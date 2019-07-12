Картина дня: компания автоугонщиков, кражи электричества и рекордный холод в Нарве

Молодежная компания, угнавшая и изуродовавшая BMW, совершила новое преступление

Прокуратура предъявила четверым молодым людям подозрение в том, что в ночь на 31 июля 2018 года они угнали и разбили спортивный автомобиль BMW. Ранее ни один из подозреваемых не привлекался в уголовном порядке, поэтому прокуратура не стала ходатайствовать о взятии их под стражу. Читайте далее...

В Эстонии в год крадут электричества на миллионы евро. Потери оплачивают честные потребители

Количество краж электричества, благодаря установке счетчиков удаленного считывания, год от года уменьшается, но по-прежнему в год в Эстонии крадут электричества на почти 3,5 миллиона евро. Кражи оказывают влияние на всех потребителей, из кармана которых оплачиваются потери. Читайте далее...

На уровне зимы: холод в Нарве побил исторический рекорд

Сегодня, 12 июля, ночью и рано утром в Эстонии для середины лета была очень холодная погода: зимой было также тепло или даже теплее. Читайте далее...

Фото: эстонского строителя, державшего в руках электродрель, поразила молния, но он выжил

Строителя и предпринимателя Ранно Кюбара ударила молния в тот момент, когда он держал в руках электродрель. К счастью, обошлось без серьезных травм. Читайте далее...

Прокуратура: смерть шестилетнего мальчика в Хальяла не была насильственной

По словам пресс-секретаря прокуратуры Елены Филиповой, первичные результаты судебной экспертизы подтверждают отсутствие доказательств, указывающих на то, что смерть шестилетнего мальчика в Хальяла наступила в результате насильственных действий. Читайте далее...

Город свернул проект Главной улицы Таллинна

По словам эксперта по движению проекта Главной улицы столицы, ни одно исследование не может ставить перед собой цель исключить дальнейшее продвижение проекта в случае выявления в нем недостатков. Читайте далее...

МИД России о протесте Эстонии: это салют на нашей территории, почему мы должны просить разрешения?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос СМИ относительно реакции в Эстонии на планы проведения салюта в честь 75-летия освобождения Таллинна от гитлеровцев. Читайте далее...

Видео: мощная турбулентность посреди океана устроила хаос в салоне самолета, 35 пострадавших

Самолет авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс Ванкувер — Сидней, совершил аварийную посадку из-за полученных пассажирами травм в результате турбулентности. Читайте далее...

Юный футболист скончался во время матча

Аргентинский вратарь скончался от сердечного приступа после отбитого пенальти. Читайте далее...

В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей на велосипеде

В четверг в Нарве на улице Креэнгольми произошло ДТП: автомобиль сбил детей на велосипеде. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте. Читайте далее...

Сегодня Лаагна-теэ открыта в часы пик

Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана на Лаагна-теэ продлятся до 21 июля, но полностью дорога будет закрыта лишь в выходные дни. Читайте далее...