Картина дня: нищенская жизнь безработных, испорченный бензин и рекордно теплый февраль

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Нашим безработным приходится влачить нищенское существование
Эстония находится в десятке стран Евросоюза по показателям бедности безработных. В конце прошлого года на учете Кассы страхования от безработицы находилось 34 402 безработных, шестая часть которых вынуждена справляться на доходы, не дотягивающие до прожиточного минимума. Скудная помощь государства и высокие требования для ее получения не помогают людям удержаться от бедности. Читать далее...
Бензин оказался испорченным: автомобили сломались из-за посещения одной заправки
На выходных и сегодня машины некоторых автовладельцев сломались. Выяснилось, что прямо перед неполадками они заправлялись на заправке Olerex в Сауга. Представитель AS Olerex признал сегодня проблему и приостановил на данной заправке продажу 95-го бензина. Читать далее...
В феврале в Эстонии были обновлены рекорды по температуре и осадкам
В 2020 году февраль был теплым и богатым на осадки, а средняя температура воздуха составила +1,7 градуса при норме в -4,5 градуса. Читать далее...
Для потрясенной горем семьи забрезжила надежда
Всего год назад они узнали страшную новость: у одного из их сыновей-близнецов, Кирилла, рак мозга в четвертой стадии. Читать далее...
В Таллинне стремительно растут цены на квартиры
Средняя стоимость квадратного метра таллиннской квартиры в феврале выросла в годовом сравнении на 8,2 процента до 2053,78 евро. Читать далее...
Борьбу с коронавирусом может осложнить его более долгий инкубационный период
Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2, то есть срок от заражения до появления симптомов, обычно составляет от 2 до 14 дней. Из этого срока продолжают исходить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читать далее...
Хельме: мы готовы восстановить полный пограничный контроль на внешних границах Эстонии
Новая волна миграции беженцев из Турции и продолжающееся распространение коронавируса в мире являются источниками угрозы здоровью и безопасности людей, заявил в понедельник министр внутренних дел Эстонии Март Хельме. Читать далее...
Не успел на пересадку в Таллинн: пассажир отсудил у авиакомпании 600 евро
Спор между занимающейся истребованием компенсаций в пользу пассажиров за опоздавшие или отмененные рейсы фирмой Lennuabi OÜ и авиакомпанией Finnair дошел до Государственного суда, где было принято решение в пользу Lennuabi. Читать далее...
Гражданин Латвии пытался завербовать сотрудника Службы госбезопасности для шпионажа в пользу России
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) в середине февраля обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование гражданина Латвии, который вербовал должностное лицо VDD для шпионажа по поручению российской спецслужбы. Читать далее...
Жители многоквартирного дома вызвали спасателей из-за странного шума. Как оказалось, не напрасно
В Тарту пожилая жительница многоквартирного дома попала в беду, на помощь она звала, постукивая по радиатору. Читать далее...
Началась регистрация в бесплатные клубы эстонского языка и культуры
Открыта регистрация в клубы эстонского языка и культуры. Уже в марте в Таллинне и Нарве шесть первых клубов начнут свою деятельность. Читать далее...
Число жертв коронавируса в мире превысило три тысячи
Число смертей от коронавируса в мире превысило 3 тысячи, после того как Китай сообщил еще о 42 жителях страны, скончавшихся от этой болезни. Читать далее...
Жителей Эстонии предупреждают: если вы получили такое письмо, ваши деньги пытаются украсть
Банк SEB предупреждает о мошеннических письмах, которые приходят от их имени. Читать далее...
Единственный больной коронавирусом в Эстонии идет на поправку
В Ляэне-Таллиннской центральной больнице сообщили, что единственный больной новым типом коронавирусом в Эстонии идет на поправку. Читать далее...
Житель Таллинна до смерти избил соседа по квартире: прокурор настивает на тюремном заключении, защита — на условном сроке
В понедельник прокурор потребовал в Харьюском уездном суде приговорить к судебному сроку мужчину, который до смерти избил соседа по квартире. Читать далее...
Протаранивший в Нарве ворота погранпункта водитель отправлен за решетку
Суд в Нарве приговорил водителя автомобиля, протаранившего в Нарве ворота погранпункта, к трем месяцам тюремного заключения. Читать далее...
Более 100 000 жителей Эстонии уже получили переплаченный подоходный налог
Налогово-таможенный департамент по состоянию на понедельник вернул 117 063 людям переплаченный подоходный налог на сумму 46,2 миллиона евро. Читать далее...
Правительство Эстонии поддержало предложения по профилактике коронавируса
Правительство одобрило предложения межведомственной рабочей группы при министре социальных дел по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса. Запланированные шаги помимо прочего касаются контроля прибывающих из регионов риска, расширения штаба, развернутого при Департаменте здоровья, и рекомендаций для населения, учреждений и предприятий. Дополнительные меры правительство планирует обсудить на следующем кабинетном заседании 5 марта. Читать далее...
В работе Mobiil-ID произошел сбой
Сегодня в 16:15 в Эстонии и Латвии произошел сбой в Mobiil-ID, поэтому при попытке зайти с помощью Mobiil-ID в интернет-банк, поставить дигитальную подпись или воспользоваться другими э-услугами могут возникнуть проблемы. Читать далее...
Учительница из Ида-Вирумаа, обвиняемая в сексе с ученицей, предстала перед судом
В понедельник в Вируском уездном суде начался процесс над бывшей учительницей, обвиняемой в сексе с ученицей. Читать далее...
Первый случай заражения коронавирусом в Латвии: женщина с ребенком помещены в карантин
Первая зараженная коронавирусом Covid-19 жительница Латвии в субботу, 29 февраля, прилетела из Мюнхена, а перед этим побывала в затронутом вирусом регионе Италии, сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания Юрий Перевощиков. Читать далее...
Наталья Сааль: отказ женщине в повышении зарплаты – смена работы!
Журналист Наталья Сааль рассказала в передаче «Своя правда» на канале ETV+, что одна из ее подруг в ответ на просьбу о повышении зарплаты услышала: «Зачем тебе повышать зарплату? У тебя есть муж!». Реакция подруги была моментальной – уволиться. Читать далее...
Репинский: вы отстали от жизни, если не цените сотрудников-женщин
Парламентарий Мартин Репинский в передаче «Своя правда» на канале ETV+ раскритиковал руководство тех предприятий, где боятся принимать на работу молодых матерей или платят им меньше. Читать далее...