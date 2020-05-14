Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

COVID-19

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1044 теста на вирус SARS-CoV-2, из которых семь, то есть 0,7%, показали положительный результат. За прошедшие сутки поступила информация об одном смертельном случае дома — на Сааремаа скончалась 85-летняя женщина с коронавирусом. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 62 человек.

Жители Эстонии хотят в ближайшем будущем проводить время с родственниками и друзьями, за этим следует желание путешествовать по Европе и по всему миру, а также посещать спа или бассейн, следует из опроса Kantar Emor.

Если осенью Эстонии придется столкнуться с новой волной заболевания коронавирусом, то правительство надеется не применять столь жесткие ограничения, как это было сделано сейчас, заявил министр социальных дел Танель Кийк.

Новая коронавирусная инфекция может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно, заявил журналистам на брифинге руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Как сообщил во время пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас, с понедельника Эстония вернется к привычной жизни на сто процентов.

Если в июне в Эстонии больше не будет новых случаев заражения коронавирусом, возможно, что в июле выздоровеют все заболевшие, сказал в интервью ERR глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

Коронакризис

После открытия 11 мая торговые центры успешно возобновили работу, и их оборот не намного уступает докризисному уровню, сообщил руководитель компании по управлению коммерческой недвижимостью Eften Capital Вильяр Аракас.

Коронакризис изменил и прежний уклад жизни, и экономические отношения. Каким Эстония может найти мир после кризиса и что мы должны сделать, чтобы в долгосрочной перспективе выйти из него победителями, пишет в Postimees предприниматель Йоаким Хелениус.

Принимая во внимание скорое открытие границ между странами Балтии, латвийские гостиницы начали получать первые бронирования от жителей соседних стран. Об этом сообщает президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пиннис.

Эти весна и лето надолго запомнятся сельскохозяйственным предпринимателям: эпидемия, кризис, жесткие ограничения для иностранных работников в самый ответственный момент... Как справиться в ситуации, созданной теми, к кому применима известная и меткая характеристика: «Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем»? На помощь приходят гражданские инициативы.

И хотя режим чрезвычайного положения официально заканчивается в это воскресенье, многие крупные предприятия уже некоторое время пытаются вернуться к привычному рабочему режиму. Предприниматели признают, что первый шок они пережили, но делать выводы о будущем пока рано.

С 18 мая разрешено посещать спортклубы и бассейны. В какой мере ослабление ограничений коснется гостиниц, в которых есть спа-центры и аквапарки? На вопросы Rus.Postimees ответила пиар-менеджер отеля Noorus SPA (Нарва-Йыэсуу) Дарья Боярова.

Tez Tour видит два сценария работы в этом году и просит гигантский кредит.

Другие новости

В соцсети Facebook было опубликовано видеообращение премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в связи с решением открыть государственные границы между Эстонией и Финляндией.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что будет необоснованным требовать соблюдения правила 2+2 после открытия спортивных залов и бассейнов, поэтому оно должно носить рекомендательный характер.

Начиная с четверга, 14 мая, частично восстанавливаются пассажирские морские перевозки между Таллинном и Хельсинки. В то же время на паромы допускаются только лица, отправляющиеся за границу по работе или по другим неотложным причинам.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, у которого подтвердился коронавирус, лежит в больнице с двусторонней пневмонией.