Картина дня: борьба Таллинна с коронавирусом, ужесточение правил для иностранцев и подробности биографии объявленного в розыск

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 сентября.
Правила нахождения для учебы и работы в Эстонии для иностранцев ужесточатся
На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к законам об иностранцах, высшем образовании и учебном пособии и учебном кредите, согласно которым ужесточается регуляция работы и пребывания в Эстонии для иностранцев. Читать далее...
Михаил Кылварт: вирус нас накажет, но давайте не будем строить заборы!
На фоне усиливающегося в Европе стремления ослабить вожжи и не закрываться от вируса Таллинн начинает частично внедрять желтый сценарий. Не перестраховываются ли городские власти? Смотрите видео!
В прошлый раз пустяковая фраза толкнула объявленного в розыск убийцу на кровопролитие
В конце августа в Таллинне в баре на улице Ляэнемере-теэ в результате возникшего конфликта было совершено убийство. Один из подозреваемых в кровопролитии – Роман Глуховченко – семь лет назад в ходе возникшего конфликта убил одного из посетителей бара в Маарду. Он четыре раза ударил жертву ножом. Конфликт начался, казалось бы, с пустяка: потерпевший попросил Глуховченко поприветствовать сидевших в баре знакомых. Читать далее...
В Эстонии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 903 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 15 проб дали положительный результат. Читать далее...
От невинного поцелуя до серьезных домогательств
Осенью Министерство юстиции и Департамент социального страхования начнут обучать работающих с детьми и подростками специалистов, используя для этого новую систему флажков Sensoa, разработанную в бельгийском Компетентном центре сексуального здоровья. Свод правил содержит инструкции по реагированию на случай, если взрослый замечает сексуальные отношения между детьми или направленное на детей неуместное или недопустимое поведение сексуального характера. Читать далее...
The Insider: Навальный почти полностью восстановился после отравления и все помнит, в клинике усилена охрана
Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите" после отравления боевым веществом нервно-паралитического действия класса "Новичок", после выведения из комы чувствует себя лучше, чем можно было ожидать в такой ситуации, говорится в совместном материале The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники. Читать далее...
В Таллинне появятся еще два пункта для тестирования на коронавирус
На этой неделе в Таллинне установят еще два пункта тестирования на коронавирус. Читать далее...
Видео 〉 В Ласнамяэ прошло обсуждение эскиза парка Тондираба: появятся игровые площадки, места для гриля и кафе
В 2021 году город планирует построить в Ласнамяэ парк Тондираба, который станет уникальной городской зеленой зоной. В среду, 9 сентября, в фойе ледового холла Тондираба состоялось публичное обсуждение эскиза парка. Читать далее...
ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ВИНЫ 〉 Жительница Эстонии в прямом эфире рассказала, как ее годами насиловал отец
На телеканле ETV в программе Pealtnägija реальная женщина по имени Кадри рассказала о пережитом в семье сексуальном насилии. Читать далее...
Удаленное обучение ввели уже две школы
По поступившей сегодня информации, у одного из учеников Таллиннской Ляэнемереской гимназии был диагностирован коронавирус. Это привело к отправке на удаленное обучение на две недели всего класса. Сама школа продолжает работать. Читать далее...
Вадим Белобровцев: столичные школы готовы к коронавирусу
Таллиннские школы предпринимают превентивные меры для предотвращения растущей угрозы коронавирусной инфекции и в случае необходимости готовы перевести отдельные классы на дистанционное обучение. Читать далее...
Юри Ратас: во время этого кризиса на государство ложится огромная ответственность
Правительство продолжило сегодня обсуждение проекта государственного бюджета в Сагади, сосредоточившись на потребностях в дополнительном финансировании, возможностях бюджета, мерах по оживлению экономики и подготавливаемых возможностях использования внешних субсидий. Читать далее...
Союз родителей выступает против поспешного перехода на дистанционное обучение
По оценке Союза родителей Эстонии (ELVL), не стоит спешить с переходом на дистанционное обучение в школах, потому что весной такой переход тяжело повлиял и на детей, и на родителей. Читать далее...
Будьте бдительны! Телефонные мошенники выманивают деньги, выдавая себя за полицейских
На протяжении последних лет жителей нашей страны регулярно донимают телефонные мошенники, которые, например, представляются инвесторами, обещающими людям огромную прибыль, но в итоге жертва остается ни с чем. Читать далее...
Урмас Сыырумаа просит у государства в кредит 40 миллионов евро
Äripäev пишет, что бизнесмен Урмас Сыырумаа просит у государства в кредит 30-40 миллионов евро на ремонт Батарейной морской крепости. Читать далее...
Литва предлагает Латвии и Эстонии повысить планку для применения обязательной самоизоляции
Литва предлагает Латвии и Эстонии поднять планку для применения обязательной самоизоляции при приезде из страны - с 16 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей до 25 случаев. Читать далее...
Человек, убивший и расчленивший арендодательницу в Ласнамяэ, окончательно признан виновным
Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Николая Кузнецова, поэтому осужденный окончательно признан виновным в жестоком убийстве женщины в столичном районе Ласнамяэ и проведет за решеткой 18 лет. Читать далее...
Начало ценовой войны? Olerex снизил цену на бензин
Этим утром Тартуский терминал снизил цену на бензин, после обеда – уже Olerex. Читать далее...
Инфицированных коронавирусом в Ида-Вирумаа может быть от 100 до 700 человек, но ученые говорят, что это немного
Масштабное исследование Тартуского университета, в ходе которого в Ида-Вирумаа тест на коронавирус сдал примерно 1% населения, обнаружило всего трех новых больных. Исследовательская группа сегодня представила правительству Эстонии отчет о реальном распространении коронавируса на Северо-Востоке страны. Если экстраполировать данные, говорят ученые, теоретически коронавирусом могут быть заражены от 100 до 700 человек в уезде. Но в пяти крупных вспышках в Ида-Вирумаа диагноз уже былдостоверно поставлен 112 жителям региона. Поэтому получается, что скрытое распространение коронавируса здесь меньше, чем можно было бы ожидать. Читать далее...
В Таллинне свирепствует штормовой ветер: МуПо обратилась к водителям
В течение последнего часа из-за штормового ветра на телефон городской помощи Таллинна поступило более десяти звонков по поводу упавших на дорогу деревьев. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Зараженный коронавирусом ученик таллиннской гимназии последний раз был в школе неделю назад
Зараженный COVID-19 ученик 5-го класса Таллиннской Ляэнемереской гимназии последний раз ходил в школу в четверг на прошлой неделе, то есть почти неделю назад. По словам директора школы Дениса Преснецова, вчера Департамент здоровья сообщил ему о болезни ребенка. Читать далее...
Научный совет рекомендует правительству поднять коэффициент ограничения на поездки до 50
В четверг, 10 сентября, научный совет по борьбе с коронавирусом сделал правительству рекомендацию поднять коэффициент ограничения на поездки с 16 до 50 случаев заболеваний на 100 000 человек в течение двух недель. Читать далее...
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