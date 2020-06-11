Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 955 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,7% или семь проб дали положительный результат. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

Депрессия, бессонница и море алкоголя: коронавирус нанес болезненный удар по психике жителей Эстонии.

Теперь жители Эстонии могут застраховать путешествие и от COVID-19.

Экономика

После двухнедельного перерыва крупные продавцы топлива подняли цены на бензин на два цента за литр.

Чистая прибыль госпредприятия Operail упала почти на 60%.

ЕС выделит инновационным компаниям 314 млн евро на борьбу с коронавирусом и восстановление бизнеса.

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