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  • Картина дня: аресты чиновников, буксующая вакцинация, и подорожание электроэнергии

Картина дня: аресты чиновников, буксующая вакцинация, и подорожание электроэнергии

Вакцинация. ФОТО: Sille Annuk/Tartu Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 сентября.

Прямая трансляция 〉 Танель Кийк: вакцинация тормозит по всей стране. Проблема не в неинформированности русскоязычного населения

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк и заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...

Фирмы бьют тревогу: работников не хватает, кандидаты требуют большей зарплаты

Согласно опросу, проведенному CV-Online/CV.ee в сентябре, много людей готовы сменить работу, они готовы это сделать только при наличии хорошего предложения. Читать далее...

Кылварт: решение покрасить велодорожки в красный цвет было правильным

Решение городских властей Таллинна покрасить велосипедные дорожки вызвало много критики в СМИ, но мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что считает это решение хорошим. Читать далее...

Министерство об очагах в школах: возможно не все одинаково понимают правила

Каждый день появляется все больше школ, которые всем составом отправляются на дистанционное обучение, поскольку появляется много зараженных коронавирусом и контактировавших с ними. Министерство образования и наук в курсе каждого случая и считает, что одной из причин может быть то, что введенные правила еще слишком новые. Читать далее...

Ратас и Кийк назвали условие отмены коронаограничений

По словам спикера Рийгикогу Юри Ратаса и министра здоровья и труда Танеля Кийка, общество может быть открыть, когда 70 процентов всего населения будет вакцинировано хотя бы одной дозой. Читать далее...

Полицией задержано руководство фонда, распределявшего кризисные средства

Сегодня Центральная криминальная полиция задержала двух членов правления Фонда поддержки жизни на селе (ФПС) в качестве подозреваемых в совершении преступления. Им предъявлено подозрение в нарушении соблюдения имущественных интересов государства, то есть в злоупотреблении доверием. Читать далее...

График 〉 «Не знаю, буду ли я еще министром утром 18 октября»

На местных выборах, которые пройдут в октябре, баллотируются все министры правительства Эстонии, кроме премьера Каи Каллас и министра образования и науки Лийны Керсна (обе из Партии реформ). 13 участвующих в местных выборах министров не планируют работать в самоуправлениях в случае победы. Читать далее...

«Клуб жен программистов» и филе эльфийского бройлера

Про «Клуб жен программистов» уже давно ходят практически легенды. Считается, что именно в этот чат в телеграмм-канале нужно попасть первым делом, если переезжаешь в Эстонию. Но, оказывается, это возможность не для всех. Читать далее...

Нарвский журналист: результат выборов у нас будет суммой пяти сюрпризов

Журналист из Нарвы Роман Викулов пристально наблюдает за местной политикой более 20 лет и смело может назвать себя экспертом в этой области. В интервью Rus.Postimees он рассказал, почему предстоящие муниципальные выборы в Нарве - самые необычные за эти 20 лет, и можно ли сейчас предсказать их результаты? Читать далее...

Кийк: вакцинированные могли бы не носить маски

Одной из возможностей продвинуть вакцинацию, могла бы стать замена для вакцинированных обязанности носить маску на рекомендацию, сказал в среду министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Статистика коронавируса: 525 зараженных, 165 госпитализированных и две смерти

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6071 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 525. Читать далее...

Архитектор: Горхолл может стать европейской Меккой современной культуры

Образ столицы и уникальные объекты не должны зависеть от интересов инвесторов, город должен использовать время ожидания с пользой и найти концепцию, соответствующую возможностям и масштабу Горхолла и способную превратить объект во вдохновляющий символ преображения условного прошлого в перспективное будущее, пишет таллинский архитектор, кандидат на местных выборах Александр Майер. Читать далее...

ВИДЕО 〉 "Сложно поверить, что так еще живут": телеканал показал быт "шанхаек" от Маарду до Нарвы

Даже в 2021 году, оказывается, в Эстонии можно найти немало мест, где люди живут без малейших благ цивилизации, в домах, построенных зачастую в буквальном смысле слова из мусора. Читать далее...

Министр: нужно заморозить акциз на электроэнергию, а выручку за квоты направить семьям

Министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия) объявил соцсети, что он предложит правительству заморозить акциз на электроэнергию. Также Мёльдер также хочет предложить использовать выручку от продаж квот для снижения счетов за электроэнергию. Читать далее...

Глава Еврокомиссии: Минск намеренно пускает нелегалов к границам ЕС, чтобы дестабилизировать Европу

Власти Белоруссии специально направляют потоки нелегальных мигрантов к границам ЕС, и это следует считать гибридной атакой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Читать далее...

Мартин Хельме: климатического кризиса нет, планета не в беде

Председатель EKRE и бывший министр финансов Мартин Хельме рассказал сегодня вечером в передаче «Esimene stuudio», что рост цен на электричество для EKRE не стал неожиданностью, поскольку партия предупреждала об этом еще несколько лет назад. Среди прочего он высказал мнение об изменениях климата. Читать далее...

Вескимяги: подорожание электроэнергии для богатеющих эстонских потребителей не смертельно

По словам главы сетевого предприятия Elering Таави Вескимяги, рекордное подорожание электроэнергии вызвано высокими ценами на природный газ, каменный уголь и квоты на выбросы углекислого газа, однако вырабатывающих мощностей в Европе достаточно и беспокоящемуся по поводу изменения климата потребителю как раз и следует учитывать, что цены на электричество теперь будут колебаться и временами заметно повышаться. Читать далее...

В школе Эммусте у ученика нашли нож: на место прибыла полиция

В деревне Курессааре Вильяндиского уезда в школе Эммусте сегодня в шкафчике одного из учеников был обнаружен нож. Поскольку ученик не была готова отдать нож, директор школы вызвала полицию и скорую помощь. Никто не пострадал. Читать далее...

Выборы в Госдуму: двойники и маньяк, рекламирующий коммунистов

В течение трех дней на этой неделе, с 17 по 19 сентября, в России пройдут выборы депутатов Госдумы. На депутатские кресла претендуют представители 14 партий. Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму  сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Читать далее...

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