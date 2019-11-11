Картина дня: результаты госэкзаменов, первая жертва пенсионной реформы и атомная электростанция в Эстонии

Государственные экзамены 2019: большой обзор школ

Из результатов государственных экзаменов 2019 года выясняется, что лучшими школами являются Гимназия Треффнера, Таллиннская реальная школа и Гимназия Густава Адольфа. В десятку лучших попали также Сааремааская общая гимназия и Тартуская гимназия Яана Поска. Читать далее...

Смотрите рейтинг русских школ по результатам госэкзаменов!

В рейтинге русских школ за 2019 год лидирует частная гимназия Сакала. На втором месте расположился Нарвский языковой лицей. Таллиннская гуманитарная гимназия замыкает тройку лучших. Читать далее...

Русская школа возглавила рейтинг госэкзамена по английскому языку

В результатах государственного экзамена по английскому языку произошел большой скачок в частной Гимназии Сакала, поднявшейся на шестнадцать мест до первой позиции, и в Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака, поднявшейся на одиннадцать мест. Читать далее...

Американцы хотят построить в Эстонии атомную электростанцию

По словам вице-президента по проектам атомной электростанции GE Hitachi Джона Болла, в Эстонии можно было бы построить небольшой модульный реактор стоимостью около миллиарда долларов (свыше 900 миллионов евро), который был бы по окупаемости настолько же конкурентоспособен, как природный газ и возобновляемая энергия. Читать далее...

Сколько можно: Палдиски по три дня в неделю сидит без электричества

Жители Палдиски устали от постоянных отключений света. На одной из местных улиц без электричества сидели 5, 7, 8 ноября. Сидели сегодня и, вероятно, будут сидеть завтра. Читать далее...

Департамент шоссейных дорог надеется сократить очереди на экзамен по вождению

И хотя вместе с летом миновал и самый напряженный по количеству экзаменов на вождение период, очереди сократились не очень сильно. В Тарту сейчас экзамена на категорию «В» нужно ждать более двух месяцев, на экзамен по теории можно попасть в течение двух недель. Читать далее...

Первая жертва Пенсионной реформы: LHV закрывает инвестирующий в Эстонию пенсионный фонд

Финансовое учреждение LHV Varahaldus прекращает деятельность Пенсионного фонда LHV Eesti в прежнем виде и объединяет фонд с Пенсионным фондом L. Читать далее...

Студия Postimees: почему в Кохтла-Ярве школьникам не ужиться под одной крышей?

В государственную гимназию Кохтла-Ярве после каникул не вернулись 26 учеников. Камнем преткновения стали языковые требования и бытовые проблемы. Эксперимент – под ударом? Директор гимназии Хендрик Агур (сегодня, 11 ноября) ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в записи!

Стальнухин о будущей Нарвской госгимназии: "Это гарантированно будет катастрофа"

Нарве и ее будущей государственной гимназии предстоит сделать выводы из сегодняшнего опыта Кохтла-Ярвеской гимназии, которую покинули порядка трех десятков недовольных учащихся. Для преимущественно русскоязычной Нарвы самый острый вопрос - о языке обучения и готовности или неготовности выпускников основных школ. Читайте далее...

Партия реформ решила инициировать вотум недоверия министру Марту Ярвику

На состоявшемся сегодня собрании парламентской фракции Партия реформ решила, что составит текст заявления о вотуме недоверия министру сельской жизни Марту Ярвику (EKRE) и начнет сбор подписей в поддержку этого заявления. Читать далее...

"Наполеон" Соколов, расчленивший свою любимую студентку, может получить всего три года из-за "аффекта"

Адвокаты доцента исторического факультета СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей любовницы, 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко, намерены убедить суд в том, что он застрелил девушку в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. Читать далее...

Госконтроль: эстонское электронное государство утрачивает свои лидирующие позиции