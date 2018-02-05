Картина дня: государственные награды, авария в Таллинне и смертельное ДТП в Тартумаа

Нестор, Нутть, Ильвес и еще 163 избранных: стало известно, кто в этом году получит награду из рук президента!

Накануне столетия Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит награду 166 лицам. Портал Rus.Postimees знакомит вас с ними. Читайте далее...

Смотрите, кто из русских деятелей удостоился государственных наград!

В числе удостоенных государственных наград оказались и русские деятели культуры и общественной жизни и преподаватели эстонского языка, обучающие русских детей. Читайте далее...

Реконструкция улицы Гонсиори

С понедельника, 5 февраля, начинаются дорожные работы на улицах Тюрнпу и Лаагна (на отрезке от перекрестка улиц Лаагна и Гонсиори до перекрестка улиц Вильмси и Лаагна). Читайте далее...

Обвиняемые в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ предстанут перед судом

Расследование дела о поджоге легковых автомобилей на парковке перед домом на Ыйсмяэ-теэ в эстонской столице завершено. Обвинения предъявлены двум мужчинам, которые предстанут перед судом в октябре. Читайте далее...

СМИ: пилот сбитого в Сирии Су-25 в ходе сражения с боевиками взорвал себя гранатой с криком "Это вам за пацанов!"

Пилот штурмовика Су-25, сбитого в небе над сирийской провинцией Идлиб в минувшие выходные, Роман Филипов, после катапультирования смог закрепиться на позиции и на протяжении некоторого времени отстреливался от боевиков, а когда ситуация стала безысходной, он подорвал себя гранатой. Читайте далее...

Новый допинговый скандал? 254 лыжника завоевывали медали с ненормальными показателями крови

В списке, охватывающим период с 2001 по 2010 год, лидируют Россия, Германия и Франция. Читайте далее...

Преступление и наказание: непростая жизнь вынудила почтальона воровать чужие письма

В середине января суд признал виновной проживающую в Южной Эстонии и работающую почти всю жизнь почтальоном Майе (имя изменено – прим. ред.), которую обвиняли в краже чужих писем. Читайте далее...

Недействующее постановление создает большую неразбериху

Министерство экономики и коммуникаций за два с половиной года так и не смогло принять постановление, которое ввело бы для общественных зданий требование обеспечить туда доступ людям с особыми потребностями. Таким образом, действующих требований у нас сейчас нет. Читайте далее...

Воспоминания жительницы Эстонии: в алкоралли нет ничего нового, такое было и в советское время

Оказывается, в активных поездках жителей Эстонии в Латвию за покупками нет ничего нового. К соседям ходили и десятки лет назад, в советское время. Правда, товары, за которыми ездили, были несколько иными. Читайте далее...

Чтобы представлять Эстонию, Канепи потребовала денег

Громко вернувшаяся в этом году в спорт теннисистка Кайа Канепи, чтобы представить Эстонию на проходящем на этой неделе турнире Fed Cup, попросила у отраслевого союза 100 000 евро и осталась с носом. Читайте далее...

Синоптики: на Эстонию надвигается циклон