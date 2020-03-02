Картина дня: нищенская жизнь безработных, испорченный бензин и рекордно теплый февраль

Число жертв коронавируса в мире превысило три тысячи

Число смертей от коронавируса в мире превысило 3 тысячи, после того как Китай сообщил еще о 42 жителях страны, скончавшихся от этой болезни. Читать далее...

Жителей Эстонии предупреждают: если вы получили такое письмо, ваши деньги пытаются украсть

Банк SEB предупреждает о мошеннических письмах, которые приходят от их имени. Читать далее...

Единственный больной коронавирусом в Эстонии идет на поправку

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице сообщили, что единственный больной новым типом коронавирусом в Эстонии идет на поправку. Читать далее...

Житель Таллинна до смерти избил соседа по квартире: прокурор настивает на тюремном заключении, защита — на условном сроке

В понедельник прокурор потребовал в Харьюском уездном суде приговорить к судебному сроку мужчину, который до смерти избил соседа по квартире. Читать далее...

Протаранивший в Нарве ворота погранпункта водитель отправлен за решетку

Суд в Нарве приговорил водителя автомобиля, протаранившего в Нарве ворота погранпункта, к трем месяцам тюремного заключения. Читать далее...

Более 100 000 жителей Эстонии уже получили переплаченный подоходный налог

Налогово-таможенный департамент по состоянию на понедельник вернул 117 063 людям переплаченный подоходный налог на сумму 46,2 миллиона евро. Читать далее...

Правительство Эстонии поддержало предложения по профилактике коронавируса

Правительство одобрило предложения межведомственной рабочей группы при министре социальных дел по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса. Запланированные шаги помимо прочего касаются контроля прибывающих из регионов риска, расширения штаба, развернутого при Департаменте здоровья, и рекомендаций для населения, учреждений и предприятий. Дополнительные меры правительство планирует обсудить на следующем кабинетном заседании 5 марта. Читать далее...

В работе Mobiil-ID произошел сбой

Сегодня в 16:15 в Эстонии и Латвии произошел сбой в Mobiil-ID, поэтому при попытке зайти с помощью Mobiil-ID в интернет-банк, поставить дигитальную подпись или воспользоваться другими э-услугами могут возникнуть проблемы. Читать далее...

Учительница из Ида-Вирумаа, обвиняемая в сексе с ученицей, предстала перед судом

В понедельник в Вируском уездном суде начался процесс над бывшей учительницей, обвиняемой в сексе с ученицей. Читать далее...

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии: женщина с ребенком помещены в карантин

Первая зараженная коронавирусом Covid-19 жительница Латвии в субботу, 29 февраля, прилетела из Мюнхена, а перед этим побывала в затронутом вирусом регионе Италии, сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания Юрий Перевощиков. Читать далее...

Наталья Сааль: отказ женщине в повышении зарплаты – смена работы!

Журналист Наталья Сааль рассказала в передаче «Своя правда» на канале ETV+, что одна из ее подруг в ответ на просьбу о повышении зарплаты услышала: «Зачем тебе повышать зарплату? У тебя есть муж!». Реакция подруги была моментальной – уволиться. Читать далее...

Репинский: вы отстали от жизни, если не цените сотрудников-женщин