Картина дня: эстонская банда воров, закрытие известного кафе, наглый водитель против полиции и лжетакси

Вместо ресторана Privat на границе Ласнамяэ и Виймси открылось совершенно новое заведение

Да-да, поменялось всё: название, собственник, интерьер, меню, шеф-повар. Остался только шашлычник Норик, который все так же жарит свои потрясающие шашлыки в домике во дворе. Именно из-за этих шашлыков таллиннцы приезжали сюда в течение многих лет, так что владелец нового заведения оказался не просто предприимчивым, но и мудрым. Читать далее...

Из-за несанкционированных работ два многоквартирных дома в Маарду остались без электричества

В двух многоквартирных домах в Маарду отключилось электричество вчера, 19 декабря. Но не по вине шторма, как можно было бы предположить. Читать далее...

Фильм «Правда и справедливость» стал лауреатом американской премии «Спутник»

Художественный фильм эстонского режиссера Танела Тоома «Правда и справедливость» получил престижную премию «Спутник» (Satellite Award) Международной пресс-академии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Читать далее...

В Эстонии изменится требование к установке датчиков угарного газа

Министерства Эстонии дорабатывают одобренные на прошлой неделе изменения в Законе о противопожарной безопасности: согласно предложению Министерства экономики и коммуникаций, датчик угарного газа нужно будет устанавливать во всех помещениях, соединенных с газовым оборудованием при помощи техносистем. Читать далее...

В праздничный период не будет осуществляться часть банковских платежей

В период 24-26 декабря и 1 декабря не будут обслуживаться зарубежные платежи. 23 и 31 декабря зарубежные платежи можно будет совершать только до 14 часов, экспресс- и срочные платежи будут обслуживаться до 10.30. Платежи в российских рублях не будут обслуживаться из-за российских праздников в период 1-7 января. Читать далее...

Важно: читайте, где можно получить медицинскую помощь в праздники

Во время праздников первую помощь ежедневно оказывает Таллиннская стоматологическая поликлиника, работают дежурные аптеки, за советом можно обратиться по телефону, а отделения экстренной медицины работают круглосуточно. Читать далее...

Перед Рождеством все магазины Prisma будут работать круглосуточно

С сегодняшнего дня и до 24 декабря Prisma откроет на четверо суток все расположенные в Таллинне, Тарту и Нарве гипермаркеты, чтобы люди могли купить продукты и подарки в подходящее для себя время. В дополнение к магазинам Prisma в Таллинне и Тарту, которые уже сейчас обслуживают клиентов круглосуточно, непосредственно перед Рождеством 24 часа в сутки будут работать магазины Kristiine Prisma и Rocca al Mare Prisma в Таллинне, а также Annelinna Prisma в Тарту. Читать далее...

АirBaltic открывает новое направление из Таллинна

В эти выходные, в субботу, 21 декабря, airBaltic откроет первый прямой полет из Таллинна в Зальцбург, Австрию. Прямой полет между двумя городами продлится до конца зимнего сезона, 28 марта 2020 года. Читать далее...

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza. По словам женщины, ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было. В разное время Манюров увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет полюбил стрельбу. Читать далее...

Россия и Украина почти договорились о продлении транзита газа