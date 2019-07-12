Картина дня: компания автоугонщиков, кражи электричества и рекордный холод в Нарве

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Молодежная компания, угнавшая и изуродовавшая BMW, совершила новое преступление
Прокуратура предъявила четверым молодым людям подозрение в том, что в ночь на 31 июля 2018 года они угнали и разбили спортивный автомобиль BMW. Ранее ни один из подозреваемых не привлекался в уголовном порядке, поэтому прокуратура не стала ходатайствовать о взятии их под стражу. Читайте далее...
В Эстонии в год крадут электричества на миллионы евро. Потери оплачивают честные потребители
Количество краж электричества, благодаря установке счетчиков удаленного считывания, год от года уменьшается, но по-прежнему в год в Эстонии крадут электричества на почти 3,5 миллиона евро. Кражи оказывают влияние на всех потребителей, из кармана которых оплачиваются потери. Читайте далее...
На уровне зимы: холод в Нарве побил исторический рекорд
Сегодня, 12 июля, ночью и рано утром в Эстонии для середины лета была очень холодная погода: зимой было также тепло или даже теплее. Читайте далее...
Фото: эстонского строителя, державшего в руках электродрель, поразила молния, но он выжил
Строителя и предпринимателя Ранно Кюбара ударила молния в тот момент, когда он держал в руках электродрель. К счастью, обошлось без серьезных травм. Читайте далее...
Прокуратура: смерть шестилетнего мальчика в Хальяла не была насильственной
По словам пресс-секретаря прокуратуры Елены Филиповой, первичные результаты судебной экспертизы подтверждают отсутствие доказательств, указывающих на то, что смерть шестилетнего мальчика в Хальяла наступила в результате насильственных действий. Читайте далее...
Город свернул проект Главной улицы Таллинна
По словам эксперта по движению проекта Главной улицы столицы, ни одно исследование не может ставить перед собой цель исключить дальнейшее продвижение проекта в случае выявления в нем недостатков. Читайте далее...
МИД России о протесте Эстонии: это салют на нашей территории, почему мы должны просить разрешения?
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос СМИ относительно реакции в Эстонии на планы проведения салюта в честь 75-летия освобождения Таллинна от гитлеровцев. Читайте далее...
Видео: мощная турбулентность посреди океана устроила хаос в салоне самолета, 35 пострадавших
Самолет авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс Ванкувер — Сидней, совершил аварийную посадку из-за полученных пассажирами травм в результате турбулентности. Читайте далее...
Юный футболист скончался во время матча
Аргентинский вратарь скончался от сердечного приступа после отбитого пенальти. Читайте далее...
В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей на велосипеде
В четверг в Нарве на улице Креэнгольми произошло ДТП: автомобиль сбил детей на велосипеде. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте. Читайте далее...
Сегодня Лаагна-теэ открыта в часы пик
Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана на Лаагна-теэ продлятся до 21 июля, но полностью дорога будет закрыта лишь в выходные дни. Читайте далее...
Российский чемпион мира по боксу Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил об уходе из спорта. Читайте далее...
Сегодня в Ласнамяэ откроется парк Прийсле
Сегодня в 11 часов в Ласнамяэ состоится открытие второй части парка Прийсле - построена сцена, созданы условия для занятий спортом и отдыха. Читайте далее...
Дальше некуда: сейчас в Эстонии - самая дорогая недвижимость
В Эстонии установились самые высокие в истории цены на недвижимость – средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах в июне выросла на 7,8% и остановилась на рекордном уровне – 1544 евро за квадратный метр. Читайте далее...
Освобожденные из тюрьмы будут получать временное жилье в трех регионах Эстонии
Чтобы помочь освобожденным из тюрьмы людям вернуться на рынок труда и снизить риск повторного совершения ими преступлений, они будут получать на три года услугу по размещению – временное жилье в Харьюмаа, Пярну или Хаапсалу – и косультации. Читайте далее...
В Пярну произошло кефирное наводнение
Вчера в 16.45 на перекрестке улиц Май и Папинийду в Пярну пролился кефир из нескольких десятков упаковок. По словам очевидца, это была самая странная авария года. Читайте далее...
Эстонский туроператор: угрозы для туристов в Греции нет
В среду вечером на север Греции обрушилась сильная буря с градом, унесшая жизни шестерых человек, несколько десятков человек пострадали. Безопасно ли ехать на отдых в Грецию, комментирует эстонский туроператор Mouzenidis Travel. Читайте далее...
Финская пресса: сеть Prisma готовит мощный контрудар на эстонском рынке
Финское издание Kauppalehti пишет, что ко всеобщему удивлению концерн SOK, которому принадлежит сеть магазинов Prisma, решил, наконец, начать борьбу за долю рынка Эстонии. До сих пор розничная сеть занимала выжидательную позицию, и теперь у предприятия есть два варианта: увеличить свое присутствие или безвозвратно покинуть Эстонию. Читайте далее...
Сеэдер: в будущем в Эстонии будет единая эстоноязычная система образования
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил в интервью ERR, что в будущем в Эстонии будет единая эстоноязычная система образования. Читайте далее...
Ралли Эстонии соберет сливки мирового автоспорта
Сегодня в Южной Эстонии стартовало самое главное событие лета - Shell Helix Rally Estonia, соревнование, которое в дальнейшем может стать полноценным этапом главного чемпионата мира по ралли. Читайте далее...
Через неделю в Эстонию придет тепло
В ночь на пятницу в Ляэне-Вирумаа метеослужба зарегистрировала минимальную температуру, а именно +1,7 градусов. Читайте далее...