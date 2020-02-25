Картина дня: реакция на речь президента, отклонение законопроекта о пересмотре аптечной реформы и подготовка к снегопаду

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Умер египетский политик и военный, бывший президент страны Хосни Мубарак. Ему был 91 год. Несколько недель назад он перенес операцию. Читать далее...

Из-за заражения коронавирусом в отеле на Тенерифе ввели карантин

В гостинице H10 Adeje Palace на острове Тенерифе введен карантин после выявления коронавируса Covid-19 у одного из клиентов отеля. Читать далее...

Ядовитый корнеплод-убийцу нашли на берегу уже второго озера Эстонии

В конце прошлой недели житель Куремаа Эдуард Ноормяги наткнулся на берегу озера Куремаа, расположенного в волости Йыгева, наделавший столько шуму ядовитый корнеплод. Читать далее...

Надо ли отменять поездку из-за коронавируса? Десять советов правильного поведения

На основании имеющейся на данный момент информации Всемирная организация здравоохранения (секретариат ВТО Международных медико-санитарных правил) не предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий. Читать далее...

Сотни туристов в отеле на Тенерифе проверяют на коронавирус

На Тенерифе в архипелаге Канарских островов в одной из гостиниц установлен карантин после того, как у остановившегося в ней итальянского врача выявили новый коронавирус COVID-19. Читать далее...

Сеть Rimi не боится злоупотреблений новой системой продажи тонких пакетов для овощей и фруктов

Пресс-секретарь сети Rimi Катрин Батс ответила на популярный вопрос о том, как магазины будут отличать тонкие пластиковые пакеты, взятые покупателями с собой из дома, от тех, которые они приобрели во время текущего визита и за которые, соответственно, должны заплатить в кассе. Читать далее...

Департамент здоровья обратился к жителям Эстонии, вернувшимся из Китая и с севера Италии

В связи с тем, что более двухсот человек в северной Италии заразились коронавирусом COVID-19, Департамент здоровья рекомендует, чтобы люди, посетившие Китай и регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт на севере Италии, в течение 14 дней следили за своим здоровьем. Читать далее...

Необычное ДТП в Мустамяэ: грузовик протащил Subaru на несколько сотен метров

Левый поворот на перекрестке Кадака-теэ и Мустамяэ-теэ в Таллинне закончился для владельца автомобиля Subaru почти 500-метровой принудительной буксировкой поскольку следивший за зеркалами водитель грузовика просто не заметил небольшую машину, пересекавшую перед ним дорогу, и продолжил движение. Читать далее...

Пропавший 62-летний мужчина найден мертвым

Полиция сообщила, что 62-летний Харри, который в январе ушел из своего дома в деревне Кяревере, Тартумаа, и пропал, найден мертвым. Читать далее...

Из Италии коронавирус пришел в соседние страны

Хорватия стала первой страной на Балканах, где было выявлено заражение коронавирусом Covid-19, сообщает хорватская телерадиокомпания HRT со ссылкой на министра здравоохранения страны Вили Бероша. Читать далее...

Tallinna Kaubamaja планирует выплатить рекордные дивиденды

Tallinna Kaubamaja проведет общее годовое собрание акционеров 20 марта, дивидендов планируется выплатить на сумму 29,7 млн евро. Читать далее...

В Эстонии проведены четыре теста на коронавирус

Департамент здоровья провел в Эстонии четыре теста на коронавирус COVID-19. Читать далее...

В марте детский центр “Матвейка” останется без основного дохода, но шанс на спасение появился

Основатели нарвского центра для детей-инвалидов “Матвейка”, родители детей, которые его посещают, и руководители города собрались 25 февраля на круглый стол, чтобы обсудить ситуацию. Это уже шаг вперед, поскольку ранее стороны общались, в основном, через прессу. “Матвейка” располагается в здании бывшего детсада, аренду которого оплачивать не в состоянии. При том, что долги перед городом копятся с 2018 года, в марте у центра заканчивается крупный договор на оказание услуг опорного лица - а это основной доход организации. На этом фоне наиболее известную в городе деятельность “Матвейки” - кружок танцев в инвалидных колясках - теперь предлагают отобрать в пользу муниципального Дома детского творчества. Читать далее...

В Ласнамяэ обнаружен подпольный кошачий питомник: животные в ужасном состоянии