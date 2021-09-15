Картина дня: аресты чиновников, буксующая вакцинация, и подорожание электроэнергии

Прямая трансляция 〉 Танель Кийк: вакцинация тормозит по всей стране. Проблема не в неинформированности русскоязычного населения

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк и заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...

Фирмы бьют тревогу: работников не хватает, кандидаты требуют большей зарплаты

Согласно опросу, проведенному CV-Online/CV.ee в сентябре, много людей готовы сменить работу, они готовы это сделать только при наличии хорошего предложения. Читать далее...

Кылварт: решение покрасить велодорожки в красный цвет было правильным

Решение городских властей Таллинна покрасить велосипедные дорожки вызвало много критики в СМИ, но мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что считает это решение хорошим. Читать далее...

Министерство об очагах в школах: возможно не все одинаково понимают правила

Каждый день появляется все больше школ, которые всем составом отправляются на дистанционное обучение, поскольку появляется много зараженных коронавирусом и контактировавших с ними. Министерство образования и наук в курсе каждого случая и считает, что одной из причин может быть то, что введенные правила еще слишком новые. Читать далее...

Ратас и Кийк назвали условие отмены коронаограничений

По словам спикера Рийгикогу Юри Ратаса и министра здоровья и труда Танеля Кийка, общество может быть открыть, когда 70 процентов всего населения будет вакцинировано хотя бы одной дозой. Читать далее...

Полицией задержано руководство фонда, распределявшего кризисные средства

Сегодня Центральная криминальная полиция задержала двух членов правления Фонда поддержки жизни на селе (ФПС) в качестве подозреваемых в совершении преступления. Им предъявлено подозрение в нарушении соблюдения имущественных интересов государства, то есть в злоупотреблении доверием. Читать далее...

График 〉 «Не знаю, буду ли я еще министром утром 18 октября»

На местных выборах, которые пройдут в октябре, баллотируются все министры правительства Эстонии, кроме премьера Каи Каллас и министра образования и науки Лийны Керсна (обе из Партии реформ). 13 участвующих в местных выборах министров не планируют работать в самоуправлениях в случае победы. Читать далее...

«Клуб жен программистов» и филе эльфийского бройлера

Про «Клуб жен программистов» уже давно ходят практически легенды. Считается, что именно в этот чат в телеграмм-канале нужно попасть первым делом, если переезжаешь в Эстонию. Но, оказывается, это возможность не для всех. Читать далее...

Нарвский журналист: результат выборов у нас будет суммой пяти сюрпризов

Журналист из Нарвы Роман Викулов пристально наблюдает за местной политикой более 20 лет и смело может назвать себя экспертом в этой области. В интервью Rus.Postimees он рассказал, почему предстоящие муниципальные выборы в Нарве - самые необычные за эти 20 лет, и можно ли сейчас предсказать их результаты? Читать далее...