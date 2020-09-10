Картина дня: борьба Таллинна с коронавирусом, ужесточение правил для иностранцев и подробности биографии объявленного в розыск

Удаленное обучение ввели уже две школы

По поступившей сегодня информации, у одного из учеников Таллиннской Ляэнемереской гимназии был диагностирован коронавирус. Это привело к отправке на удаленное обучение на две недели всего класса. Сама школа продолжает работать. Читать далее...

Вадим Белобровцев: столичные школы готовы к коронавирусу

Таллиннские школы предпринимают превентивные меры для предотвращения растущей угрозы коронавирусной инфекции и в случае необходимости готовы перевести отдельные классы на дистанционное обучение. Читать далее...

Юри Ратас: во время этого кризиса на государство ложится огромная ответственность

Правительство продолжило сегодня обсуждение проекта государственного бюджета в Сагади, сосредоточившись на потребностях в дополнительном финансировании, возможностях бюджета, мерах по оживлению экономики и подготавливаемых возможностях использования внешних субсидий. Читать далее...

Союз родителей выступает против поспешного перехода на дистанционное обучение

По оценке Союза родителей Эстонии (ELVL), не стоит спешить с переходом на дистанционное обучение в школах, потому что весной такой переход тяжело повлиял и на детей, и на родителей. Читать далее...

Будьте бдительны! Телефонные мошенники выманивают деньги, выдавая себя за полицейских

На протяжении последних лет жителей нашей страны регулярно донимают телефонные мошенники, которые, например, представляются инвесторами, обещающими людям огромную прибыль, но в итоге жертва остается ни с чем. Читать далее...

Урмас Сыырумаа просит у государства в кредит 40 миллионов евро

Äripäev пишет, что бизнесмен Урмас Сыырумаа просит у государства в кредит 30-40 миллионов евро на ремонт Батарейной морской крепости. Читать далее...

Литва предлагает Латвии и Эстонии повысить планку для применения обязательной самоизоляции

Литва предлагает Латвии и Эстонии поднять планку для применения обязательной самоизоляции при приезде из страны - с 16 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей до 25 случаев. Читать далее...

Человек, убивший и расчленивший арендодательницу в Ласнамяэ, окончательно признан виновным

Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Николая Кузнецова, поэтому осужденный окончательно признан виновным в жестоком убийстве женщины в столичном районе Ласнамяэ и проведет за решеткой 18 лет. Читать далее...

Начало ценовой войны? Olerex снизил цену на бензин

Этим утром Тартуский терминал снизил цену на бензин, после обеда – уже Olerex. Читать далее...

Инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа может быть от 100 до 700 человек, но ученые говорят, что это немного

Масштабное исследование Тартуского университета, в ходе которого в Ида-Вирумаа тест на коронавирус сдал примерно 1% населения, обнаружило всего трех новых больных. Исследовательская группа сегодня представила правительству Эстонии отчет о реальном распространении коронавируса на Северо-Востоке страны. Если экстраполировать данные, говорят ученые, теоретически коронавирусом могут быть заражены от 100 до 700 человек в уезде. Но в пяти крупных вспышках в Ида-Вирумаа диагноз уже былдостоверно поставлен 112 жителям региона. Поэтому получается, что скрытое распространение коронавируса здесь меньше, чем можно было бы ожидать. Читать далее...

В Таллинне свирепствует штормовой ветер: МуПо обратилась к водителям

В течение последнего часа из-за штормового ветра на телефон городской помощи Таллинна поступило более десяти звонков по поводу упавших на дорогу деревьев. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Зараженный коронавирусом ученик таллиннской гимназии последний раз был в школе неделю назад

Зараженный COVID-19 ученик 5-го класса Таллиннской Ляэнемереской гимназии последний раз ходил в школу в четверг на прошлой неделе, то есть почти неделю назад. По словам директора школы Дениса Преснецова, вчера Департамент здоровья сообщил ему о болезни ребенка. Читать далее...

Научный совет рекомендует правительству поднять коэффициент ограничения на поездки до 50

В четверг, 10 сентября, научный совет по борьбе с коронавирусом сделал правительству рекомендацию поднять коэффициент ограничения на поездки с 16 до 50 случаев заболеваний на 100 000 человек в течение двух недель. Читать далее...