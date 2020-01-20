Картина дня: трагическое ДТП, повышение цен на парковку и зарплаты в конвертах

В таллиннском районе Каламая нашли новое кладбище

В ходе подготовки к строительству нового дома в таллиннском районе Каламая, на углу улиц Ода и Кюти, было обнаружено кладбище шведских времен, о котором ученые ничего не знали. Читать далее...

В ЕС хотят ввести единую минимальную зарплату: некоторые страны обеспокоены

Новой Европейской комиссии в эти дни приходится непросто - активно обсуждается идея введения единой минимальной заработной платы в Европейском союзе. Пока некоторые страны данную идею поддерживают, страны Северной Европы выступают против. Читать далее...

Декларации о доходах: когда можно подавать и когда вернут деньги?

Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайя-Лийса Табри сообщила, что доходы в этом году можно будет декларировать с 15 февраля. Читать далее...

Парковщики резко подняли цены в Таллинне

В декабре Europark повысил цены на парковку в Таллинне, в некоторых местах подорожание составило 60 процентов. Читать далее...

Налоговая поймала работодателей, плативших зарплату в конвертах, и потребовала 8,2 млн евро

Работники Налогово-таможенного департамента (MTA) на минувшей неделе провели 906 проверок, в результате которых были выявлены получающие зарплату в конвертах работники. В итоге предприятия должны уплатить налог на рабочую силу в размере 8,2 миллионов евро. Читать далее...

В Кехра под колесами пассажирского поезда погиб велосипедист

В воскресенье поздно вечером в городе Кехра погиб попавший под пассажирский поезд велосипедист. Читать далее...

Все больше людей стремится попасть на работу в Финляндию

В Финляндии число людей, запрашивающих свой первый вид на жительство на основании работы, впервые превысило число тех, кто запрашивает ВНЖ по семейным обстоятельствам. Читать далее...

Глава VKG: Эстония готова отказаться от сланца за 125 млн евро?

По мнению председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, государство должно принять стратегические решения о развитии сланцевого сектора на период до 2050 года уже сейчас. Читать далее...

Жителей Эстонии призывают сделать запасы на случай кризиса

Все чаще навещающие нас штормы могут вызвать длительные перебои в работе электричества, а из последнего исследования Спасательного департамента стало ясно, что только 15 процентов жителей Эстонии удовлетворены своей готовностью к кризису. Читать далее...

Автохламу объявлена война

В Эстонии есть две проблемы с автохламом: он загромождает общественное пространство и его постоянно нелегально уничтожают, причем массово. Министерство экономики и коммуникаций нашло решение первой проблемы. Читать далее...

Проект Сыырумаа в Батарейной крепости повлияет на безработицу