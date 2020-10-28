Картина дня: рекордное число заболевших коронавирусом, налог на шипованную резину и ковид-диссиденты против медиков

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 октября.
Коронавирус подтвержден у 125 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1987 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 125 проб дали положительный результат. Читать далее...
Коронавирус в Эстонии: сейчас мы идем по лезвию меча
С прошлой недели Эстония является страной с самым низким уровнем заражаемости коронавирусом в Европе. И профессор вирусологии и медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, и министр социальных дел Танель Кийк считают, что за этим, с одной стороны, стоит сильная система, а с другой - небольшие размеры Эстонии и элементарное везение. Читать далее...
Эксперт: запретить шипованную резину или обложить ее налогом?
Шипованная резина изнашивает асфальт, повышает уровень шума, вызываемая ею пыль и грязь пачкает участников движения, кроме того, пыль влияет на здоровье. По желанию Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных услуг в сотрудничестве с OÜ T-Konsult ученые и студенты технического университета подробнее изучили ситуацию. Читать далее...
Все больше очагов заражения на работе: коронавирус в Эстонии бьет рекорды
На пресс-конференции с участием заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и заместителя генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла Ванаталу была названа новая цифра заболевших коронавирусом за день: их насчитали 125. Читать далее...
Студия Postimees: ковид-диссиденты против медиков
В Эстонии за сутки прибавилось 125 зараженных, при этом все громче звучат голоса ковид-отрицателей. Что происходит?
Блогер Владислав Копылков озвучил в присутствии доктора Аркадия Попова накопившиеся сомнения, связанные с коронавирусом. Смотрите дискуссию в повторе!
Кылварт: по результатам одного дня не стоит делать далеко идущих выводов
Комментируя зарегистрированное сегодня рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом, мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что нет смысла делать какие-либо выводы по результатам одного дня тестирования: напротив, представителям госсектора следует думать больше, чем на неделю вперед. Читать далее...
Неизлечимо больного Аллана Кийля освободили от судебного преследования
В среду Харьюский уездный суд освободил от дальнейшего судебного разбирательства тяжело больного бывшего руководителя концерна Tallinna Sadam Аллана Кийля. Читать далее...
Таллинн примет участие в борьбе за титул Зеленой столицы Европы в 2023 году
Таллинн выдвинул свою кандидатуру на звание Зеленой столицы Европы 2023 года, этот титул Европейская комиссия будет присуждать в следующем году. Читать далее...
Смотрите на Postimees: «Эстония – находка, которая изменит все», 4 часть
На сайте Postimees в среду, 28.10, с 18.00 подписчики смогут смотреть четвертую часть документального сериала «„Эстония“ – находка, которая изменит все», которая называется «Тайны со дна моря».В документальном сериале впервые показывается пробоина в корпусе парома «Эстония», что стало поводом для правительств Эстонии, Финляндии и Швеции возобновить изучение останков судна. Пятая часть будет доступна для просмотра на сайте через неделю. Все остальные части находятся в постоянном доступе. Читать далее...
В Литве за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом
В Литве и Эстонии за минувшие сутки установлены антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19 - 776 и 125 соответственно, в Латвии также наблюдается рост заболеваемости - 251 новый случай коронавируса за сутки. Читать далее...
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