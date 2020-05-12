Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

COVID-19

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1018 тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых пять, то есть 0,5% показали положительный результат. По данным Регистра народонаселения, два положительных теста были зафиксированы в Харьюмаа (оба в Таллинне) и по одному в Ида-Вирумаа, в Пярнумаа и на Сааремаа.

В ходе проведенного учеными Тартуского университета сравнения полученных в Эстонии образцов коронавируса с первоначальным штаммом вируса из Китая было выявлено несколько мутаций, которые присутствуют и в других странах, а также две мутации, пока обнаруженные только в Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил на своей странице в Facebook об ослаблении некоторых ограничений, касающихся занятий спортом и проведения общественных мероприятий. Ниже приводим перевод его публикации.

Из-за введенного в стране чрезвычайного положения беременные были вынуждены ждать десятой недели беременности, чтобы попасть на прием к акушерке. Теперь прием снова будет вестись в штатном режиме.

С сегодняшнего дня все желающие могут сдать кровь на выявление антител к коронавирусу, то есть понять — переболели вы COVID-19 или нет. Это можно сделать в лабораториях SYNLAB или пунктах сдачи крови.

Коронакризис

По состоянию на понедельник, 11 мая Налогово-таможенному департаменту было подано 721 000 деклараций о доходах за прошлый год, ведомство ждет поступления еще порядка 20 000 деклараций.

Книжный магазин Raamatukodu, созданный четырьмя издательствами, после открытия торгового центра T1 не планирует продолжать в нем свою деятельность.

Начиная с понедельника предприниматели Эстонии могли подавать ходатайства в Фонд развития предпринимательства (EAS) о получении кризисных пособий туристическим предприятиям и пособия на компенсацию ущерба малым предпринимателям.

Другие новости

Границы и Эстонии, и России закрыты, по мосту “Дружба” между странами двигаются почти исключительно грузовые автомобили. Но терминалы для легковых машин и пешеходов в Нарве пустуют не всегда - каждый день можно видеть, как люди пересекают границу. Пешеходы идут по мосту в одиночку, семьями, иногда даже группами. Кто они? Кому разрешено пересекать официально закрытую границу?

Несколько недель назад мы впервые услышали о том, что в условиях чрезвычайного положения компании Tallink необходимо от государства финансовое вливание на 200 млн евро. Чтобы собрать такую сумму, необходимо, чтобы практически каждый житель Эстонии отдал из своего кармана примерно 200 евро.

Поскольку к канцлеру юстиции поступило множество вопросов о раздаче школьного питания при чрезвычайном положении, она написала местным самоуправлениям, как это следует делать по закону. Для многих неожиданно выяснилось, что не все имеют право на школьное питание.

Коронавирус и ценовая война с Россией серьезно подорвали финансы нефтяного королевства. Теперь ему предстоят повышение налогов, всплеск инфляции и урезание национальных проектов.

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд заявил, что спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас создал в понедельник очень опасный прецедент, не дав депутатам возможности задавать процедурные вопросы и силой продавив утверждение повестки парламента подходящим для коалиции образом.