Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 855 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 2,5% или 21 проба дала положительный результат. Больше всего новых случаев в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик заявила, что новые отдельные случаи заражения Covid-19 коварны.

Исследование, проведенное учеными, выявило, что почти 70 процентов зараженных коронавирусом не заражали других людей.

Экономика

Эстонская индустрия развлекательных морских путешествий ищет пути к выживанию: через 20 дней Tallink запустит летнюю судоходную линию.

Хотя после окончания чрезвычайного положения прошло почти три недели, число пассажиров автобусов восстанавливается медленнее, чем ожидалось, поэтому в ближайшем будущем не стоит надеяться на массовое открытие автобусных линий.

Шопинг-туристы из Эстонии рванули в Латвию: на этот раз не за алкоголем. Люди обнаружили, что поездки в Латвию за водкой не окупаются, но у южных соседей есть другие более дешевые и уникальные товары.

Закрытые европейские рестораны, падение экспорта вина, тотальный карантин из-за коронавируса могут привести к винодельческому кризису в Европе.

Другие новости

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сказал, что США сделали лишенный стратегических соображений подарок Путину.

Черная пятница на дорогах Эстонии: девять тяжелых ДТП, один погибший, 11 пострадавших и 18 пьяных водителей.