Картина дня: затонувший российский траулер и отказ президента провозглашать Закон о реформе второй пенсионной ступени

Дмитрий Теперик: электронные визы не несут угрозы обычным гражданам

Что стоит за утверждением о том, что бесплатные российские электронные визы представляют угрозу безопасности? Читать далее...

ПОДКАСТ 〉 «Как же бесит!» чайлдфри: почему женщины не рожают и должны ли?

Это двенадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии феминистка и чайлдфри Ника Калантар. Слушать подкаст...

Языковая инспекция начала контрнаступление на Bolt и Wolt

Языковая инспекция все сильнее оказывает давление на лиц, принимающих решения, чтобы те в срочном порядке обновили законы для защиты эстонского языка и распространили требование владения языком на арендную рабочую силу. Читать далее...

Читатель Rus.Postimees: хочу поблагодарить тех, кто на Балтийском вокзале спас жизнь моей жене

Быстрые действия скорой помощи и содействие со стороны рядовых граждан помогли избежать худшего развития событий для пассажирки, которой стало плохо в общественном транспорте Таллинна. Читать далее...

Видео: в Таллинне дрифтер на BMW снес фонарный столб и скрылся

Некоторое время назад в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал фонарный столб, виновник покинул место происшествия. Но без наказания он не остался. Читать далее...

Путин распорядился выплатить ветеранам войны из Эстонии по тысяче евро

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 75 000 рублей (около тысячи евро) проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии ветеранам Второй мировой войны. Читать далее...

Секретный кабель связи и дизайн скамеек задерживают открытие автовокзала в Нарве

Навес над автобусной частью вокзала в Нарве достроен, но по-прежнему огорожен строительным забором. Автобусы продолжают принимать пассажиров на временной остановке. Чтобы открыть вокзал для пассажиров, осталось доделать приложение, которое будет управлять информационными табло, установить скамейки и построить ограду вокруг расположенной рядом вышки, к которой, как оказалось, под новым терминалом проходит секретный кабель связи. Читать далее...

Житель Силламяэ: старая проводка в нашем доме может привести к пожару

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Силламяэ Вячеслав Кожановский, который купил квартиру в историческом центре города и столкнулся с тем, что электрическая проводка в доме находится в ужасном состоянии. Вячеслав опасается, что из-за этого может произойти пожар, но денег на замену проводки у КТ нет. Силламяэ отличается от других городов Эстонии тем, что в большинстве домов квартирные товарищества были созданы государством без участия самих владельцев квартир, а управляет этими КТ муниципальное предприятие MEKE Sillamäe. Читать далее...

Водителя, спровоцировавшего на Сааремаа аварию с тремя погибшими, выписали из больницы и тут же арестовали

Уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о двухмесячном аресте мужчины, который 11 января на Сааремаа, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал крайне тяжелую аварию. Он и сам пострадал в этом ДТП и был выписал из больницы только в эту среду. Его тут же взяли под стражу как подозреваемого. Читать далее...

Прокурор ходатайствует о признании Мартина Халлика виновным в преступлениях на сексуальной почве

На прошедшем в пятницу в Тартуском уездном суде закрытом рассмотрении дела прокурор ходатайствовал о признании бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика виновным в преступлениях на сексуальной почве, адвокат настаивал на полном оправдании. Читать далее...

Мужчина затолкал женщину в багажник и возил ее по городу 40 минут

45-летний мужчина, который посреди ночи затолкал 46-летнюю женщину в багажник и катался по городу 40 минут, был приговорен к пяти месяцам условного тюремного заключения. Также он не может приближаться к бывшей сожительнице на расстоянии ближе 50 метров. Читать далее...

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью