. Читать далее...
Эстонский суд по-тихому отправил российского шпиона за решетку: его дело покрыто завесой тайны
Несколько недель назад Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению российского шпиона. Детали случившегося остаются тайной даже после того, как признанный виновным попал за решетку. Читать далее...
Михкельсон о словах Хельме: даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы
Вице-председатель зарубежной комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии, что в очередной раз подтвердило желание министра внутренних дел Марта Хельме лишить украинцев визовой свободы. Читать далее...
Рейнсалу раскритиковал идею Хельме отменить безвизовый въезд для граждан Украины
Отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна и не в интересах Эстонии, ответил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на инициативу министра внутренних дел Марта Хельме. Читать далее...
Иностранные студенты смогут два года оставаться в Британии после диплома
Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании в течение двух лет после выпуска с рабочей визой. С инициативой продлить для выпускников период, в течение которого они могут остаться в стране для поиска работы, выступил Хоум-офис. Читать далее...
Конец русского образования: добро из двух зол
Главной новостью в Эстонии вчера днем стал провал предложенного реформистами законопроекта о полном переводе образования на эстонский язык. Конечно, мы можем воспринимать сей факт с оптимизмом, но будем реалистами: рано или поздно это произойдет, вопрос лишь, в какой форме. Читать далее...
Пассажирка: почему вместо междугородного автобуса на вокзал приехала маршрутка с российскими номерами?
Читательница Rus.Postimees рассказала, как не смогла уехать по купленному в интернете билету из Йыхви в Тарту: она искала автобус компании Ekspress-Auto L, которого на вокзале просто не было. Оказалось, что вместо него на линии работал микроавтобус российской фирмы с российскими номерами, который в итоге уехал без этой пассажирки. Читать далее...
Фото: недалеко от Таллиннского автовокзала произошла серьезная авария
Обратившийся в редакцию Rus.Postimees читатель сообщил, что сегодня, 11 сентября, во второй половине дня на Тартуском шоссе в Таллинне в районе автовокзала произошла серьезная авария: столкнулись трамвай и два легковых автомобиля. Читать далее...
С субботы оплачивать покупки с мобильного телефона станет значительно неудобнее
В субботу, 14 сентября, вступит в силу общеевропейская директива, которая изменит требования к аутентификации личности при покупках с мобильного телефона и в интернете. Читать далее...
Со счета пожилого жителя Эстонии украли 40 тысяч евро
В полицию заявили о краже большой денежной суммы с банковского счета. Читать далее...
В Тарту вооруженный самодельным ножом мужчина напал на полицейских
В Тарту во вторник мужчина средних лет, вооруженный самодельным ножом, напал на сотрудников полиции, пришедших для проверки его местожительства. Читать далее...
Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: неизвестный автомобиль стал причиной аварии
Сегодня, 11 сентября на перекрестке улиц Валдеку-Рянилийва-Силикальцийди в 12:30 произошло ДТП. Полиция ищет очевидцев. Читать далее...
Нужна ваша помощь: парализованный отец четверых детей хочет снова ходить
Бывший военный моряк Арго остался парализован в результате глупой и трагической аварии. Медицина не дает ему надежды на исцеление. Однако борьба 37-летнего отца четырех детей и его семьи за то, чтобы снова начать ходить, ставит перед обществом куда более важный вопрос. Читать далее...