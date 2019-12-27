Картина дня: волна автокраж, процесс над убийцей подростка, домогательства в автошколе и новая полицейская форма

Торговцы топливом нашли виновных в ежедневных скачках цен на заправках

По словам продавцов топлива, за наблюдавшимися в последние месяцы в Эстонии ежедневными колебаниями цен стоят жесткая конкуренция и переход на зимнее дизельное топливо. Руководитель Olerex по логистике Прийт Пыллусте отметил, что волатильность цен действительно стала обычным явлением. Читать далее...

В Пыхья-Таллинне открылся новый торговый центр

Сегодня в Пыхья-Таллинне состоялось открытие нового небольшого торгового центра, девелопером которого является специализирующаяся на коммерческой недвижимости инвестиционная фирма Colonna. Первым свои двери распахнул продуктовый магазин Maxima, а в ближайшие дни начнут работу аптека Benu и Olympic Casino. Читать далее...

Первое поражение нового министра: важный законопроект признан неконституционным

Попытка министра внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару подвергнуть политическому контролю и контролю безопасности технологии, используемые в мобильной связи, была объявлена неконституционной. Читать далее...

Сжегшему подростка заживо грозит пожизненное заключение

Сегодня в Тартуском уездном суде состоялось предварительное слушание по делу Эдуарда Каска, которого прокуратура обвиняет в убийстве 16-летнего подростка, совершенном в июне в деревне Кюкитая. В случае обвинительного приговора ему может грозить пожизненное заключение. Читать далее...

Орудует банда? Во время праздников в этом регионе Эстонии обокрали несколько автомобилей

В Facebook-группе «Märgatud24 Pärnus» люди жалуются, что в ночь на четверг на улице Папинийду произошли кражи со взломом: из автомобилей были украдены колпаки колес и автомагнитола. В Пайкузе была замечена подозрительная банда с фургоном, трогавшая двери чужих автомобиле. Читать далее...

В новом году сотрудники полиции Эстонии начнут носить новую форму

Полиция завершит переход на новую форму в течение следующего года, а помощники полиции новую форму получит еще через несколько лет. Как сообщил ведущий логистик департамента полиции и погранохраны Тийт Тенг, большинство сотрудников служб первичного реагирования, то есть выполняющих обязанности охраны правопорядка и погранохраны всех префектур, уже получили новую форму. Читать далее...

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта. Читать далее...

Домогательства в автошколе: со слезами на глазах и рукой инструктора на коленке

Когда девушки отправляются в автошколу, обычно они больше всего боятся гнева инструктора, а в итоге становятся жертвами сексуальных домогательств. Читать далее...

Прогноз: квартиры станут все меньше, а цены - все больше

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, ожидается, что в Таллинне и его окрестностях цены на недвижимость продолжат расти и в следующем году. Читать далее...

На президентский прием в феврале 2020 года Юри Ратас не пойдет