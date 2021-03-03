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  • Картина дня: смерть после вакцинации, закрытие торговых центров и массовая гибель лебедей

Картина дня: смерть после вакцинации, закрытие торговых центров и массовая гибель лебедей

02.02.2021. Tallinn. Covid-19 vaktsineerimine Ida-Tallinna Keskhaigla H korpuses. Vaktsiini teine süst. Vaccination of Covid-19 in the H building of East-Tallinn Central Hospital. T Foto Sander Ilvest, Postimees ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 марта.

В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки, взаимосвязь пока не доказана

В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой участвовали генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, заведующая ковидным отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алис Лилль, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заведующая отделом услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...

Заведующая Covid-отделением: поражения легких стали серьезнее, чем раньше

Заведующая Covid-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алис Лилль сказала Postimees, что врачи всех больниц, у которых есть опыт лечения коронапациентов, заметили, что повреждения легких стали более серьезными.

"Мы на пороге катастрофы. Скоро не сможем принимать пострадавших в авариях и пожарах"

"Я лично опасаюсь, что мы находимся на пороге социально-общественного кризиса. Если так будет продолжаться еще пару недель, наши больницы будут забиты только ковидными пациентами. А это значит, что о плановом лечении речь вообще не будет идти", - описал ситуацию руководитель центра интенсивного лечения Северо-Эстонской региональной больницы Кристо Эриксон. Читать дальше...

Мэр Таллинна хочет, чтобы ввели чрезвычайное положение

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, распространение коронавируса приняло такие масштабы, что необходимо подумать о введении чрезвычайного положения. Читать далее...

Март Хельме в Нарве: на выборах у нас здесь будет свой избирательный список

Один из основателей и бывший председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме сегодня по партийным делам приехал в Нарву. EKRE планирует в течение недели назвать руководителя ее нарвского отделения. Март Хельме признал, что русские и эстонцы расходятся по многим вопросам (например, отношением к 9 мая), но, заявил он, это не помешает принимать в EKRE новых русскоязычных членов. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1467 зараженных, скончались десять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1467, то есть 17,7% от общего количества. Читать далее...

Донченко: распространение коронавируса стало критическим

В 13.00 состоялась пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр столицы Михаил Кылварт и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Президент Кальюлайд: пропаганда вакцины Sputnik V - это медиаловушка

Эстония относится к российской вакцине от коронавируса Sputnik V аполитично и готова использовать ее, если она будет одобрена для использования в Европейском союзе, но ее нынешнее массовое продвижение является коммуникационной ловушкой. Читать дальше...

Ужасающее зрелище: птичий грипп массово губит лебедей

Люди, гулявшие по северному побережью в погожий день, были шокированы: на пляже лежали туши лебедей и умирающие птицы: птичий грипп грозит перерасти в пандемию, пишет Postimees.«В феврале регистрировались в основном одиночные птицы, но в последние дни мертвые лебеди массово регистрировались в прибрежной зоне Вяэна-Йыэсуу в Харьюмаа и на полуострове Пяриспеа», - сказала специалист по связям с общественностью Департамента сельского хозяйства и продовольствия Элен Курвитс. Читать далее...

Глава «Юлемисте» о новых ограничениях: это было неожиданно и нерационально

По словам Гуйдо Пярнитса, руководителя торгового центра "Юлемисте", решение правительства закрыть торговые центры на выходные является неожиданным и нерациональным. Читать далее...

Песня о тревожной ненависти

"Нападение на главврача Северо-Эстонской больницы Пеэпа Тальвинга, травля главы научного совета Ирьи Лутсар, повышенный градус кипения возмущенного разума и бурления кое-чего в соцсетях (а больше сейчас побурлить особо и негде), войны между сторонниками масок и антимасочниками. Всё это приметы нашего времени, имя которым – ненависть", - пишет в своем мнении Марианна Тарасенко.

