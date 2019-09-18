Картина дня: украинские мигранты, акция против Selver и пострадавший на Тенерифе эстонец

Мэр Маарду: скоро нам придется отчислять из школ украинских нелегалов

Рост трудовых мигрантов с Украины, по словам главы МВД Марта Хельме, признан проблемой. А что делать городу Маарду, ставшему одной из самых притягательных точек для новых поселенцев? Читать далее...

Михаил Кылварт выступил с предложением, которое не оценят любители спиртного

В Таллинне следует ввести более серьезные ограничения на продажу алкоголя, чтобы обеспечить лучший общественный порядок и позаботиться о здоровье горожан, сказал на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт. Читать далее...

О какой зарплате мечтают жители Эстонии? Результаты исследования удивили экспертов

Молодежь хочет получать в среднем 1530 евро на руки, следует из исследования рынка труда Palgainfo Agentuur и портала Cvkeskus.ee, в котором приняли участие более 9000 работников и соискателей работы. Читать далее...

Сообщению о бомбе в автобусе предшествовали странные обстоятельства

Раннее утро на автовокзале в Вяндра. За несколько минут до 7.30 в автобус, направляющийся в Пярну, входит 66-летний мужчина. Он спрашивает у водителя Лембита, должен ли он покупать билет или может ехать бесплатно. Шофер отвечает, что пенсионеры могут ехать бесплатно, и протягивает ему билет. Читать далее...

Разгневанные зоозащитники злы на Selver и режут свои карты клиентов

Недавно организация по защите животных «Невидимые животные» начала кампанию: они бойкотируют сеть магазинов Selver и режут пластиковые карты. Читать далее...

Хельме не считает ложью свои слова о пятитысячной враждебной колонне русскоязычных

Если во время выборов президента в 2016 году нынешний глава МВД Март Хельме утверждал, что в Эстонии существует пятитысячная враждебная к Эстонии русскоязычная колонна, то на инфочасе Рийгикогу в среду он заявил, что не лгал тогда. Читать далее...

Популярное в Эстонии место станет опасной зоной

Министерство обороны расширит зону повышенной опасности центрального полигона так, что она затронет и популярный природный заповедник Пыхья-Кырвемаа. Читать далее...

Ирис Петтай: русскоязычные женщины – последние на рынке труда

Кто такие русскоязычные женщины Эстонии? Кто они на рынке труда? Мы знаем о них крайне мало. В эстонских СМИ редко заходит речь о какой-нибудь успешной русскоязычной женщине. Яна Тоом, Виктория Ладынская-Кубитс, Елена Скульская, Ольга Темникова, Элина Нечаева и Таня Михайлова-Саар – редкие исключения, которые в Эстонии на виду и находятся в статусе лидера общественного мнения. Давно пришло время, чтобы вывести русскоязычных женщин из тени и говорить о них больше, пишет Ирис Петтай в Postimees.

Русская эмигрантка, ставшая капралом Британской армии: пусть мой мужик сидит дома с детьми, а я буду работать

Капрал Наталья Платонова (29 лет) уже четыре года служит в Британской армии. В Эстонию она отправлена служить на полгода в составе миссии НАТО. Читать далее...