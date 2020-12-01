Картина дня: Эстония готовится к вакцинации, бизнес по-эстонски и вероятность новых ограничений

Эстония готовится начать вакцинацию от COVID-19 в январе

На сегодняшнем заседании правительственного кабинета министр социальных дел Танель Кийк представил предварительное соглашение о закупке вакцины от коронавируса между Европейской комиссией и фармацевтической компанией Moderna. Читать далее...

В Эстонии умерли три человека с коронавирусом, добавился 191 зараженный

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4 154 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 191, то есть 4,6% от общего количества. Читать далее...

Шантаж, кумовство и оскорбления: российский магнат в шоке от того, как ведется бизнес в Эстонии

Рядом со стадионом «Калев», в самом центре столицы, не так давно появились три небоскреба, которые украшают панораму Таллинна. Руководитель этого проекта развития недвижимости россиянин Юрий Петров приехал в Эстонию, чтобы вести бизнес, но был вынужден несколько разочароваться в местной деловой этике, рассказывает программа Kuuuurija в новом выпуске. Читать далее...

На государство совершено несколько кибератак, преступники получили данные 9000 человек

Государственный департамент инфосистемы обнаружил в ноябре три кибератаки с одинаковым почерком, направленные против IT-инфраструктуры эстонского государства, в результате которых киберпреступники получили в том числе личные данные жителей страны. Читать далее...

Ильвес: Эстонией правит узколобое и средневековое правительство Талибана

Президент Ильвес выразил свое возмущение правящей коалицией, разразившись в Twitter резкой критикой в адрес правительства. Читать далее...

Вспышка коронавируса в Силах обороны: кому позволят уйти в рождественский отпуск?

В настоящий момент вспышка COVID-19 в Силах обороны - одна из крупнейших в Эстонии. Больных изолируют от здоровых, соблюдаются строгие правила профилактики заражения, чтобы обуздать вирус. Многие военнослужащие задались вопросом, удастся ли им на Рождество и Новый год навестить своих родственников. Читать далее...

Врачи обратились к жителям Эстонии: сократите количество контактов

Руководители медицинских штабов подчеркивают необходимость сокращения контактов для ограничения распространения инфекции. Читать далее...

Коалиция финансирует НКО молодежного объединения EKRE, названное в честь барона-антисемита?

Фракции Центристской партии, «Отечества» и EKRE представили списки получателей так называемых крышевых денег, одним из получателей которых стало недоходное объединение MTÜ Ungern Khaan, созданное членами молодежной организации EKRE «Синее пробуждение». Советник по СМИ фракции «Отечества» и руководитель молодежной организации Res Publica Карл Сандер Касе очень удвилен. Читать далее...

Студия Postimees: введут ли локдаун на Новый год?

Насколько реально закрытие Эстонии к зимним праздникам? Как бизнес переживет новогодний локдаун? Почему правительство медлит, а власти Таллинна выступают за более жесткие ограничения? Чем объясняются разные позиции города и государства? Гости студии – министр экономики Таави Аас и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите эфир в записи!

Научный совет рекомендует правительству ужесточить ограничения

Консультирующий правительство в связи с коронакризисом научный совет сегодня же предложит ужесточить ограничения, учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения Эстонии, сказала ERR профессор вирусологии Тартуского университета и член научного совета Ирья Лутсар. Читать далее...

Сависаару вернут изъятые у него в ходе обысков 80 000 евро

В связи со вступившем в силу в понедельник решением суда по делу о коррупции, в котором фигурировал и бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, последний должен получить изъятые у него в ходе обысков 80 000 евро. Читать далее...

BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в ЕС

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявку на регистрацию разработанной ими вакцины от коронавируса. Читать далее...