Картина дня: шторм в Эстонии, запрет на продажу алкоголя по ночам и Белоруссия закроет границы с Польшей и Литвой

Если весной нуждались в стационарном лечении прежде всего пожилые люди с диагнозом COVID-19, то сегодня средний возраст пациентов снизился, самому молодому пациенту 16 лет. Читать далее...

СМИ: сына Лукашенко тайно отправили в Москву, где он будет учиться под другой фамилией

Младший сын президента Белоруссии Александр Лукашенко 16-летний Николай, забравший документы из лицея БГУ после начала протестов в стране, будет учиться в Москве. Читать далее...

Полиция просит помощи в поисках 42-летнего мужчины

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 42-летнего Виталийса, который вчера вечером ушел в неизвестном направлении из дома призрения Тахева в волости Валга. Читать далее...

Справка о пребывании в концлагере: пожилые нарвитяне не могут доказать, что во время Второй мировой были в плену

Николай Алексеев, председатель Нарвского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, рассказал, что до сих пор к нему приходят обиженные члены союза, которые еще к 9 мая ожидали получить от России памятные медали в честь Дня Победы. Но из представленного в Генконсульство РФ списка на награждение дипломаты вычеркнули примерно половину фамилий - около 150 человек. Генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков отвечает, что действовал строго по закону, который признает бывшими малолетними узниками фашизма только тех, у кого есть признаваемые в России документы о пребывании в концлагере. Пять лет назад таких доказательств не требовали, поэтому список награжденных тогда вдруг увеличился в десять раз. Читать далее...

ПРОВЕРКА ФАКТОВ 〉 Март Хельме перепутал тысячи и миллионы

На сегодняшней правительственной пресс-конференции министр внутренних дел Март Хельме заявил, что повышение зарплаты спасателей до средней зарплаты и доведение зарплаты полицейских до уровня 1,2 средней по Эстонии обойдется примерно в 850 000 евро. Postimees решил проверить это утверждение. Читать далее...