Картина дня: скандал в ТТУ, нападение на соцработников и встреча Вахера и Хельме

Тайна ТТУ, покрытая мраком: уважаемый институт систематически мошенничал с евродотациями

Институт общественного управления Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета (ТТУ) мошенничал с проектными деньгами Европейского союза, чтобы добыть средства на зарплаты ученым, подделывая для этого графики и рабочие часы. Узнавший о происходящем еще пять месяцев назад ректор Яак Аавиксоо закрывал на это глаза. Читать далее...

Прямая трансляция и блог: ректор Аавиксоо рассказал, почему скрывал мошенничество

Оказавшийся в центре скандала ТТУ созвал пресс-конференцию, где перед журналистами держали отчет проректор по науке Ренно Вейнталь, ректор Яак Аавиксоо и руководитель научного отдела Айвар Аувяэрт. Читать далее...

Информатор из ТТУ: «Возникло ощущение, что я в банде»

Живущий в Эстонии американец, докторант ТТУ Киган Макбрайд. разоблачая мошенническую схему получения евроденег для ТТУ, рисковал докторской степенью а, возможно, что и карьерой. В видеоинтервью он откровенно рассказывает о своих мотивах и описывает свои попытки пробить круговую поруку в университете. Читать далее...

В Пыхья-Таллинне агрессивный клиент напал на соцработников

В Пыхья-Таллинне агрессивный клиент напал на сотрудников социальной службы районной управы, учинив разгром в кабинете. Результат – сломанный принтер и синяк на плече одной из сотрудниц, сообщила пресс-служба управы района. Читать далее...

Газета: раскрыта связь эстонско-российского бизнесмена с фирмами по перекачке денег

Российско-эстонский предприниматель Роман Стройков (26-е место в ТОП богатых людей Äripäev) сотрудничал с компаниями, которые, по данным российских судов, годами заключали фиктивные сделки с целью неуплаты налогов, пишет издание "Деловые ведомости" в сотрудничестве с «Новой газетой Балтия». Читать далее...

Объявивший об уходе из политики Калле Паллинг нашел себе еще одну работу

Член Рийгикогу Калле Паллинг, недавно объявивший об уходе из политики, войдет в совет фирмы Estanc, функционирующей в сфере машиностроительной промышленности. Читать далее...

Количество получающих в Эстонию зарплату в конверте коренным образом изменилось

В результате исследования, проведенного среди более чем 5400 работников, выяснилось, что в 2019 году доля зарплат в конверте снизилась до рекордно низкого уровня. Читать далее...

Вахер и Хельме: сотрудничество продолжается

Министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтвердили после утренней встречи в МВД, что их сотрудничество продолжится. Оба отметили, что в сфере внутренней безопасности есть много важных проектов, поэтому нельзя тратить время на ссоры. Читать далее...

Проблему пробок под Силламяэ можно решить за 5-7 миллионов, но непонятно, за чей счет

Между Силламяэ и деревней Вайвара, которая после административной реформы относится к городу Нарва-Йыэсуу, есть железнодорожный переезд. По словам местных жителей, поезда, которые везут грузы, в том числе опасные, в порт Силламяэ, часто блокируют переезд, и водителям приходится больше получаса ждать возможности поехать дальше. Касается эта проблема не только обычных машин, но и, например, пожарных. Читать далее...

Незнакомый мужчина напал на еще одну женщину в Тарту

В среду утром незнакомый молодой человек ударил стоявшую на автобусной остановке «Нурме» в Тарту 22-летнюю женщину. Читать далее...

Криптовалютный бизнес эстонцев прекратил существование

Минувшим летом эстонские основатели криптовалютного кошелька Zantepay с гордостью заявили, что им удалось привлечь инвестиций в криптовалюте почти на 1,5 млн евро, пишет Postimees со ссылкой на Geenius. Читать далее...

Галерея: немецкий обувной гигант открыл в Таллинне свой первый магазин