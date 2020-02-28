Картина дня: несправедливость к пенсионерке-инвалиду, уведомления от налоговиков и смертельное ДТП

ФОТО: автомобиль-цистерна протаранил хлев: водитель погиб на месте

Сегодня около 15 часов произошло ДТП, в результате которого автомобиль-цистерна вылетел с дороги и врезался в хлев. К сожалению, 55-летний водитель получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Читать далее...

После двадцати лет инвалидности 71-летнюю пенсионерку из Силламяэ вдруг признали формально здоровой

В редакцию Rus.Postimees обратилась 71-летняя жительница Силламяэ Антонина Королёва, которая рассказала, что судится с Департаментом социального страхования. До мая прошлого года департамент признавал, что у женщины тяжелая степень недуга, но, когда подошел срок очередной экспертизы, врач-эксперт установил, что болезни находятся под контролем и нет причин давать инвалидность. Антонина Анатольевна, самочувствие которой не улучшилось, возмутилась такому решению и попыталась его обжаловать. Читать далее...

Фото: ласнамяэского убийцу-расчленителя посадили почти на 18 лет

Главного героя одного из самых ужасных преступлений последнего десятилетия Игоря Лийва, который убил свою сожительницу и расчленил ее тело, Харьюский уездный суд приговорил сегодня к длительному лишению свободы. Читать далее...

Сегодня были взяты десять анализов на коронавирус: пять из них отрицательные

Сегодня анализы для проведения теста на коронавирус были взяты у десяти человек. Пять проб оказались негативными, то есть люди не заражены коронавирусом. Читать далее...

Ошибка исправлена: тысячи жителей Эстонии получат важные уведомления от налоговиков

Налогово-таможенный департамент (НТД) отправит исправленные уведомления об уплате земельного налога людям, у которых из-за ошибки взаимодействия инфосистем не была учтена налоговая льгота в отношении участка земли под домом. Читать далее...

Грипп в Эстонии забрал еще одну жизнь

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе в Эстонии произошла еще одна связанная с гриппом смерть. Читать далее...

Профсоюзный лидер: сокращенные энергетики не то, что не остаются в регионе, они даже не остаются в стране

Ида-Вирумаа вновь занял свое место на первых полосах республиканских СМИ. В то время как министры выступают с громкими заявлениями о планах строительства одного-двух крупных заводов, сами работники сообщают о новых волнах сообщений. Читать далее...

Эстонский врач: 97 процентов заразившихся коронавирусом выживают

Врач-инфекционист Пярнуской больницы Кади Кенк заявила в радиопередаче Aktuaalne Pärnumaal, что и хотя коронавирус до конца не изучен, статистика показывает, что для большинства людей это заболевание не становится фатальным. Читать далее...

ВОЗ повысила риск уровня распространения коронавируса до «очень высокого»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 28 февраля, на основе растущего числа заражения коронавирусом SARS-CoV-2 повысила оценку риска от высокого до "очень высокого" на глобальном уровне. Читать далее...

Туристы из Эстонии должны быть готовы к дополнительным расходам