Картина дня: влияние коронавируса на Эстонию, смена власти в Ласнамяэ и охота на наркоторговцев

Таллиннский аэропорт ощутил первое влияние коронавируса

Хотя в феврале через Таллиннский аэропорт прошло больше пассажиров, чем годом ранее, в конце месяца можно было заметить первое влияние коронавируса, сказал коммерческий менеджер аэропорта Ээро Пяргмяэ. Однако он верит, что это временный спад и воздействие вируса не будет продолжительным. Читать далее...

Коронавирус в Тарту: второй зараженный и еще один больной с подозрением на вирус

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп подтвердила, что второй зараженный коронавирусом в Эстонии проживает в Тарту. В этом городе живет и еще один человек, у которого подозревают коронавирус. Читать далее...

Первый житель Эстонии, заразившийся коронавирусом: сама мысль о том, что могу быть заражен, приводила в ужас

Проживающий в Эстонии иранец, который первым в Эстонии заразился коронавирусом, сказал Postimees, что хочет лишь восстановить здоровье и наслаждаться жизнью, которую ему подарили во второй раз. У него также есть сообщение для другого зараженного человека в Тарту. Читать далее...

В Таллиннском порту тестируют термокамеру для распознавания больных коронавирусом

Сегодня в А-терминале Таллиннского порта была представлена новая термокамера, которая будет измерять температуру прибывающих в порт пассажиров. Читать далее...

Наркодельцы под прицелом полиции

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиции известны тысячи наркодилеров. На вершину списка преследуемых попадают самые активные продавцы и дилеры опаснейших веществ, которые продают их несовершеннолетним. Читать далее...

Старейшина Ласнамяэ подал в отставку

Пост ушедшего в отставку по собственному желанию старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна с 5 марта займет Елена Калбина, которая до сих пор работала заместителем главы района. Читать далее...

Новым старейшиной Ласнамяэ может стать Владимир Свет

На состоявшемся в среду заседании Таллиннская горуправа освободила от занимаемой должности по его собственному желанию старейшину района Ласнамяэ Андреса Вяэна. В качестве кандидата на этот пост мэр Таллинна Михаил Кылварт представил нынешнего старейшину района Кесклинн – Владимира Света. Читать далее...

Таллиннские ограничения на торговлю алкоголем касаются и казино

Таллиннская городская управа отправила на утверждение горсобрания законопроект, связанный с введением ограничений на ночную торговлю алкоголем, которые должны вступить в силу 1 октября этого года. Читать далее...

Прямая трансляция 〉 Департамент здоровья: дальнейшее распространение коронавируса в Эстонии не выявлено

Департамент здоровья по-прежнему не считает необходимым вводить в Эстонии режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом экстренной медицинской помощи Департамента здоровья Мартин Кадай. Читать далее...

Эстонская сеть тренажерных залов вырывается в лидеры балтийского рынка