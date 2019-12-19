Картина дня: смертельное ДТП, скандальный бизнесмен и теракт у здания ФСБ

Полицейские нашли в кювете машину: водитель исчез

Вчера, 19 декабря, в 23 часа в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Кастре на Вана-Кастре-Ройу-теэ автомобиль Volkswagen Passat вылетел в кювет. Читать далее...

Штормовой ветер сорвал крышу со здания спасательной бригады

От бушевавшего в среду шторма пострадала крыша спасательной бригады Ярваканди, поэтому зданием сейчас невозможно пользоваться, а спасатели с пятницы временно перейдут на работу в другие бригады. Читать далее...

Фото: в Таллинне открыли два новых магазина Maxima

Сегодня, 19 декабря, Maxima открыла сразу два новых магазина: в Нымме, в историческом здании универмага Jannseni, для местных жителей открылся магазин шаговой доступности Maxima X, а в центре города, на бульваре Эстония, 7 открылся магазин комфортного формата Express. Читать далее...

Пьяный мужчина ударил ногой одного полицейского и укусил второго

Поздно вечером 18 декабря в Ида-Вирумаа мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении представителей власти. Читать далее...

Статистика: кто скупает недвижимость в Эстонии?

По данным Земельного департамента, в этом году частные лица и компании, являющиеся резидентами Эстонии, осуществили чуть более 70 000 сделок с недвижимостью на общую сумму 3,7 миллиарда евро. За местными жителями следуют финские граждане, совершившие 500 сделок, и российские покупатели с 405 сделками. В общей сложности в этом году иностранцы приобрели в Эстонии недвижимость почти за сто миллионов евро. Читать далее...

Туристы будут штурмовать эстонско-российскую границу: названы ожидаемые часы пик

Поток автомобилей в предстоящие выходные дни превысит пропускную способность погранпереходов на границе с Эстонией в два-три раза, предупредило 19 декабря Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Читать далее...

В четырех странах Европы задержаны сотни членов итальянской мафии

Полиция провела сегодня операцию по масштабной задержке более трехсот членов итальянской преступной группировки или мафиозного клана Ндрангета. Аресты были произведены в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии. Читать далее...

Галерея: Курессааре погрузился во тьму

Сегодня вечером в Курессааре произошел сбой в подаче электроэнергии. Карта неисправностей Elektrilevi некоторое время находилась вне зоны досягаемости, компания заявляет, что блок питания может восстановиться к 29:45. Читать далее...

Авария в Таиланде: туристы из Эстонии оказались на ​круизном судне, столкнувшемся с яхтой

На круизном судне, которое в среду столкнулось с яхтой близ таиландского Пхукета, находились и туристы из Эстонии. Читать далее...

Поезд Таллинн-Нарва опаздывает

В четверг в 17.25 вышедший из Таллинна поезд Таллинн-Нарва опаздывает на станцию назначения, поскольку должен был остановиться в связи с неисправностью другого поезда. Читать далее...

В центре Таллинна неизвестный преступник напал с ножом на мужчину

Неизвестный преступник в ночь на среду на улице в центре Таллинна напал с ножом на находившегося на улице мужчину и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Читать далее...

Госсуд пошел навстречу однополой паре, воспитывающей ребенка