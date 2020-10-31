Картина дня: недешевые маски, тяжелый год у ресторанов, подробности трагического ДТП и рыба-мутант из Чудского озера

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 октября.
Коронавирус диагностирован еще у 134 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2803 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 134 пробы дала положительный результат. Больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа. Читать далее...
В Вируской тюрьме уже более 80 заболевших коронавирусом: заключенных заперли в камерах
Со вторника, 27 октября все заключенные Вируской тюрьмы заперты в камерах, поскольку в тюрьме бушует Covid. В Вируской тюрьме находятся 15 заключенных, которые по состоянию здоровья подвержены большим рискам в связи с распространением вируса. Читать далее...
Эксперт: коронапозитивных в Эстонии будет еще больше
По состоянию на вчерашнее утро статистика суточной заболеваемости коронавирусом в Эстонии побила несколько весенних рекордов. Эксперты и Департамент здоровья считают, что весну и осень нельзя сравнивать, но департамент скрытого распространения не видит, а эксперты в этом сомневаются. Читать далее...
ОБЗОР 〉 Во сколько нам обходятся маски для лица?
Число людей, инфицированных коронавирусом, бьет всё новые рекорды, и Департамент здоровья по-прежнему рекомендует людям носить маску в общественном транспорте. Postimees выяснил, в какой аптеке можно найти наиболее доступную по цене защитную маску. Читать далее...
ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Нерадужные перспективы и сотня тортов в спину премьеру
Премьер-министру Юри Ратасу прислали сотню тортиков. Вполне себе разноцветных, даже радужных – в отличие от бледного и блеклого главы правительства, за все время своего правления отличившегося лишь перманентным отсутствием лица. Читать далее...
ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Какие мы обидчивые
Две недели назад во Франции был обезглавлен преподаватель истории и географии, который на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя таким образом важность свободы слова. Президент Франции Эммануэль Макрон расценивал нападение на учителя как теракт и говорил, что страна «не откажется от карикатур». Читать далее...
Показания свидетельницы: коктейли и обида привели к аварии, в которой погибли трое
Что привело к тому, что Андрес Рейнарт 11 января пьяным сел за руль и на шоссе Куйвасте отправил на тот свет три поколения одной семьи? Об этом вчера, 30 октября, в суде рассказала девушка, которая в тот день была с Рейнартом. Читать далее...
Рийгикогу готов в срочном порядке изменить систему компенсации больничных
По словам председателя комиссии Рийгикогу по социальным вопросам Тыниса Мёльдера, компенсация по больничным листам со второго дня может быть устраивающим все стороны решением, которое в срочном порядке нужно передавать в Рийгикогу. Читать далее...
Департамент здоровья: от всех нас зависит, как мы встретим Рождество и 2021 год
По оценке Департамента здоровья, учитывая распространение коронавируса, необходимо серьезно подумать о безопасном праздновании Хэллоуина, Мартынова дня (Mardipäev) и Кадриного дня (Kadripäev). Читать далее...
Нарвские коммунисты должны опять уйти в подполье
В Рийгикогу в четверг приняли поправку к Закону о географических названиях, который появился благодаря тому факту, что еще 30 лет спустя восстановления независимости Эстонии, две нарвские улицы носят имена двух людей, боровшихся против создания, сохранения конституционного порядка и восстановления независимости Эстонии. Читать далее...
Год больших потрясений для ресторанов Эстонии. Что будет с ними дальше?
От недели к неделе. Так описывает большая часть эстонских рестораторов нынешнее существование измученных кризисом мест общепита. Читать далее...
Эстонская полиция столкнулась с необычным делом: женщина искала в сумке телефон, а нашла змею
31 октября, полиция Вильянди позвала на помощь приют для животных, чтобы освободить обратившуюся к полицейским женщину от змеи в ее сумочке. Читать далее..
ФОТО 〉 В Чудском озере поймали угря-мутанта
На прошлой неделе в Чудском озере выловили рыбу бананового цвета. По словам ученых, это очень редкий мутант. Читать далее...
В Таллинне в резко затормозившем автобусе упали и пострадали две женщины
В Таллинне в субботу днем во внезапно затормозившем автобусе упали и получили травмы две женщины. Читать далее...
По ту сторону: где в Эстонии обитают призраки?
В ночь на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Считается, что в этот день духи усопших ненадолго возвращаются в наш мир, а это значит, что любители острых ощущений не упустят возможности пощекотать себе нервы, заглянув в места, где обитают призраки. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Колонна тяжелой техники Сил обороны перекрыла движение на мосту
Сегодня мост Папинийду в Тарту был на короткое время закрыт для движения, чтобы тяжелая техника Сил обороны Эстонии могла вернуться в Тапа с проводившихся у южных соседей учений. Читать далее...
Март Хельме: EKRE займется ида-вирускими неэстонцами
По словам зампредседателя EKRE и министра внутренних дел Марта Хельме, их партия намерена значительно серьезнее заняться проживающими в Ида-Вирумаа неэстонцами, чтобы перетянуть их в свой лагерь. Читать далее...