Подозрение 〉 Напавшая на детей женщина хотела их убить

Женщине, нанесшей в понедельник вечером в Вильяндиском уезде тяжелые ножевые ранения двум детям, предъявлено подозрение в покушении на убийство. Читать далее...

Названы технические причины трагедии в Нарве, когда девочка умерла от отравления угарным газом

13 февраля в Нарве умерла от отравления угарным газом 12-летняя девочка - ее тело родственники нашли в ванной комнате, где был установлен газовый котел. Технадзор после этой трагедии проверил оборудование в доме и установил техническую причину выброса угарного газа. Специалисты провели также выборочную проверку квартир в Нарве, и обнаружили, что только 29% проверенных в Нарве газовых установок полностью безопасны. Читать далее...

За первые два месяца этого года 20 детей пытались покончить жизнь самоубийством

В этом году в Таллиннскую больницу поступили уже 20 детей, пытавшихся свести счеты с жизнью, за весь прошлый год по собственной воле из жизни ушли 12 несовершеннолетних. Читать далее...

Найдены останки пропавшего без вести год назад мужчины

Вчера днем ​​в лесу возле Кярдла на острове Хийумаа были найдены останки пожилого мужчины, пропавшего без вести в мае прошлого года. Читать дальше...

Жители Таллинна теперь смогут найти маску в своем почтовом ящике

Сотрудники Муниципальной полиции Таллинна начали проверять ношение масок в общественном транспорте и раздавать маски пассажирам, а со следующей недели маски также будут класть в почтовые ящики многоквартирных домов, ставших очагами коронавирусной инфекции. Читать далее...

«Плохо то, что корона никак не проходит»

Шла спокойная предрождественская неделя. Сулев (65) чистил в ванной зубы, когда его жена удивленно прокричала с нижнего этажа, почему он не открыл окна - уже  весь дом провонял экскрементами не сдержавшейся собаки! Сулев, который весь день провел дома со своим четвероногим другом, очень удивился, потому что не чувствовал никакого запаха. Читать далее...

Финансист: восстановление рынка недвижимости Таллинна превзошло самые оптимистичные прогнозы

Сектор недвижимости неоднороден, но включает несколько сегментов, каждый – со своими тенденциями и характеристиками. Он не влияет на экономику. Скорее, цены зависят от общего развития экономики. Проще говоря, самый главный фактор здесь – успехи людей и бизнеса, размышляет руководитель сферы управления кредитными портфелями Swedbank Урмас Симсон. Читать далее...

Глава Järve Keskus: с закрытием центров людей будут перенаправлять в продуктовые магазины

По словам генерального директора таллиннского торгового центре Järve Keskus Роме Арумаа, вследствие решения о закрытии торговых центров на выходных весь поток посетителей будет направлен в продуктовый магазин, где продаются и товары для дома. Читать далее...

Конкуренция на рынке мобильной связи: абоненты повально уходят от Tele2 в другие сети

В феврале этого года больше всего номеров мобильных телефонов, как и в предыдущие месяцы, потеряла компания Tele2, из сети которой ушли к другим операторам 1144 номера. Читать дальше...

Приглашения на вакцинацию с сегодняшнего дня начнут приходить на электронную почту

В эту субботу и воскресенье начнется вакцинация людей в возрасте 60–69 лет, находящихся в группе риска по состоянию здоровья, и входящих в регистры семейных врачей Таллинна и Тарту. Сегодня люди, принадлежащие к группе риска, получили соответствующую информацию на свой адрес электронной почты. Читать дальше...

Почему более здоровый человек оказывается раньше больного в очереди на вакцинацию?

Если людей с высоким уровнем холестерина уже приглашают на вакцинацию против коронавируса, то, например, люди с более тяжелыми заболеваниями легких все еще ждут приглашения. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 "Скрутили на глазах у дочери": в Финляндии арестовали нарушившую карантин эстонку

В минувшие выходные в Финляндии была задержана эстонка, которая отказалась проходить тестирование на коронавирус после обнаружения очага заражения в студии йоги. Сегодня женщина находится под наблюдением медицинского персонала. Читать дальше...

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