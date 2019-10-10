Картина дня: скандал со смертельной бактерией, инвестиционные мошенники и задержание наркогруппировки

Список: не вздумайте отвечать, если вам позвонят с этих номеров

В последние месяцы жителей Эстонии донимают инвестиционные мошенники, которые обычно действуют по следующей схеме: вам звонит говорящий по-русски человек, предлагающий сделать выгодную инвестицию, а на любые попытки отказаться от его предложения, он продолжает настойчиво предлагать свои услуги. Читать далее...

Акцент на навыки: экзамен по вождению в Эстонии ждут существенные изменения

Департамент шоссейных дорог вносит существенные изменения в организацию экзаменов на получение права управлять транспортным средством, в том числе вводя новый подход, при котором больше не будут пересчитывать совершенные ошибки по отдельности, а начнут оценивать навыки водителя в целом. Читать далее...

Скандал со смертельной бактерией: M.V.Wool отзывает продукцию из продажи

Сегодня компания M.V.Wool AS получила предписание Ветеринарно-пищевого департамента, предусматривающее отзыв из розничной продажи одного продукта. Читать далее...

Счет за поездку на такси отличается от того, что показывает приложение

Заказавший через мобильное приложение Bolt машину из Пярну в Вяндра читатель пожаловался в социальной сети Facebook на то, что приехавший на вызов водитель отказался везти его по той цене, что была указана в приложении. Читать далее...

Полтонны кокаина: арестованы члены связанной с Эстонией наркогруппировки

Члены связанной с Эстонией международной наркогруппировки собирались из Бразилии в Испанию вывезти контрабандой полтонны кокаина и других наркотических веществ. Читать далее...

Читатели Rus.Postimees: сайты для бесплатного изучения эстонского больше не работают. В чем дело?

В редакцию Rus.Postimees обратились читатели с вопросом о том, почему невозможно более изучать эстонский язык на сайте Keeleklikk и в программе Speakly.me. По их мнению, первый не работает, второй - больше не бесплатный. Разбираемся, что пошло не так.

Европарламент требует принять эффективные меры против пропаганды из России

Европейский парламент (ЕП) называл особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации. Читать далее...

Estravel приобрела почти половину турфирмы Wris

Холдинговая компания Estravel Holding OÜ, управляющая туристической фирмой Estravel, приобрела 49,99 процента акций туристической фирмы Wris. Ранее Департамент конкуренции запретил слияние двух туристических предприятий. Читать далее...

В Таллинне на территории бывшего экскаваторного завода появится современный жилой квартал

Таллиннская городская управа решила предложить городскому собранию инициировать детальную планировку, позволяющую создать на территории бывшего экскаваторного завода современный жилой квартал с коммерческими предприятиями. Читать далее...

Фото: в Эстонии начали продавать сделанное из мусора топливо

Компания Neste первой в Эстонии вывела на рынок дизельное топливо, произведенное из полностью возобновляемого сырья. Читать далее...

Все 28 стран Евросоюза призвали Турцию остановить военную операцию в Сирии

Все 28 стран Евросоюза призвали Турцию прекратить одностороннюю военную операцию "Источник мира", которую Анкара начала на северо-востоке Сирии. Читать далее...

Юферева-Скуратовски: внедрению программ по профилактике травли в школах мешает нехватка кадров