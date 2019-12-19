Картина дня: смертельное ДТП, скандальный бизнесмен и теракт у здания ФСБ

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
Автобус Lux Express по пути из Санкт-Петербурга в Таллинн попал в ДТП: погиб человек
Вчера поздним вечером ехавший из Санкт-Петербурга в Таллинн автобус Lux Express сбил шедшего посреди дороги пешехода, который скончался на месте происшествия. Читать далее...
Гаражное товарищество отбивается от скандально известного предпринимателя
Скандально известный предприниматель Константин Иванишвили, который до сих пор зарабатывал на хлеб скупкой проезжих дорог и водяных трасс, расширил поле своей деятельности: теперь он пытается захватить одно расположенное на улице Ретке-теэ гаражное товарищество. Читать далее...
У здания ФСБ на Лубянке произошел теракт: есть жертвы
В Москве произошла стрельба в районе улицы Кузнецкий мост, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. Спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт, заключили в ФСБ России. Читать далее...
Пропавшая в Таллинне 26-летняя девушка найдена мертв
Полиция просила помощи в поисках 26-летней Элайзы, которая 15 декабря вечером покинула находящееся в Таллинне медучреждение и не добралась до своего дома. Сегодня полиция сообщила, что Элайза была найдена мертвой. Ее тело было отправлено на всркытие судмедэксперту. Читать далее...
В Москве идет большое политическое шоу - ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
В полдень 19 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве началась традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она уже 15-я по счету, начиная с 2001 года. Читать далее...
Сухой паек, будильник, подушка: Дед Мороз вручил членам Рийгикогу оригинальные подарки
Во время последнего заседания осенней сессии к членам Рийгикогу традиционно пришел Дед Мороз с подарками. Читать далее...
Абсурд: в Эстонии растворились в воздухе 184 000 автомобилей
На счету дорожного регистра Эстонии 184 000 автомобилей, судьба которых государству неизвестна из-за несовершенства закона. Читать далее...
Пожизненно заключенный стал бизнесменом
Пожизненно заключенный Вируской тюрьмы Рене Вайник недавно начал свою деятельность в качестве предпринимателя-физического лица (FIE) и назвал своим местом деятельности тюрьму. В той же тюрьме сидит и приговоренный к пожизненному сроку за двойное убийство Андрей Тали, который управляет отельным бизнесом в Пярну. Читать далее...
Комитет Сената США одобрил адские санкции против России
Комитет Сената США по иностранным делам в среду, 18 декабря, одобрил законопроект о введении крупного пакета жестких санкций против России, которые прозвали "адскими санкциями". Читать далее...
Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент Дональду Трампу
Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе по импичменту. Таким образом, Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Впрочем, до отстранения от власти Сенатом дело может и не дойти. Читать далее...
Борьба заключенных за право на курение завершилась поражением в Госсуде
Длившаяся два года борьба заключенных Вируской тюрьмы за право курить на ее территории во вторник завершилась поражением: Государственный суд оставил без удовлетворения ходатайства о признании антиконституционным запрета на табачные изделия в тюрьме. Читать далее...
Полицейские нашли в кювете машину: водитель исчез
Вчера, 19 декабря, в 23 часа в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Кастре на Вана-Кастре-Ройу-теэ автомобиль Volkswagen Passat вылетел в кювет. Читать далее...
Штормовой ветер сорвал крышу со здания спасательной бригады
От бушевавшего в среду шторма пострадала крыша спасательной бригады Ярваканди, поэтому зданием сейчас невозможно пользоваться, а спасатели с пятницы временно перейдут на работу в другие бригады. Читать далее...
Фото: в Таллинне открыли два новых магазина Maxima
Сегодня, 19 декабря, Maxima открыла сразу два новых магазина: в Нымме, в историческом здании универмага Jannseni, для местных жителей открылся магазин шаговой доступности Maxima X, а в центре города, на бульваре Эстония, 7 открылся магазин комфортного формата Express. Читать далее...
Пьяный мужчина ударил ногой одного полицейского и укусил второго
Поздно вечером 18 декабря в Ида-Вирумаа мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении представителей власти. Читать далее...
Статистика: кто скупает недвижимость в Эстонии?
По данным Земельного департамента, в этом году частные лица и компании, являющиеся резидентами Эстонии, осуществили чуть более 70 000 сделок с недвижимостью на общую сумму 3,7 миллиарда евро. За местными жителями следуют финские граждане, совершившие 500 сделок, и российские покупатели с 405 сделками. В общей сложности в этом году иностранцы приобрели в Эстонии недвижимость почти за сто миллионов евро. Читать далее...
Туристы будут штурмовать эстонско-российскую границу: названы ожидаемые часы пик
Поток автомобилей в предстоящие выходные дни превысит пропускную способность погранпереходов на границе с Эстонией в два-три раза, предупредило 19 декабря Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Читать далее...
В четырех странах Европы задержаны сотни членов итальянской мафии
Полиция провела сегодня операцию по масштабной задержке более трехсот членов итальянской преступной группировки или мафиозного клана Ндрангета. Аресты были произведены в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии. Читать далее...
Галерея: Курессааре погрузился во тьму
Сегодня вечером в Курессааре произошел сбой в подаче электроэнергии. Карта неисправностей Elektrilevi некоторое время находилась вне зоны досягаемости, компания заявляет, что блок питания может восстановиться к 29:45. Читать далее...
Авария в Таиланде: туристы из Эстонии оказались на круизном судне, столкнувшемся с яхтой
На круизном судне, которое в среду столкнулось с яхтой близ таиландского Пхукета, находились и туристы из Эстонии. Читать далее...
Поезд Таллинн-Нарва опаздывает
В четверг в 17.25 вышедший из Таллинна поезд Таллинн-Нарва опаздывает на станцию назначения, поскольку должен был остановиться в связи с неисправностью другого поезда. Читать далее...
В центре Таллинна неизвестный преступник напал с ножом на мужчину
Неизвестный преступник в ночь на среду на улице в центре Таллинна напал с ножом на находившегося на улице мужчину и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Читать далее...
Госсуд пошел навстречу однополой паре, воспитывающей ребенка
Государственный суд признал противоречащей закону и недействительной часть Закона о социальном налоге, которая исключает выплату социального налога лицу, воспитывающему ребенка младше восьми лет, которое финансово поддерживается его зарегистрированным партнером. Суд постановил, что с семьями, находящимися в похожих ситуациях, следует обращаться одинаково. Читать далее...