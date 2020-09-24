Картина дня: ужесточение ограничений, референдум о браке и финансовые требования Viking Line

В Эстонии ужесточают ограничения для посетителей публичных мероприятий

Правительство решило из-за распространения коронавируса ужесточить со следующего вторника ограничения для публичных мероприятий, публичных собраний и спортивных соревнований, а также уменьшить количество участников проходящих в помещениях мероприятий. Читать далее...

Треть жителей Эстонии поддерживает ужесточение ограничений

Жители Эстонии все активнее поддерживают принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, за их ужесточение выступает 34 процента населения страны. Читать далее...

Кийк: "Мы видим, что приближаемся к положению бедствия"

На пресс-конференции, которую члены кабинета министров дали после очередного совещания, о новых своих решениях рассказали премьер-министр Юри Ратса, министр сельской жизни Арво Аллер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр народонаселения Рийна Сольман и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

В Эстонии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3020 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 44 пробы. Читать далее...

Празднование дня рождения привело к изоляции всех участников

Житель Сааремаа, тест на коронавирус которого оказался положительным, 19 сентября участвовал в праздновании дня рождения в Насва. Теперь почти 30 человек, которые находились на этом празднике, должны будут оставаться в самоизоляции дома в течение 14 дней. Читать далее...

За спасение находившихся на борту парома Amorella автомобилей требуют тысячи евро

Паром компании Viking Line Amorella, который в воскресенье сел на мель у Аландских островов, в среду вечером был отбуксирован в порт Лонгес, но перед тем как вернуть владельцам находившиеся на борту судна транспортные средства, компания потребовала оплатить расходы за спасательную операцию, которые в некоторых случаях достигают десятков тысяч евро. Читать далее...

Михаил Корб: референдум о браке обострит тему неравенства

Поддержит ли фракция Центристской партии проведение референдума по поправке к Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу, представитель фракции центристов Михаил Корб. Смотрите видео!

Эстонские дороги стонут без денег

По словам председателя правления специализирующейся на строительстве дорог фирмы TREV2 и председателя совета «Эстонской железной дороги» Свена Пертенса, длившееся годами государственное недофинансирование дорог довело ситуацию до критического состояния, эстонские дороги просто стонут без денег. Читать далее...

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимир Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Читать далее...

Европейский суд обещает ограничить деятельность Airbnb

Позавчера Европейский суд постановил, что у Франции есть право ограничить распространение съемных квартир через платформу Airbnb. Это решение окажет влияние на всю Европу и в свою очередь внесет ясность в вопрос: могут ли и каким образом страны-члены ЕС регулировать деятельность интернет-платформ посредников при размещении. Читать далее...

Мужчина упал со строительного крана: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете

В Кунда в результате падения с шести метров пострадал человек, он был доставлен в таллиннскую больницу на вертолете, сообщает пресс-служба Спасательного департамента. Читать далее...

Переходим на новую модель: как теперь жители Эстонии могут узнать более точный прогноз погоды

Агентство окружающей среды в качестве основной модели на странице ilmateenistus.ee теперь использует модель прогнозирования Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), которая позволяет предсказывать погоду более точно и на более длительный период времени. Читать далее...

Эксперт: несмотря на коронакризис рынок съемного жилья еще не умер

В секторе недвижимости от коронакризиса сильнее всего пострадал рынок съемного жилья: цены упали из-за избытка квартир, а спрос снизился из-за уменьшения количества иностранных рабочих и студентов. Читать далее...

Ryanair временно отменила штрафы за перебронирование

Ирландская авиакомпания Ryanair разрешила бесплатно вносить изменения в бронирование билетов по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года. Читать далее...

В Литве зафиксировали рекордное число зараженных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Литве было выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 138, общее число заражений в стране - 4070, сообщило в среду Министерство здравоохранения. Читать далее...