Картина дня: обрушение крыши автовокзала, взлет и падение Danske и камеры в машинах Bolt

Фото и видео: в Йыхви двое рабочих пострадали при обрушении крыши строящегося автовокзала

В 10:54 спасателям поступило сообщение о том, что на месте, где строится новый автобусный терминал в Йыхви, обвалилась крыша и есть пострадавший. Читать далее...

Дорогие родители! А не пойти ли вам?..

"Рост молодежной преступности (которого, как утверждается, нет), убегающие из дома дети (которых постоянно ищут всем миром), насилие в школе (в том числе приводящее к трагическим последствиям), зависимость от компьютера (которую стараются лечить), издевательства над учителями и нежелание молодых специалистов идти работать в школы – все это приметы последнего времени. А чему удивляться?" - пишет в своем мнении Марианна Тарасенко.

США перебросят в Европу десятки тысяч военных для участия в учениях

Масштабные военные учения с участием почти 40 тысяч военнослужащих США и других стран пройдут весной следующего года на территории европейских стран, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Европейское командование США. Читать далее...

Студенты протестуют против иноязычного образования

По мнению студентов, недостаточное владение английским языком может стать преградой при получении высшего образования. Читать далее...

КаПо задержала подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки

КаПо обнаружила в конце сентября в Ляэне-Вирумаа почти три килограмма нелегальной взрывчатки и задержала двух мужчин. 35-летнему и 29-летнему мужчине предъявлено подозрению в незаконном обороте взрывчатки в большом количестве и взрывных устройств, их существенной части и боеприпасов. Читать далее...

Многие водители до сих пор не знают, нужно ли иметь при себе водительские права

При рассмотрении страховых случаев все чаще выясняется, что водители не осведомлены о том, нужно ли иметь при себе документы, и какие документы необходимы для ежедневных поездок за рулем. Выясняется, что замешательство вызывает даже то, какие из документов нужно брать с собой, садясь за руль, говорит старший специалист ERGO по рассмотрению транспортных ущербов Маарек Аси. Читать далее...

Скончавшийся в Таллиннской тюрьме 46-летний заключенный совершил самоубийство

Следствие установило, что 46-летний заключенный Таллиннской тюрьмы, которого в конце сентября обнаружили мертвым, совершил самоубийство. Читать далее...

Украина обвинила Москву в намерении сорвать встречу "нормандской четверки"

Москва намерена сорвать встречу в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Читать далее...

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть первая: охота Forekspank на российских клиентов шла с самого начала

Учрежденный 27 лет назад Forekspank с самого начала ориентировался на инновации – первым освоив возможности интернет-банкинга – и на Россию. Читать далее...

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть вторая: чистка кризисного времени сделала Банк Эстонии крупным собственником и дала старт эпохе Optiva

Находящийся в затруднительном положении Forekspank предлагали и Hansapank, и Ühispank, но ни один из них не захотел платить. В итоге ситуацию спас Банк Эстонии, пишет Postimees.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть третья: время Sampo, Danske и Рехе – старое доброе восточное направление и прыжок в войну процентов

В руках у финнов Optiva превратился в банк Sampo, датчане переделали Sampo в Danske, а из Налогового департамента в армию банкиров вернулся Айвар Рехе, пишет Postimees.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть четвертая: скандал, связанный с отмыванием денег, который потряс Европу

Перемещение 200 миллиардов евро сомнительного происхождения принесли Danske аудиты, подозрения, обвинения и ликвидацию эстонского филиала. Читать далее...

Президент лишила ордена шпионившего в пользу России бывшего сотрудника КаПо

Президент Керсти Кальюлайд лишила ордена осужденного за шпионаж в пользу бывшего сотрудника полиции безопасности (КаПо) Владимира Куликова. Читать далее...

Член Рийгикогу соврал в телевизионном эфире