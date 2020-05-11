Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

COVID-19

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 595 тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых два, то есть 0,3% показали положительный результат. Один человек скончался.

C понедельника семейные врачи на острове Сааремаа и в таллиннском районе Ыйсмяэ начнут приглашать добровольцев принять участие в организованном Тартуским университетом всеэстонском серо-эпидемиологическом исследовании коронавируса.

Насколько дорогими в долгосрочной перспективе могут оказаться неверные решения, принятые в ситуации эпидемии, показывает первая эпидемия, произошедшая в Эстонии после восстановления независимости, пишет в Postimees мужской врач Маргус Пунаб.

Россия вышла на третье место в мире по числу случаев коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 11 656 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 5417 (46,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В 2020 году достигнуть коллективного иммунитета против COVID-19 не получится ни в одной стране. Без вакцины даже в США, одной из самых пострадавших от коронавируса стран, такой иммунитет может возникнуть не раньше следующего года, считают американские ученые.

Коронакризис

5 мая правительственная комиссия одобрила предложение министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса открыть торговые центры 11 мая на ограничивающих условиях. В центрах по-прежнему нужно соблюдать правило 2+2 и обеспечить безопасность работников и клиентов.

Анализ данных Creditinfo показал, что пока серьезного влияния кризиса в экономике не заметно, хотя некоторые данные недоступны из-за чрезвычайного положения.

Влияние кризиса? После четырех лет роста цены в Эстонии пошли на спад. По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле снизился на 0,4 процента по сравнению с мартом и на 0,8 процента по сравнению с апрелем предыдущего года.

Резервы государства не бесконечны, и выплата антикризисных пособий и дотаций сможет продолжаться считанные месяцы. По словам министра социальных дел Танела Кийка, вопрос заключается в том, продлевать ли меры поддержки на нынешних условиях или расширить их дополнительно для предприятий, которые больше всего пострадали.

Прием ходатайств о компенсации ущерба для туристических фирм и мелких предпринимателей в связи с кризисом через сайт EAS из-за большого количества ходатайств временно затруднен.

На прошлой неделе первичное извещение о предстоящем коллективном сокращении направило Кассе по безработице зарегистрированное на острове Сааремаа предприятие OÜ Spa Tours, которое является оператором целого ряда центров и СПА - Tallinna Viimsi Spa, Kuressaare Grand Rose, аквапарка Atlantic H2O и отелей Meresuu в курортном городе Нарва-Йыэсуу; в планах сокращение в общей сложности 114 рабочих мест.

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