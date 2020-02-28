Картина дня: несправедливость к пенсионерке-инвалиду, уведомления от налоговиков и смертельное ДТП

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.
ФОТО: автомобиль-цистерна протаранил хлев: водитель погиб на месте
Сегодня около 15 часов произошло ДТП, в результате которого автомобиль-цистерна вылетел с дороги и врезался в хлев. К сожалению, 55-летний водитель получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Читать далее...
После двадцати лет инвалидности 71-летнюю пенсионерку из Силламяэ вдруг признали формально здоровой
В редакцию Rus.Postimees обратилась 71-летняя жительница Силламяэ Антонина Королёва, которая рассказала, что судится с Департаментом социального страхования. До мая прошлого года департамент признавал, что у женщины тяжелая степень недуга, но, когда подошел срок очередной экспертизы, врач-эксперт установил, что болезни находятся под контролем и нет причин давать инвалидность. Антонина Анатольевна, самочувствие которой не улучшилось, возмутилась такому решению и попыталась его обжаловать. Читать далее...
Фото: ласнамяэского убийцу-расчленителя посадили почти на 18 лет
Главного героя одного из самых ужасных преступлений последнего десятилетия Игоря Лийва, который убил свою сожительницу и расчленил ее тело, Харьюский уездный суд приговорил сегодня к длительному лишению свободы. Читать далее...
Сегодня были взяты десять анализов на коронавирус: пять из них отрицательные
Сегодня анализы для проведения теста на коронавирус были взяты у десяти человек. Пять проб оказались негативными, то есть люди не заражены коронавирусом. Читать далее...
Ошибка исправлена: тысячи жителей Эстонии получат важные уведомления от налоговиков
Налогово-таможенный департамент (НТД) отправит исправленные уведомления об уплате земельного налога людям, у которых из-за ошибки взаимодействия инфосистем не была учтена налоговая льгота в отношении участка земли под домом. Читать далее...
Грипп в Эстонии забрал еще одну жизнь
По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе в Эстонии произошла еще одна связанная с гриппом смерть. Читать далее...
Профсоюзный лидер: сокращенные энергетики не то, что не остаются в регионе, они даже не остаются в стране
Ида-Вирумаа вновь занял свое место на первых полосах республиканских СМИ. В то время как министры выступают с громкими заявлениями о планах строительства одного-двух крупных заводов, сами работники сообщают о новых волнах сообщений. Читать далее...
Эстонский врач: 97 процентов заразившихся коронавирусом выживают
Врач-инфекционист Пярнуской больницы Кади Кенк заявила в радиопередаче Aktuaalne Pärnumaal, что и хотя коронавирус до конца не изучен, статистика показывает, что для большинства людей это заболевание не становится фатальным. Читать далее...
ВОЗ повысила риск уровня распространения коронавируса до «очень высокого»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 28 февраля, на основе растущего числа заражения коронавирусом SARS-CoV-2 повысила оценку риска от высокого до "очень высокого" на глобальном уровне. Читать далее...
Туристы из Эстонии должны быть готовы к дополнительным расходам
Хотя обычно страховые компании не компенсируют стоимость отмененной из-за вируса поездки, есть надежда вернуть деньги за билеты, если перевозчики сами отменят рейсы. Но в случае заболевания за границей страховка покрывает все расходы, если поездка не была предпринята в район эпидемии намеренно. Читать далее...
Борьба с коронавирусом: строгие гигиенические требования, людей могут начать пропускать через тепловизор
Сегодня, 28 февраля, министр социальных дел Танель Кийк направил правительству Эстонской Республики предложения по предотвращению распространения коронавируса. Читать далее...
В Таллиннском аэропорту будут отслеживать прибывающих из зон риска
Сотрудники пограничного пункта в Таллиннском аэропорту будут наблюдать за пассажирами, прибывающими из регионов повышенного риска распространения коронавируса, раздавать инструкции и при необходимости защитные маски, а также измерять температуру тела с помощью тепловизоров. Читать далее...
ФОТО: в Таллинне зоозащитникам еле удалось забрать у попрошайки двух щенков
На прошлой неделе Союзу зоозащитников Эстонии (ELL) сообщили о нищем, который сидит у ТЦ Ülemiste вместе с двумя нетипично вялыми щенками. Зоозащитникам пришлось потрудиться, чтобы забрать животных. Читать далее...
Сухой закон Эстонии пока не грозит
Каждое утро нам приходится читать сводки полиции о том, сколько нетрезвых водителей было задержано на дорогах Эстонии за сутки. Каждые выходные, да и не только, в Старом городе до утра можно встретить нетрезвых и неадекватных граждан, от которых могут спасти только быстрые ноги. Читать далее...
Собачьи площадки: правила есть, условий нет
Ничто так не радует собаковладельца, как внезапные трясины и сомнительный инвентарь на таллиннских площадках для выгула. Читать далее...
Наличные жителей Эстонии окажутся в руках американской фирмы
Фирма G4S, обладающая монополией на эстонском рынке инкассаторских услуг, продаст свой бизнес по доставке наличных американской охранной фирме Brink's, которая будет обслуживать все банкоматы с наличными в Эстонии. Читать далее...
Недомалина: День независимости – как 1 мая?
Сенсация: 25 февраля около половины таллиннцев стройными рядами отправились на работу пешком и сильно заранее, еще затемно. Это была акция, которая держалась в строжайшей тайне и не афишируется до сих пор, это был настоящий заговор, о котором наш портал сообщает первым. Читать далее...
Жаль только, жить в эту пору прекрасную…
Речь президента на торжествах по случаю 102-й годовщины Эстонской Республики эксперты и комментаторы разобрали по буковкам и запятым, не оставив на ней живого места (сказанное относится равно как к объекту, так и к субъекту). И поэтому приуроченный к той же дате спич премьер-министра, произнесенный им в Тарту, незаслуженно остался в тени. Читать далее...
Весна на подходе: на смену морозам придет тепло
Утром нас будет приветствовать гребень высокого давления с ясной и морозной погодой, но уже днем с моря придет очередная ложбина низкого довления с более теплым и влажным воздухом. Читать далее...