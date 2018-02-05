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  • Картина дня: государственные награды, авария в Таллинне и смертельное ДТП в Тартумаа

Картина дня: государственные награды, авария в Таллинне и смертельное ДТП в Тартумаа

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ФОТО: Konstantin Sednev

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями понедельника.

Нестор, Нутть, Ильвес и еще 163 избранных: стало известно, кто в этом году получит награду из рук президента!

Накануне столетия Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит награду 166 лицам. Портал Rus.Postimees знакомит вас с ними. Читайте далее...

Смотрите, кто из русских деятелей удостоился государственных наград!

В числе удостоенных государственных наград оказались и русские деятели культуры и общественной жизни и преподаватели эстонского языка, обучающие русских детей. Читайте далее...

Реконструкция улицы Гонсиори

С понедельника, 5 февраля, начинаются дорожные работы  на улицах Тюрнпу и Лаагна (на отрезке от перекрестка улиц Лаагна и Гонсиори до перекрестка улиц Вильмси и Лаагна). Читайте далее...

Обвиняемые в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ предстанут перед судом

Расследование дела о поджоге легковых автомобилей на парковке перед домом на Ыйсмяэ-теэ в эстонской столице завершено. Обвинения предъявлены двум мужчинам, которые предстанут перед судом в октябре. Читайте далее...

СМИ: пилот сбитого в Сирии Су-25 в ходе сражения с боевиками взорвал себя гранатой с криком "Это вам за пацанов!"

Пилот штурмовика Су-25, сбитого в небе над сирийской провинцией Идлиб в минувшие выходные, Роман Филипов, после катапультирования смог закрепиться на позиции и на протяжении некоторого времени отстреливался от боевиков, а когда ситуация стала безысходной, он подорвал себя гранатой. Читайте далее...

Новый допинговый скандал? 254 лыжника завоевывали медали с ненормальными показателями крови

В списке, охватывающим период с 2001 по 2010 год, лидируют Россия, Германия и Франция. Читайте далее...

Преступление и наказание: непростая жизнь вынудила почтальона воровать чужие письма

В середине января суд признал виновной проживающую в Южной Эстонии и работающую почти всю жизнь почтальоном Майе (имя изменено – прим. ред.), которую обвиняли в краже чужих писем. Читайте далее...

Недействующее постановление создает большую неразбериху

Министерство экономики и коммуникаций за два с половиной года так и не смогло принять постановление, которое ввело бы для общественных зданий требование обеспечить туда доступ людям с особыми потребностями. Таким образом, действующих требований у нас сейчас нет. Читайте далее...

Воспоминания жительницы Эстонии: в алкоралли нет ничего нового, такое было и в советское время

Оказывается, в активных поездках жителей Эстонии в Латвию за покупками нет ничего нового. К соседям ходили и десятки лет назад, в советское время. Правда, товары, за которыми ездили, были несколько иными. Читайте далее...

Чтобы представлять Эстонию, Канепи потребовала денег

Громко вернувшаяся в этом году в спорт теннисистка Кайа Канепи, чтобы представить Эстонию на проходящем на этой неделе турнире Fed Cup, попросила у отраслевого союза 100 000 евро и осталась с носом. Читайте далее...

Синоптики: на Эстонию надвигается циклон

Циклон, принесший в центральную Россию сильные снегопады и метели, потерял свою силу и развернулся в сторону Балтийских стран. Снежный покров увеличится и у нас, но, к счастью не более, чем на 5 см. Читайте далее...

Propastop: наименование истребительного полка «Таллиннским» связано с мемориалом Маарьямяги

Указом от 29 января о присвоении истребительному полку наименования Таллиннского оживили связь с мемориалом на Маарьямяги и заложили основу для вмешательства в любой снос или реконструкцию и возникновение акций протеста. Читайте далее...

Фото и видео: в Таллинне столкнулись четыре машины, пострадали пять человек

В Таллинне на горке Сосси произошло ДТП с участием четырех машин. Читайте далее...

Фото: автоугонщик на BMW пытался сбежать от полиции на скорости 200 км/ч и спровоцировал тяжелое ДТП

BMW 7 серии с эстонскими номерами не подчинился распоряжениям полиции в литовском городе Паневежис и в попытке уйти от стражей правопорядка спровоцировал тяжелое ДТП. Читайте далее...

Смертельное ДТП в Тартумаа: 36-летний мужчина погиб в результате несчастного случая с мотосанями

Сегодня в Тарту во второй половине дня произошло тяжелое ДТП, в котором погиб съехавший с дороги на мотосанях 36-летний мужчина. Читайте далее...

Возмущенный клиент: мне не продали алкоголь, объяснив, что работают по американским законам

В редакцию портала Rus.Postimees пришло письмо возмущенного читателя. По его словам, он отдыхал в одном из ресторанов американской и мексиканской кухни: «Рассмотрев меню, я захотел заказать блюдо и алкогольное пиво к нему, но официантка потребовала удостоверяющий личность документ, чтобы проверить являюсь ли я совершеннолетним. Мне 20 лет, но мне отказали в продаже пива, объяснив это тем, что в Америке алкогольные напитки продаются с 21 года. Я хотел поинтересоваться: законно ли вообще устанавливать законы другой страны на территории Эстонии?». Читайте далее...

Названа предварительная причина крушения Су-25 в Сирии

Причиной крушения Су-25 в Сирии, по предварительным данным, стало попадание тепловой ракеты в правый двигатель, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Читайте далее...

Экс-глава Novatours в Эстонии назвал положение дел в компании подозрительным

По словам экс-главы Novatours OÜ, эстонской дочерней фирмы турфирмы Novatours, Андреэ Уустала, при уходе из фирмы он получал угрозы, в эстонском отделении Novatours заключались сомнительные сделки, а положение дел в компании является подозрительным. Читайте далее...

В Балтию пришла новая финансовая пирамида

В Латвии появился новый бизнес, схожий с финансовой пирамидой — европейское ответвление QN Europe глобальной сети Qnet, базирующейся в Малайзии. Читайте далее...

Президент Мальдив ввел чрезвычайное положение

Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямен объявил о введении 15-дневного чрезвычайного положения, сообщил по государственному телевидению его помощник Азима Шухор. Читайте далее...

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