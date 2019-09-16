Пн, 16.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
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Картина дня: скандал в аэропорту, стрельба в Нарве и последствия введения электронных виз

Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями понедельника.

Скандал в аэропорту: ошибка турбюро дорого обошлась русской эмигрантке

Несколько дней назад Facebook всколыхнула история, произошедшая с популярным среди русскоязычного сообщества в США и в России блогером и телеведущей RTVi Екатериной Рюминой. Катя до 15 лет жила в Москве, затем эмигрировала в Америку. В 2007 она получила гражданство США, тогда же у нее родился сын. Она каждый год навещает родную Москву, и все предыдущие годы ее путешествия проходили без накладок. Но не в этот раз. Читать далее..

В Нарве произошла стрельба: подозреваемый задержан

Сегодня утром в полицию поступило тревожное сообщение о том, что возле дома, который расположен на Таллиннском шоссе в Нарве, произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

Эксперты разошлись во мнениях: повлечет ли конец второй пенсионной ступени образование пузыря недвижимости?

По утверждению крупнейших эстонских банков Swedbank и SEB, реформа второй пенсионной ступени не изменит общую картину на рынке недвижимости,  тогда как эксперты в области недвижимости считают по-другому. Читать далее...

Галерея и видео: автомобиль врезался в пассажирский поезд

Сегодня утром в 9.16 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Тайксе, волость Тюри, Ярвамаа, произошла авария на железной дороге. Читать далее...

Введение электронных виз в РФ может обернуться для Эстонии неприятными последствиями

Запланированное Россией введение бесплатных электронных виз для посещения иностранцами Ленинградской области и Санкт-Петербурга может негативно сказаться на туристическом потоке из Финляндии в Эстонию. Читать далее...

Доллар и евро обвалились на фоне роста цен на нефть. Что дальше?

Рубль резко подорожал к доллару и евро в понедельник с утра на фоне роста цен на нефть. Растут также российские финансовые рынки. Но аналитики предупреждают, что эффект будет лишь временным. Читать далее...

Нехватка семейных врачей может привести к кризису в эстонской медицине

В Эстонии каждый пятый семейный врач достиг пенсионного возраста и в любой момент может выйти на заслуженный отдых, а для разрешения проблемы в Министерстве социальных дел разрабатывают черный сценарий. Читать далее...

Maxima вовлекла Тарту в конкурентную войну против Lidl

К удивлению властей Тарту торговая сеть Maxima, имеющая несколько магазинов неподалеку от земельного участка на Калда-теэ, где планирует открыться магазин Lidl, решила обратиться в суд, чтобы аннулировать детальную планировку. Данный шаг удивил тартуские власти по той причине, что до сей поры торговая сеть Maxima не высказывалась против появления по соседству с принадлежащим ей земельным участком магазина немецкой торговой сети. Об этом сообщил старший юрист мэрии Тарту Вадри Валдре. Читать далее...

Зима близко! В Латвии уже слепили первого снеговика

Несмотря на то, что на дворе сейчас осень, в Резекне, Латвия, на минувших выходных погода больше напоминала зимний сезон. В субботу, 14 сентября, в Резекне выпал очень толстый слой града, из которого жители сделали снеговика. Фотографии снеговика были опубликованы на странице Mūsu Rēzekne в соцсети Facebook. Читать далее...

Марти Куузик по-прежнему хочет получить от государства компенсацию более чем в 30 000 евро

Покинувший пост министра внешней торговли и ИТ в связи с подозрением в применении насилия к членам семьи Марти Куузик, несмотря на то, что являлся министром всего один день по сей день пытается получить от государства солидную компенсацию за расторжение трудовых отношений. Читать далее...

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