Корона дня: обращение Ратаса, очередные сокращения и неожиданный призыв судьи

ВИДЕО 〉 Юри Ратас: до конца чрезвычайного положения живем по шести правилам

Премьер-министр Юри Ратас опубликовал сегодня в Facebook видеообращение на тему коронавируса и чрезвычайного положения. «Дорогие соотечественники, прошу полторы минуты вашего внимания для того, чтобы все мы были здоровы», - гласит подпись к видео. Читать далее...

Танель Кийк: коронавирус в Эстонии находится только на начальной стадии

В субботу, 21 марта, состоялась ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог. Читать подробнее...

В Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, 14 госпитализированы

По состоянию на утро 21 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 306 человек, из которых 50 — это люди в возрасте 60 и старше. За сутки было сделано 308 тестов, 23 из которых оказались позитивными. Читать далее...

Глава топливной сети: обвинения в жадности в наш адрес неуместны

Генеральный директор компании по продаже моторного топлива Circle K Кай Реало сказала, что обвинять топливные компании и автозаправочные станции в хапужничестве так же неуместно, как обвинять эстонское правительство в том, что оно сорит деньгами для спасения экономики. Читать далее...

Снижение налогов, кризисные пособия, временная национализация: бизнесмены ищут пути спасения

369 компаний тартуского региона откликнулись на призыв сформулировать возникшие во время кризиса проблемы и идеи их решения. Мэрия Тарту собрала результаты и направило письмо правительству. Читать далее...

Прачечная, кафе, гостиница: все больше фирм сообщают о грядущих сокращениях работников

За прошедшую неделю c Кассой по безработице связались пять компаний, которые вынуждены сократить всех своих работников. Читать далее...

«Учитесь на чужих ошибках»: проживающий в Италии Роберт Тяхт обратился к жителям Эстонии

Волейболист итальянской команды высшей лиги «Перуджа» Роберт Тяхт, находясь в эпицентре пандемии коронавируса, посчитал нужным поделиться опытом с жителями Эстонии, которые, по его мнению, относятся к ситуации не так, как следовало бы. Читать далее...

Первая жертва: в Литве от коронавируса умер человек

У экспертов судебной медицины возникли подозрения, что женщина заразилась коронавирусом в больнице, где работал инфицированный врач. Читать далее...

Неожиданный призыв судьи: в Эстонии надо уменьшить зарплаты госслужащих

Судья Антс Майленд обратился к министерствам нетипичным мнением, что в кризисное время следует урезать его зарплату и других работников общественного сектора. Читать далее...

Графики работы общественного транспорта в Таллинне могут существенно урезать

Фракция "Отечества" в горсобрании Таллинна предложит городской управе временно сократить количество рейсов общественного транспорта в Таллинне, так как спрос на эту услугу значительно снизился из-за распространения коронавируса. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 На улицы опустевших из-за коронавируса городов стали выходить дикие животные