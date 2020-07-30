Картина дня: беглецы от карантина, дышащее на ладан авиасообщение и восстание машин в Ласнамяэ

На центральном полигоне Сил обороны в среду оказался в кювете грузовик с 33 военнослужащими, никто серьезно не пострадал. Читать дальше...

Латвия нас обошла: Эстония все еще стоит в очереди за миллионами

В то время как Латвии уже удалось выторговать несколько разрешений на государственную помощь, эстонская Nordica все еще с грустью ожидает своей судьбы. Читать дальше...

Финляндия начнет проверять туристов в аэропорту и морских портах на коронавирус

В аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также в морских портах людей с симптомами коронавируса будут направлять на тесты. Это же касается пассажиров, которые подверглись риску заражения. Читать дальше...

Константин Пятс в 1934 году: правильно ли поступил глава государства и было ли это государственным переворотом?

Сегодня исполняется 80 лет с того дня, когда президент Константин Пятс был депортирован со своего хутора Клоостриметса в Сибирь. Какую оценку следует дать его действиям в ключевой момент для эстонской истории? Дискутируют председатель правления MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum Тривими Веллисте («Отечество») и историк Яак Валге (EKRE). Читать дальше...

Конспирация не спасла: лесной тайник с кокаином привел на скамью подсудимых

В прошлый четверг в здании суда Вильянди Арто Ваха был признан виновным в хранении большого количества кокаина. В его тайнике полиция обнаружила наркотики, которых было достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение у восьмисот человек. Читать дальше...

Тема Huawei развела Tele2 и Elisa по разные стороны баррикад

По мнению компании Tele2 Eesti, правительство Эстонии имеет полное право ограничить использование оборудования Huawei в сетях связи с целью защиты данных клиентов, права на конфиденциальность и секретности сообщений. Читать дальше...

Будет ли покупка лотерейных билетов препятствием для получения жилищного кредита?

При получении ипотечного кредита люди часто боятся, что банк будет смотреть косо, если человек посещал казино, покупал лотерейные билеты или у него был большой счет в баре ночного клуба. Читать дальше...

Археологи откопали в Силламяэ "мужчину с усами"

Продолжительные раскопки на деревенском кладбище, обнаруженном в Силламяэ в ходе дорожно-строительных работ, принесли археологам наряду с обычными находками неожиданные. Читать дальше...

Полиция ищет воров, укравших велосипеды эстонских футболистов

В понедельник со стадиона Вильянди были похищены велосипеды футболистов, которые в тот момент тренировались там. Полиция просит граждан о помощи в выявлении подозреваемых в кражах. Читать дальше...

Готовящаяся к выходу на эстонский рынок сеть Lidl снова развязала в Финляндии ценовую войну

Немецкая дисконтная сеть Lidl планирует в ближайшее время снизить в Финляндии цены на сотни товаров, чтобы укрепить свой статус самого дешевого поставщика товаров для покупательской корзины. Читать дальше...

Далеко ли Хабаровск от Эстонии?

Вот уже три недели в российском Хабаровске продолжаются протестные шествия и митинги. Десятки тысяч людей выходят на площадь. Однако в российском телеэфире никаких сообщений об этом нет, рассуждает Вадим Штепа. Читать дальше...

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли в Донбассе, Сирии, Ливии, Судане и других странах. Читать дальше...

На участке подозреваемого в исчезновении Мадлен Маккейн обнаружили подвал