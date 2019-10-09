Картина дня: жалоба матери шестиклассника, неожиданное решение Swedbank и бактерия листерии на рыбном производстве

Возмущенная мать: из-за поведения сына его перевели в класс с языковым погружением без моего согласия

В редакцию Rus.Postimees обратилась мать шестиклассника Кирилла Ксения (имена изменены. - прим. автора). По ее словам, за несколько дней до первого сентября ее сына – учащегося Мустамяэской гуманитарной гимназии – указом директора решили перевести в класс с языковым погружением без согласия родителя. Читать далее...

Неожиданный поворот: Swedbank прекращает все сделки с наличными в иностранной валюте

Swedbank сообщил, что 9 декабря прекращает осуществлять сделки с наличными в иностранной валюте, поэтому с этого дня в представительствах банка можно будет оперировать только евро (наличными). Причиной называется снизившийся спрос. Читать далее...

В Эстонии цены на продукты совершили резкий скачок

Потребительская корзина Эстонского института конъюнктуры (EKI) в третьем квартале подорожала в годовом сравнении на 3,9 процента (2,94 евро) до 78,49 евро, по сравнению со вторым кварталом она подорожала на 0,6 процента (0,44 евро). Читать далее...

В продукции завода M.V.Wool снова нашли бактерию листерии

Министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) подтвердил вчера в передаче «Первая студия» на ЭТВ, что на рыбном производстве M.V.Wool найдены «новые следы». Читать далее...

Чубаров: «Если бы у нас были честные работодатели, можно было бы подумать и об отмене минималки»

Переговоры между профсоюзами и работодателями, внезапно вышедшие на второй круг, пока ни к чему не привели. По-прежнему в воздухе висят два варианта развития события - один другого не лучше. Читать далее...

У рожающих в «неправильное время» появилась новая надежда

Финансовая комиссия Рийгикогу предложит изменить закон таким образом, чтобы пособие по родам (декретные) можно было выплачивать по месяцам. Читать далее...

Выигравший в лотерею Bingo Loto 462 000 евро строитель рассказал, на что потратит деньги

Победитель разыгранного 25 сентября джекпота Bingo Loto в размере 462 334 евро оформил выигрыш. Им оказался строительный рабочий из Раплаского уезда, сообщает в среду Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Eesti Loto. Читать далее...

Департамент полиции проведет учения для подготовки к массовой нелегальной иммиграции

Департамент полиции и погранохраны 17 октября на железнодорожной станции Койдула проведет масштабные учения HotSpot19. Читать далее...

Инспекция вмешалась: съемка в машине такси без разрешения угрожает личной жизни

Опубликованная вчера в Postimees новость о том, что один из водителей такси без разрешения снимал на камеру происходящее в салоне машины, побудило Инспекцию по защите данных составить заявление, в котором такая деятельность называется угрозой вмешательства в частную жизнь людей. Читать далее...

Партия реформ и соцдемы предложили изменение пенсионной системы