Картина дня: смерть после вакцинации, закрытие торговых центров и массовая гибель лебедей

В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки, взаимосвязь пока не доказана

В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой участвовали генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, заведующая ковидным отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алис Лилль, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заведующая отделом услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...

Заведующая Covid-отделением: поражения легких стали серьезнее, чем раньше

Заведующая Covid-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алис Лилль сказала Postimees, что врачи всех больниц, у которых есть опыт лечения коронапациентов, заметили, что повреждения легких стали более серьезными.

"Мы на пороге катастрофы. Скоро не сможем принимать пострадавших в авариях и пожарах"

"Я лично опасаюсь, что мы находимся на пороге социально-общественного кризиса. Если так будет продолжаться еще пару недель, наши больницы будут забиты только ковидными пациентами. А это значит, что о плановом лечении речь вообще не будет идти", - описал ситуацию руководитель центра интенсивного лечения Северо-Эстонской региональной больницы Кристо Эриксон. Читать дальше...

Мэр Таллинна хочет, чтобы ввели чрезвычайное положение

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, распространение коронавируса приняло такие масштабы, что необходимо подумать о введении чрезвычайного положения. Читать далее...

Март Хельме в Нарве: на выборах у нас здесь будет свой избирательный список

Один из основателей и бывший председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме сегодня по партийным делам приехал в Нарву. EKRE планирует в течение недели назвать руководителя ее нарвского отделения. Март Хельме признал, что русские и эстонцы расходятся по многим вопросам (например, отношением к 9 мая), но, заявил он, это не помешает принимать в EKRE новых русскоязычных членов. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1467 зараженных, скончались десять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1467, то есть 17,7% от общего количества. Читать далее...

Донченко: распространение коронавируса стало критическим

В 13.00 состоялась пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр столицы Михаил Кылварт и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Президент Кальюлайд: пропаганда вакцины Sputnik V - это медиаловушка

Эстония относится к российской вакцине от коронавируса Sputnik V аполитично и готова использовать ее, если она будет одобрена для использования в Европейском союзе, но ее нынешнее массовое продвижение является коммуникационной ловушкой. Читать дальше...

Ужасающее зрелище: птичий грипп массово губит лебедей