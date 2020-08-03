Картина дня: в ожидании ограничений, новые очаги заражения и рост популярности ломбардов

У пяти посетителей тартуского бара выявлен коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 257 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, одна проба дала положительный результат. Читать далее...

Пандемия: турецкие отели изменили правила работы

В Турции изменились правила работы отелей по системе все включено: теперь еду со шведского стола будут накладывать в тарелки не сами постояльцы, а персонал. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. По его словам, посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных Минздравом страны. Читать далее...

Курессаареская больница и дом попечения вновь вводят запрет на посещение

Курессаареская больница сообщила, что с завтрашнего дня из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Эстонии вновь вводит запрет на посещение больных и обитателей дома попечения. Читать далее...

Керсти Кальюлайд против массовых мероприятий: сейчас это опасно!

Президент Керсти Кальюлайд не поддерживает проведение в нынешнее время массовых мероприятий, где может вновь распространиться коронавирус, и рассчитывает на то, что политики отчетливее примут ответственность, чтобы решения, касающиеся личных свобод, не были возложены только на чиновников. Читать далее...

Студия Postimees: коронавирус не отступает. Будут ли новые запреты?

Число инфицированных возросло почти во всей Европе. К чему готовиться жителям Эстонии? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире эпидемиолог Департамента здоровья, советник отдела по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Ирина Донченко. Смотрите интервью в повторе!

Авиакомпании Wizz Air пришлось прекратить полеты между Украиной и Эстонией

Венгерская авиакомпания Wizz Air, возобновившая в прошлый четверг авиаперелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн, была вынуждена снова их прервать из-за роста заболеваемости COVID-19 на Украине. Читать далее...

Президент Литвы: не исключено, что границы ЕС снова придется закрыть

Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением коронавируса не исключено, что придется вновь рассмотреть вопрос о закрытии границ, сообщил в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа. Читать далее...

Коронавирусная вспышка в Vabank: масштабы продолжают расти

За минувшие выходные в Эстонии Covid-19 был диагностирован у 15 человек. В восьми случаях речь идет о людях, которые заболели в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, произошедшей 18 июля в тартуском ночном клубе Vabank. Читать далее...

В Эстонии начал работу департамент с самым высокооплачиваемым руководителем

С понедельника, 3 августа, начинает свою работу Департамент по делам образования и молодежи, который будет оказывать услуги, ранее предоставлявшиеся фондом Innove, фондом по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и Эстонским центром работы с молодежью (ENTK), сообщили в пресс-службе Министерства образовании и науки. Читать далее...

В Таллинне продолжают дорожать квартиры

Средняя стоимость квадратного метра в таллиннской квартире в июле выросла в годовом сравнении на 0,3 процента до 1985,76 евро. Читать далее...

Ломбарды: как-то пришел предприниматель, который с грохотом опустил на прилавок полкило золота

В то время, когда рынок переполнен банками и всевозможными предложениями кредитодателей, может возникнуть вопрос, кому еще нужны ломбарды, имеющие сомнительную репутацию? В действительности у эстонских ломбардов по-прежнему полно клиентов, а в последнее время их количество даже увеличилось. Читать далее...

Полиция не будет предупреждать о мобильных камерах

С прошлой недели на въездах в Тарту стоят 16 информационных табло, предупреждающих водителей, склонных превышать скорость. Они подают водителям сигнал, что в городе следят за соблюдением скоростного режима в том числе с помощью мобильных камер слежения за скоростью, местонахождение которых постоянно меняется. Читать далее...

Журналист Yle: Урмас Рейнсалу представляет для внешней политики Эстонии куда большую проблему, чем EKRE

Балтийский корреспондент шведской версии новостного портала YLE Густав Антелл в своей колонке сообщил, что оценку, данную нынешнему правительству со стороны покинувшего свой пост посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, нельзя назвать адекватной. Читать далее...