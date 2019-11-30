Картина дня: странная смерть трех друзей, грандиозные планы T1 и вопиющие случаи насилия

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Вопиющие случаи насилия в Эстонии: мужчина вывез сожительницу в поле и приказал копать себе могилу
Один избил сожительницу, затолкал ее в багажник автомобиля, а потом на пустыре приказал ей копать себе могилу; другой избил жену гаечным ключом и изнасиловал. Читать далее...
Почему в Эстонии пропадают люди?
За весь прошлый год в полицию поступило 4790 сообщений о пропавших или заблудившихся людях, годом ранее – почти 4000, за девять месяцев этого года таких сообщений было около 3200. Читать далее...
Странная смерть трех друзей детства: просто совпадение?
Полиции предстоит решить нелегкую задачу в связи со смертью трех мужчин, имевшей место в Кохтла-Нымме Тойлаской волости. Все трое умерли в течение одной недели. Читать далее...
Святая вода творит чудеса: деньги стариков превращаются в бумагу и газеты
Уже не первый год полиция Эстонии охотится на дам среднего возраста, говорящих по-русски, которые вступают в контакт с дамами пожилыми, вешают им лапшу на уши и оставляют потерпевших без тысяч и десятков тысяч евро. Читать далее...
Фото: в Таллинне столкнулись машина скорой помощи и такси
В Центр тревоги сегодня в 15.59 поступило сообщение, что в Таллинне возле Вируского круга столкнулись машина скорой помощи и такси. Читать далее...
T1 планирует грандиозные изменения: магазины заменят развлечения для взрослых
Член правления фирмы Pro Kapital, которой принадлежит торговый центр T1 Mall of Tallinn, Аллан Реммелькоор сказал Postimees, что в планах перестроить третий этаж торгового центра под зону развлечений для взрослых. Читать далее...
Черная пятница Elron: пассажиры добрались до места назначения поздно ночью
Вчера в 21:35 с поездом, следовавшим из Таллинна в Раквере, между Кулли и Арукюла произошла техническая неисправность, из-за который поезд не смог продолжить путь. Читать далее...
Грязное богатство: пойдет ли Эстония наперекор ЕС?
"Зеленая" энергетика или неэкологичный, но прибыльный сланец? Перед Эстонией встала непростая дилемма - особенно с учетом набирающей обороты в Европе борьбы с изменением климата. Читать далее...
Облили пеной и сбили с ног: как прохожие скрутили террориста в Лондоне
На снятых очевидцами видео видно, что прохожие распылили порошковый огнетушитель, чтобы остановить террориста. Еще один мужчина вооружился пятифутовым бивнем нарвала. Читать далее...
«Я умираю, у меня горят ноги»: на соревнованиях в Риге сорвалась спортсменка из России
Девушка упала с высоты 7-8 метров. Маты хоть и смягчили удар, но недостаточно. Девушка лежала, кричала от боли, и никто не мог ей помочь. Читать далее...
Важный прецедент? Суд признал, что Ryanair не имеет права взимать плату за ручную кладь
Бюджетный авиаперевозчик Ryanair заявляет, что не планирует менять политику в отношении ручной клади, несмотря на недавнее поражение в суде Мадрида по делу о штрафе за перевес. Читать далее...