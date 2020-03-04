Картина дня: влияние коронавируса на Эстонию, смена власти в Ласнамяэ и охота на наркоторговцев

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Таллиннский аэропорт ощутил первое влияние коронавируса
Хотя в феврале через Таллиннский аэропорт прошло больше пассажиров, чем годом ранее, в конце месяца можно было заметить первое влияние коронавируса, сказал коммерческий менеджер аэропорта Ээро Пяргмяэ. Однако он верит, что это временный спад и воздействие вируса не будет продолжительным. Читать далее...
Коронавирус в Тарту: второй зараженный и еще один больной с подозрением на вирус
Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп подтвердила, что второй зараженный коронавирусом в Эстонии проживает в Тарту. В этом городе живет и еще один человек, у которого подозревают коронавирус. Читать далее...
Первый житель Эстонии, заразившийся коронавирусом: сама мысль о том, что могу быть заражен, приводила в ужас
Проживающий в Эстонии иранец, который первым в Эстонии заразился коронавирусом, сказал Postimees, что хочет лишь восстановить здоровье и наслаждаться жизнью, которую ему подарили во второй раз. У него также есть сообщение для другого зараженного человека в Тарту. Читать далее...
В Таллиннском порту тестируют термокамеру для распознавания больных коронавирусом
Сегодня в А-терминале Таллиннского порта была представлена новая термокамера, которая будет измерять температуру прибывающих в порт пассажиров. Читать далее...
Наркодельцы под прицелом полиции
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиции известны тысячи наркодилеров. На вершину списка преследуемых попадают самые активные продавцы и дилеры опаснейших веществ, которые продают их несовершеннолетним. Читать далее...
Старейшина Ласнамяэ подал в отставку
Пост ушедшего в отставку по собственному желанию старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна с 5 марта займет Елена Калбина, которая до сих пор работала заместителем главы района. Читать далее...
Новым старейшиной Ласнамяэ может стать Владимир Свет
На состоявшемся в среду заседании Таллиннская горуправа освободила от занимаемой должности по его собственному желанию старейшину района Ласнамяэ Андреса Вяэна. В качестве кандидата на этот пост мэр Таллинна Михаил Кылварт представил нынешнего старейшину района Кесклинн – Владимира Света. Читать далее...
Таллиннские ограничения на торговлю алкоголем касаются и казино
Таллиннская городская управа отправила на утверждение горсобрания законопроект, связанный с введением ограничений на ночную торговлю алкоголем, которые должны вступить в силу 1 октября этого года. Читать далее...
Прямая трансляция 〉 Департамент здоровья: дальнейшее распространение коронавируса в Эстонии не выявлено
Департамент здоровья по-прежнему не считает необходимым вводить в Эстонии режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом экстренной медицинской помощи Департамента здоровья Мартин Кадай. Читать далее...
Эстонская сеть тренажерных залов вырывается в лидеры балтийского рынка
Генеральный директор MyFitness Grupp Эркки Торн рассказал в эфире программы Majandusruum («Экономическое пространство») на радио Kuku, как литовские конкуренты начали тщательно готовиться к прибытию эстонских клубов, снизив цены почти на 50 процентов. На сегодня же эстонская сеть спортивных клубов скупила литовского конкурента и увеличила количество клубов до 47-и. Читать далее...
Гросс: открытие новых магазинов только навредит интересам потребителей
Эстонский рынок розничной торговли настолько насыщен, что открытие новых магазинов может начать вредить интересам потребителей, так как приведет к росту цен, считает бизнесмен Олег Гросс, которому принадлежит сеть магазинов Grossi. Читать далее...
Зарезавшего человека бывшего карманника освободили в зале суда
В среду Харьюский уездный суд приговорил когда-то известного карманного вора Юрия Хабарова, убившего летом прошлого года в ходе поножовщины в казино человека, к условному сроку заключения и освободил его прямо в зале суда. Читать далее...
Протаранивший заслон на границе в Нарве российский бизнесмен хочет остаться жить в Эстонии
Водителем, который на прошлой неделе протаранил ворота погранпункта на российско-эстонской границе оказался IT-бизнесмен из Петербурга Анатолий Богданов. Перед экстремальной эмиграцией он удалился из соцсетей, попрощался с семьей и взвесил все «за» и «против». Читать далее...
В структурах ЕС выявлен первый случай коронавируса
В структурах Европейского Союза зафиксирован первый случай заражения вирусной инфекцией SARS-CoV-2. Один из сотрудников Европейского оборонного агентства (EDA) сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным, сообщила представитель EDA агентству AFP в среду, 4 марта, в Брюсселе. По ее данным, сотрудник ведомства 23 февраля вернулся из отпуска в Италии, которая в настоящее время является центром распространения коронавируса в Европе. Читать далее...
Вспышка коронавируса: в Италии хотят закрыть школы, миру угрожает дефицит парацетамола
Власти Италии рассматривают возможность закрытия всех школ и университетов до середины марта в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19, в этой стране от него уже умерли 79 человек. Читать далее...
Соцсети начеку: в Пирита, возможно, орудует отравитель собак
Сегодня утром в социальных сетях распространялось сообщение о том, что в таллиннском районе Пирита на углу улиц Клоостриметса и Кивиайа-теэ кто-то рассыпал смешанные с крысиным ядом овсяные хлопья. Читать далее...
В Таллинне столкнулись грузовик и трамвай
На перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лубья в Таллинне грузовик врезался в трамвай. Читать далее...
Ратас: у Эстонии нет территориальных претензий к России
Премьер-министр Юри Ратас заявил в эфире Vikerraadio, что у Эстонии нет территориальных требований к России, а утверждение о том, что они у Эстонии есть, не является позицией правительства. Читать далее...
Майкл Блумберг выходит из президентской гонки
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в борьбе за право представлять Демократическую партию на выборах президента США в ноябре 2020 года. Об этом сообщил сам Блумберг на своей странице в Twitter. Читать далее...
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины. Что о нем известно?
Денис Шмыгаль - фигура, которую еще несколько месяцев мало кто знал в украинской политике, но сейчас он стал новым премьер-министром страны. Кто он и что о нем известно? Читать далее...
Тартуский университет опроверг слух о коронавирусе в учебных зданиях
Сегодня во второй половине дня стала распространяться ложная информация, из которой следовало, что зараженный коронавирусом был в учебном здании Тартуского университета на улице Лосси, которое сегодня было продезинфицировано, или, что заболевший - преподаватель Тартуского университета. Университет опроверг эту информацию. Читать далее...
Попутчик первого в Эстонии человека, заразившегося коронавирусом, тоже заболел
В рамках пресс-конференции директор латвийского Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков рассказал, что вместе с гражданином Ирана, который стал первым заболевшим Covid-19 в Эстонии, в центр Риги на маршрутке ехал и гражданин Германии, у которого позднее появились симптомы коронавируса. Читать далее...
Через несколько дней синоптики обещают снегопад
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается температура немного выше или ниже нуля. Читать далее...