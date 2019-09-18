Картина дня: украинские мигранты, акция против Selver и пострадавший на Тенерифе эстонец

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями среды.
Мэр Маарду: скоро нам придется отчислять из школ украинских нелегалов
Рост трудовых мигрантов с Украины, по словам главы МВД Марта Хельме, признан проблемой. А что делать городу Маарду, ставшему одной из самых притягательных точек для новых поселенцев? Читать далее...
Михаил Кылварт выступил с предложением, которое не оценят любители спиртного
В Таллинне следует ввести более серьезные ограничения на продажу алкоголя, чтобы обеспечить лучший общественный порядок и позаботиться о здоровье горожан, сказал на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт. Читать далее...
О какой зарплате мечтают жители Эстонии? Результаты исследования удивили экспертов
Молодежь хочет получать в среднем 1530 евро на руки, следует из исследования рынка труда Palgainfo Agentuur и портала Cvkeskus.ee, в котором приняли участие более 9000 работников и соискателей работы. Читать далее...
Сообщению о бомбе в автобусе предшествовали странные обстоятельства
Раннее утро на автовокзале в Вяндра. За несколько минут до 7.30 в автобус, направляющийся в Пярну, входит 66-летний мужчина. Он спрашивает у водителя Лембита, должен ли он покупать билет или может ехать бесплатно. Шофер отвечает, что пенсионеры могут ехать бесплатно, и протягивает ему билет. Читать далее...
Разгневанные зоозащитники злы на Selver и режут свои карты клиентов
Недавно организация по защите животных «Невидимые животные» начала кампанию: они бойкотируют сеть магазинов Selver и режут пластиковые карты. Читать далее...
Хельме не считает ложью свои слова о пятитысячной враждебной колонне русскоязычных
Если во время выборов президента в 2016 году нынешний глава МВД Март Хельме утверждал, что в Эстонии существует пятитысячная враждебная к Эстонии русскоязычная колонна, то на инфочасе Рийгикогу в среду он заявил, что не лгал тогда. Читать далее...
Популярное в Эстонии место станет опасной зоной
Министерство обороны расширит зону повышенной опасности центрального полигона так, что она затронет и популярный природный заповедник Пыхья-Кырвемаа. Читать далее...
Ирис Петтай: русскоязычные женщины – последние на рынке труда
Кто такие русскоязычные женщины Эстонии? Кто они на рынке труда? Мы знаем о них крайне мало. В эстонских СМИ редко заходит речь о какой-нибудь успешной русскоязычной женщине. Яна Тоом, Виктория Ладынская-Кубитс, Елена Скульская, Ольга Темникова, Элина Нечаева и Таня Михайлова-Саар – редкие исключения, которые в Эстонии на виду и находятся в статусе лидера общественного мнения. Давно пришло время, чтобы вывести русскоязычных женщин из тени и говорить о них больше, пишет Ирис Петтай в Postimees.
Русская эмигрантка, ставшая капралом Британской армии: пусть мой мужик сидит дома с детьми, а я буду работать
Капрал Наталья Платонова (29 лет) уже четыре года служит в Британской армии. В Эстонию она отправлена служить на полгода в составе миссии НАТО. Читать далее...
В Эстонии вспоминают массовое убийство евреев в Клоога
Во дворе бывшей таллиннской Батарейной тюрьмы проходит организованная Эстонским институтом исторической памяти международная конференция «Начало конца: 75 лет с массового убийства в Клоога». В ходе мероприятия освещается тема преступлений Холокоста в Эстонии и шире Северо-Восточной Европе. Читать далее...
Арестован человек, стрелявший в Нарве
Мужчина, который в понедельник в Нарве выстрелил в другого и ранил его в руку, решением суда взят под арест. Читать далее...
Видео: в центре Киева мужчина захватил мост, открыл стрельбу и угрожает взрывами
В украинской столице полицейские проводят операцию по задержанию вооруженного мужчины, который открыл стрельбу и пригрозил взорвать мост через Днепр. Читать далее...
Эстонским конкурентом Tesla интересуются китайские шпионы
Äripäev пишет о посещении немецкого завода эстонской компании по производству суперконденсаторов Skeleton Technologies, которой в этом году исполнилось десять лет. Читать далее...
Комиссия по социальным делам: в ближайшее время зарплату гражданина ввести невозможно
Комиссия Рийгикогу по социальным делам на вчерашнем заседании обсудила коллективное обращение по вопросу зарплаты гражданина и пришла к выводу, что введение в Эстонии подобной системы на данный момент невозможно. Комиссия решила отклонить обращение. Читать далее...
На Тенерифе тяжело травмированного мужчину из Эстонии нашли на обочине дороги
На острове Тенерифе вчера поздно вечером на обочине дороги был найден мужчина из Эстонии. У него зафиксированы тяжелые повреждения, видимо, он попал под машину. Читать далее...
Рейтинги партий: поддержка социал-демократов упала до самого низкого уровня с начала года
Партия реформ продолжает лидировать в рейтинге со значительным отрывом, а поддержка центристов растет несколько недель подряд, свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...
Российские электронные визы позволят Эстонии экономить на компенсациях
Государство компенсирует стоимость виз в Россию почти тысяче граждан Эстонии, у которых в приграничной полосе РФ живут близкие родственники или есть захоронения родственников. В реальности таких людей в несколько раз больше, но по ныне действующим правилам не все могут воспользоваться компенсацией. Читать далее...
Данные тысячи автовладельцев-нарушителей оказались в руках Ühisteenused
Данные собственников автомобилей, которые нарушили правила парковки, Департамент шоссейных дорог передает не только EuroPark, но и AS Ühisteenused. Читать далее...
Эстония планирует революцию в судоходстве: станет ли эстонский флаг удобным?
Уже много лет под эстонским флагом не ходит ни одно торговое судно, однако при помощи нового законопроекта о мореходстве государство надеется за пять лет переманить порядка трехсот судов под сине-черно-белый флаг. Читать далее...