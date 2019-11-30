Картина дня: странная смерть трех друзей, грандиозные планы T1 и вопиющие случаи насилия

Вопиющие случаи насилия в Эстонии: мужчина вывез сожительницу в поле и приказал копать себе могилу

Один избил сожительницу, затолкал ее в багажник автомобиля, а потом на пустыре приказал ей копать себе могилу; другой избил жену гаечным ключом и изнасиловал. Читать далее...

Почему в Эстонии пропадают люди?

За весь прошлый год в полицию поступило 4790 сообщений о пропавших или заблудившихся людях, годом ранее – почти 4000, за девять месяцев этого года таких сообщений было около 3200. Читать далее...

Странная смерть трех друзей детства: просто совпадение?

Полиции предстоит решить нелегкую задачу в связи со смертью трех мужчин, имевшей место в Кохтла-Нымме Тойлаской волости. Все трое умерли в течение одной недели. Читать далее...

Святая вода творит чудеса: деньги стариков превращаются в бумагу и газеты

Уже не первый год полиция Эстонии охотится на дам среднего возраста, говорящих по-русски, которые вступают в контакт с дамами пожилыми, вешают им лапшу на уши и оставляют потерпевших без тысяч и десятков тысяч евро. Читать далее...

Фото: в Таллинне столкнулись машина скорой помощи и такси

В Центр тревоги сегодня в 15.59 поступило сообщение, что в Таллинне возле Вируского круга столкнулись машина скорой помощи и такси. Читать далее...

T1 планирует грандиозные изменения: магазины заменят развлечения для взрослых

Член правления фирмы Pro Kapital, которой принадлежит торговый центр T1 Mall of Tallinn, Аллан Реммелькоор сказал Postimees, что в планах перестроить третий этаж торгового центра под зону развлечений для взрослых. Читать далее...

Черная пятница Elron: пассажиры добрались до места назначения поздно ночью

Вчера в 21:35 с поездом, следовавшим из Таллинна в Раквере, между Кулли и Арукюла произошла техническая неисправность, из-за который поезд не смог продолжить путь. Читать далее...

Грязное богатство: пойдет ли Эстония наперекор ЕС?

"Зеленая" энергетика или неэкологичный, но прибыльный сланец? Перед Эстонией встала непростая дилемма - особенно с учетом набирающей обороты в Европе борьбы с изменением климата. Читать далее...

Облили пеной и сбили с ног: как прохожие скрутили террориста в Лондоне

На снятых очевидцами видео видно, что прохожие распылили порошковый огнетушитель, чтобы остановить террориста. Еще один мужчина вооружился пятифутовым бивнем нарвала. Читать далее...

«Я умираю, у меня горят ноги»: на соревнованиях в Риге сорвалась спортсменка из России

Девушка упала с высоты 7-8 метров. Маты хоть и смягчили удар, но недостаточно. Девушка лежала, кричала от боли, и никто не мог ей помочь. Читать далее...

Важный прецедент? Суд признал, что Ryanair не имеет права взимать плату за ручную кладь