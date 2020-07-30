Картина дня: беглецы от карантина, дышащее на ладан авиасообщение и восстание машин в Ласнамяэ

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 июля.
Тревожные цифры: за сутки коронавирус выявлен у девяти человек
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 686 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, девять проб дали положительный результат. Читать дальше...
МИД Эстонии рекомендует отказаться от поездок
На сегодняшней пресс-конференции правительства глава МИД Урмас Рейнсалу отметил, что государство по-прежнему убедительно рекомендует отказываться от поездок, чтобы тем самым способствовать профилактике коронавируса. Читать дальше...
Коронабеглецы рискуют спровоцировать в Эстонии вторую волну Covid-19
В конце прошлой недели по Тарту разгуливала инфицированная коронавирусом женщина, которая напрямую передала инфекцию трем людям, один из которых заразил следователя тартуской полиции. А один из родственников беглянки из карантина в нарушение требований самоизоляции отправился с симптомами болезни в туристическую поездку в Нарву. Читать дальше...
С 1 августа отменяются ограничения, касающиеся количества посетителей увеселительных заведений
Правительство решило с субботы отметить ограничения на количество посетителей в кинотеатрах, залах игровых автоматов, ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых, также отменяются ограничения на количество участников образовательной деятельности по интересам на свежем воздухе, занятий спортом и тренировок под открытым небом. Читать дальше...
Рост заболеваемости в Тарту: власти не исключают возвращения к ограничениям
Горуправа Тарту и Департамент здоровья призвали тартусцев ответственно отнестись к связанным с коронавирусом рискам и при появлении симптомов обязательно оставаться дома. Читать дальше...
Эстония возобновит прямое авиасообщение с Украиной
Поскольку показатель заражения коронавирусом на Украине за последние 14 дней составил 26,8 человек на 100 000 жителей, прямые рейсы между Эстонией и Украиной стали снова разрешены. Читать дальше...
Таллиннскому аэропорту пришлось умерить оптимизм: восстановление маршрутов займет больше времени
В начале июня Таллиннский аэропорт с оптимизмом прогнозировал, что в августе можно будет совершать прямые рейсы в 30 пунктов назначения. В действительности, однако, ситуация не так радужна. Читать дальше...
"Неосуществимо": Министр Ааб поставил крест на планах строительства туннеля Таллинн-Хельсинки
Министр государственного управления Яак Ааб предлагает правительству не инициировать государственную планировку строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки и искусственного острова. Читать дальше...
Мистика: на одной из улиц в Ласнамяэ ржавый автобус спровоцировал восстание машин
Жители улицы Синимяэ в Ласнамяэ в течение двух месяцев не могли понять, чем вызван технический сбой их автомобилей, замки которых не запирались, двигатели не запускались, а сигнализация не работала. В итоге экспертам удалось установить, что всему виной старый ржавый автобус, радиоволны от сигнализации которого вредили другим транспортным средствам. Читать дальше...
Осенью будут предприняты усилия для предотвращения закрытия всех школ
Учебный год традиционно начинается 1 сентября, но школам рекомендуется быть готовыми к поиску способов обучения в условиях кризиса. В настоящее время одно является точным: стремление предотвратить пустующие парты всех школ. Читать дальше...
Грузовик с военнослужащими Сил обороны Эстонии попал в ДТП на полигоне
На центральном полигоне Сил обороны в среду оказался в кювете грузовик с 33 военнослужащими, никто серьезно не пострадал. Читать дальше...
Латвия нас обошла: Эстония все еще стоит в очереди за миллионами
В то время как Латвии уже удалось выторговать несколько разрешений на государственную помощь, эстонская Nordica все еще с грустью ожидает своей судьбы. Читать дальше...
Финляндия начнет проверять туристов в аэропорту и морских портах на коронавирус
В аэропорту Хельсинки-Вантаа, а также в морских портах людей с симптомами коронавируса будут направлять на тесты. Это же касается пассажиров, которые подверглись риску заражения. Читать дальше...
Константин Пятс в 1934 году: правильно ли поступил глава государства и было ли это государственным переворотом?
Сегодня исполняется 80 лет с того дня, когда президент Константин Пятс был депортирован со своего хутора Клоостриметса в Сибирь. Какую оценку следует дать его действиям в ключевой момент для эстонской истории? Дискутируют председатель правления MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum Тривими Веллисте («Отечество») и историк Яак Валге (EKRE). Читать дальше...
Конспирация не спасла: лесной тайник с кокаином привел на скамью подсудимых
В прошлый четверг в здании суда Вильянди Арто Ваха был признан виновным в хранении большого количества кокаина. В его тайнике полиция обнаружила наркотики, которых было достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение у восьмисот человек. Читать дальше...
Тема Huawei развела Tele2 и Elisa по разные стороны баррикад
По мнению компании Tele2 Eesti, правительство Эстонии имеет полное право ограничить использование оборудования Huawei в сетях связи с целью защиты данных клиентов, права на конфиденциальность и секретности сообщений. Читать дальше...
Будет ли покупка лотерейных билетов препятствием для получения жилищного кредита?
При получении ипотечного кредита люди часто боятся, что банк будет смотреть косо, если человек посещал казино, покупал лотерейные билеты или у него был большой счет в баре ночного клуба. Читать дальше...
Археологи откопали в Силламяэ "мужчину с усами"
Продолжительные раскопки на деревенском кладбище, обнаруженном в Силламяэ в ходе дорожно-строительных работ, принесли археологам наряду с обычными находками неожиданные. Читать дальше...
Полиция ищет воров, укравших велосипеды эстонских футболистов
В понедельник со стадиона Вильянди были похищены велосипеды футболистов, которые в тот момент тренировались там. Полиция просит граждан о помощи в выявлении подозреваемых в кражах. Читать дальше...
Готовящаяся к выходу на эстонский рынок сеть Lidl снова развязала в Финляндии ценовую войну
Немецкая дисконтная сеть Lidl планирует в ближайшее время снизить в Финляндии цены на сотни товаров, чтобы укрепить свой статус самого дешевого поставщика товаров для покупательской корзины. Читать дальше...
Далеко ли Хабаровск от Эстонии?
Вот уже три недели в российском Хабаровске продолжаются протестные шествия и митинги. Десятки тысяч людей выходят на площадь. Однако в российском телеэфире никаких сообщений об этом нет, рассуждает Вадим Штепа. Читать дальше...
ЧВК Вагнера: все, что о ней известно
"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли в Донбассе, Сирии, Ливии, Судане и других странах. Читать дальше...
На участке подозреваемого в исчезновении Мадлен Маккейн обнаружили подвал
Вблизи Ганновера в ходе полицейской операции в огороде, который ранее принадлежал главному подозреваемому в исчезновении Мадлен Маккейн, был обнаружен подвал. Читать дальше...