ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 881 тест на вирус SARS-CoV-2, из которых семь, то есть 0,8%, показали положительный результат. По данным Регистра народонаселения, шесть положительных тестов было зафиксировано в Харьюмаа (пять из них в Таллинне) и один в Пярнумаа.

В пятницу, 22 мая, ученые Тартуского университета приступят к третьей части исследования распространения коронавируса, чтобы оценить влияние смягчения ограничений. На этот раз приглашение принять участие в исследовании получат 3100 совершеннолетних жителей Эстонии.

Как сообщает Би-би-си, в России вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях.

Экономика

В период коронавирусного кризиса финские работодатели при найме рабочей силы из Эстонии стали чаще нарушать правила и обходить законы, а в особенно уязвимом положении оказались русскоязычные жители Эстонии, которые не владеют финским языком и не знают финских законов.

Собственник промышленного предприятия Krimelte Яан Пуусааг рассказал в передаче радио Kuku «Majandusruum», как проходит восстановление после кризиса, почему он считает вспомогательные меры KredEx в размере 1,5 млрд грабительскими и почему он никому не советует личное поручительство.

Полемика вокруг гастарбайтеров становится все жестче. Не обернутся ли жесткие принципы национального государства еще большим упадком экономики? В дискуссии приняли участие депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс (партия EKRE) и финансовый консультант Рон Лувищук.

Несколько популярных кафе и ресторанов закрылись навсегда.

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. планирует сократить более 20 тысяч рабочих мест по всему миру на фоне масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Другие новости

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу ERR, поддержка Центристской партии в мае достигла самого высокого уровня за весь период после парламентских выборов, в то время как рейтинг EKRE упал до самого низкого уровня за тот же период.

В период действия в Эстонии чрезвычайного положения стражи правопорядка зафиксировали более 6000 нарушений. Более чем в ста случаях было назначено принудительное денежное взыскание.

Водителя, по вине которого на Сааремаа погибли трое, обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Программа "Территория лжи" выясняет, на самом ли деле Всемирная организация здоровья действовала недостаточно оперативно, а Китай - скрывал информацию об опасности заболевания. Такой информацией обладал Тайвань и готов был ею поделиться, но к его мнению в ВОЗ не прислушались.

По оценке министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, решение США выйти из Договора по открытому небу является понятным с учетом нарушений договора со стороны России.

Полицейские в связи с кражей GPS-устройств из сельскохозяйственных машин просят быть бдительнее сельскохозяйственные предприятия и тех, кто использует соответствующие устройства. Также полиция рекомендует проверить рабочее состоянии камер наружного наблюдения и убедиться, что камеры установлены так, чтобы техника попадала в кадр.

За последние две недели полиция провела в городе Маарду обыски в трех квартирах, жильцы которых подозреваются во владении детской порнографией. Случаи между собой не связаны.