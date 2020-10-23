Картина дня: скандальное высказывание члена EKRE, очередные жертвы коронавируса и резервисты встали на защиту брата по оружию

Резервисты возмущены мытарствами брата по оружию в Эстонии

Переводчик эстонского военного контингента в Афганистане Омар живет и учится в Эстонии по студенческой визе, которая, как утверждают чиновники, запрещает зарабатывать на пропитание. А без этих средств Омар опасается быть высланным в Афганистан, где его жизнь может оказаться под угрозой. Помогающие ему эстонские братья по оружию возмущены, что Эстония загнала Омара в безвыходную ситуацию. Читать далее...

Член EKRE Урмас Рейтельман назвал журналистов содомитами

Председатель совета Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Рийгикогу Урмас Рейтельманн назвал в социальных сетях ведущих передачи Ringvaade на ETV содомитами. Вчерашнюю публикацию он удалил сегодня утром. Читать далее...

В Эстонии короновирус посмертно выявлен у двух человек, заразились 53

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1580 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 53 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Коалиция спасена! Покойтесь с миром…

"Хотелось быть оптимистом и верить: хорошо, что нынешний скандал в относительно благородном семействе, именуемом правящей коалицией, как ни неприятна эта история сама по себе, случился именно сейчас, когда до предполагаемого референдума о семье и браке остается еще целый год", - пишет Вячеслав Иванов.

Онлайн-карту распространения коронавируса закрыли в знак протеста против действий правительства

В качестве протеста против действий правительства администратор созданного совместно с Департаментом здоровья сайта koroonakaart.ee решил свернуть работу онлайн-карты распространения коронавируса. Читать далее...

Вне дома: про ресторан с загадочным названием и вино с запахом сосновой хвои

«Опять в Грецию хочется!» - «А что, уже бывали?» - «Нет, уже хотела!» В сентябре некоторые из нас успели побывать на чудесных греческих островах, но и у тех, кто хотел да не сумел, есть возможность отправиться в Грецию не выходя из Старого города. Для этого достаточно заглянуть на улицу Вене, где пару месяцев назад открылся новый ресторан греческой кухни Oia. Читать далее...

В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя

Министерство экономики решило в дополнение к уже введенному запрету на продажу алкоголя в увеселительных заведениях после полуночи ограничить также и его употребление. Читать далее...

Страны Европы из-за коронавируса начали отменять традиционные рождественские ярмарки

В странах Европы начали постепенно отменять традиционные рождественские ярмарки из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ. Читать далее...

Исследование: Центристская партия вышла на первое место в рейтингах партий

Как показал октябрьский опрос общественного мнения, проведенный социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, Центристская партия в октябре опередила Партию реформ, выйдя на первое место в рейтингах политических предпочтений избирателей. Читать далее...

Женщина-срочница: брат сказал, что в итоге я превращусь в мужика

В этом году на срочную службу в армию поступило рекордное количество женщин – 54. Одной из них является жительница Тарту Мерили Линдпере (26), которая решили пройти службу в выруском Куперьяновском пехотном батальоне. Читать далее...

Экономика: противоречивые сигналы сектора недвижимости

В последние месяцы в прогнозах экспертов и аналитиков относительно будущего рынка недвижимости можно найти самые разные точки зрения. Одни предсказывают затяжной вялотекущий кризис, другие – продолжение стремительного роста, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Читать далее...