Картина дня: коронавирус шагает по школам, cнятие ограничений на полеты, новая теория о гибели "Эстонии" и убийство в Мустамяэ

Автор документального сериала: суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоин

Режиссер документального сериала «Эстония – находка, которая изменит все» Хендрик Эвертссон сказал в Стокгольме в интервью Postimees, что его команда была уверена, что они найдут в корпусе «Эстонии» повреждение, но потрясли его размеры. Читать далее...

Инженер-кораблестроитель о гибели парома «Эстонии»: скорее всего, подлодка здесь не при чем

Старший научный сотрудник Таллиннского технического университета и инженер-кораблестроитель Кристьян Табри сомневается в том, что гибель парома «Эстония» произошла в результате столкновения с подлодкой. Согласно чертежам, в день трагедии в том месте, где сейчас обнаружили пробоину, спасались люди. «Если бы там было дыра, в которую втекло 600 тонн воды, сложно предположить, что кто-нибудь мог бы спастись», - сказал Табри в интервью. Читать далее...

Хельме: Лаару пора рассказать, что он знает о крушении парома «Эстония»

После просмотра сериала Discovery о гибели парома «Эстония» министр финансов Мартин Хельме (EKRE) заявил, что любому замалчиванию должен прийти конец. «Нет никаких сомнений, что судно затонуло при столкновении с большим внешним объектом. Уже стали появляться новые глупые теории о том, что пробоина возникла из-за камня на морском дне или корпус как-то само разорвало», - написал Хельме в социальных сетях. Читать далее...

Коронавирус подхватили еще 49 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 563 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 49 проб. Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 30 человек. Читать далее...

Проигнорировали требования изоляции: зараженные коронавирусом рабочие пришли на завод

Отправившиеся на мебельное производство Stemwood в Тырва украинские работники не соблюдали ограничения на передвижение, следует из ответа Департамента здоровья. Под наблюдением в качестве близких контактов находятся 11 человек. Читать далее...

В Таллиннской экономической школе у преподавателя обнаружен коронавирус

Расположенная в Мустамяэ Таллиннская экономическая школа сегодня разослала учащимся сообщение о том, что один из преподавателей заболел коронавирусом COVID-19, в связи с чем одна из групп переходит на дистанционное обучение. Читать далее...

Правительство меняет систему ограничений на прямые перелеты

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу написал в социальных сетях, что правительство изменило систему авиаперевозок, и согласно этим изменениям прямые перелеты будут ограничены только во Францию, Испанию и Чехию. Читать далее...

Коронавирус в школе: полсотни учеников на удаленном обучении, учителя носят визоры

Коронавирус добрался до Раквереской гимназии: ученик 12 класса получил положительный тест. На домашний карантин отправлены 57 абитуриентов и двое педагогов. Учителя обязаны носить защитные визоры или маски. Читать далее...

Эстонии угрожает опасный троян