Картина дня: недешевые маски, тяжелый год у ресторанов, подробности трагического ДТП и рыба-мутант из Чудского озера

Год больших потрясений для ресторанов Эстонии. Что будет с ними дальше?

От недели к неделе. Так описывает большая часть эстонских рестораторов нынешнее существование измученных кризисом мест общепита. Читать далее...

Эстонская полиция столкнулась с необычным делом: женщина искала в сумке телефон, а нашла змею

31 октября, полиция Вильянди позвала на помощь приют для животных, чтобы освободить обратившуюся к полицейским женщину от змеи в ее сумочке. Читать далее..

ФОТО 〉 В Чудском озере поймали угря-мутанта

На прошлой неделе в Чудском озере выловили рыбу бананового цвета. По словам ученых, это очень редкий мутант. Читать далее...

В Таллинне в резко затормозившем автобусе упали и пострадали две женщины

В Таллинне в субботу днем во внезапно затормозившем автобусе упали и получили травмы две женщины. Читать далее...

По ту сторону: где в Эстонии обитают призраки?

В ночь на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Считается, что в этот день духи усопших ненадолго возвращаются в наш мир, а это значит, что любители острых ощущений не упустят возможности пощекотать себе нервы, заглянув в места, где обитают призраки. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Колонна тяжелой техники Сил обороны перекрыла движение на мосту

Сегодня мост Папинийду в Тарту был на короткое время закрыт для движения, чтобы тяжелая техника Сил обороны Эстонии могла вернуться в Тапа с проводившихся у южных соседей учений. Читать далее...

Март Хельме: EKRE займется ида-вирускими неэстонцами