Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Число случаев заражения коронавирусом превысило тысячу

По состоянию на 4 апреля, в Эстонии было диагностировано 1018 случаев заражения коронавирусом, из них 58 новых. Больше всего случаев зафиксировано в двух уездах - Сааремаа (36) и Харьюмаа (9).

Чтобы более эффективно защитить от коронавируса клиентов домов по уходу, руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал новое распоряжение. Теперь будет введен более строгий порядок.

В ночь на 2 апреля в Клинике Тартуского университета умер зараженный коронавирусом 55-летний житель Вырумаа, который был видным местным деятелем культуры. Вирус был коварным по отношению к самой молодой жертве в Эстонии: он уже пошел на поправку, но потом состояние резко ухудшилось.

А руководитель винного производства Liviko Ану Оясе, которая боролась с болезнью Covid-19 в отделении интенсивной терапии, рассказала о пережитом испытании и призналась, что ничего ужаснее с ней в жизни не случалось. Также она призвала всех жителей Эстонии не ждать, пока будет слишком поздно, и обращаться за помощью.

Сегодня на пресс-конференции министр государственного управления Яак Ааб сказал, что скоро в продаже в аптеках появятся маски. А представитель Департамента здоровья уточнил, поменялось ли их отношение к маскам и кому все-таки их стоит носить.

У одних кризис, у других премии

Харьюский окружной суд начал производство о санации владеющей торговым центром T1 Mall of Tallinn компании Tallinna Moekombinaat. Компания имеет просроченные обязательства на сумму 7 миллионов евро.

А глава дышащей на ладан фирмы посоветовал лицам, принимающим решения, будь то правительство, Касса по безработце или государственный аппарат, начать работать как минимум в две смены.

В то время, когда вся Эстония борется с падающей экономикой и работодатели вынуждены сокращать работников и значительно урезать их зарплаты, Министерство внутренних дел выплачивает руководителям своих подведомственных учреждений внушительную премию.

Обстановка в мире

Коронавирус дестабилизировал мировой рынок продовольствия. Одни страны ограничивают экспорт, в других срываются сельхозработы. Из-за пандемии Covid-19 мир столкнется с дефицитом продуктов питания.

С карантином пора заканчивать? Некоторые политики в Европе считают, что режим изоляции из-за COVID-19 следует смягчать, бизнесу и населению нужна четкая перспектива. Но так думают не все и не везде.

А тем временем ученые сообщили о новой возможности заражения коронавирусом: предположительно, SARS-CoV-2 может попадать в воздух через так называемый "биоаэрозоль", возникающий во время дыхания. После этого вирус остается в воздухе заразным в течение трех часов.