Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 июня.
Коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 855 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 2,5% или 21 проба дала положительный результат. Больше всего новых случаев в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик заявила, что новые отдельные случаи заражения Covid-19 коварны.
Исследование, проведенное учеными, выявило, что почти 70 процентов зараженных коронавирусом не заражали других людей.
Экономика
Эстонская индустрия развлекательных морских путешествий ищет пути к выживанию: через 20 дней Tallink запустит летнюю судоходную линию.
Хотя после окончания чрезвычайного положения прошло почти три недели, число пассажиров автобусов восстанавливается медленнее, чем ожидалось, поэтому в ближайшем будущем не стоит надеяться на массовое открытие автобусных линий.
Шопинг-туристы из Эстонии рванули в Латвию: на этот раз не за алкоголем. Люди обнаружили, что поездки в Латвию за водкой не окупаются, но у южных соседей есть другие более дешевые и уникальные товары.
Закрытые европейские рестораны, падение экспорта вина, тотальный карантин из-за коронавируса могут привести к винодельческому кризису в Европе.
Другие новости
Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сказал, что США сделали лишенный стратегических соображений подарок Путину.
Черная пятница на дорогах Эстонии: девять тяжелых ДТП, один погибший, 11 пострадавших и 18 пьяных водителей.
Помимо отсутствия сборщиков, фермеры, занимающиеся выращиванием клубники, страдают и от других напастей: позавчера с поля крупнейшего производителя клубники в Ляэнемаа было украдено множество клубничных кустов.