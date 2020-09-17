Картина дня: шторм в Эстонии, запрет на продажу алкоголя по ночам и Белоруссия закроет границы с Польшей и Литвой

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 сентября.
Фото и блог 〉 Ураган ломает деревья и сносит крыши, тысячи людей остались без электричества
Метеослужба Эстонии предупреждает, что в четверг, 17 сентября, в Эстонии ожидается сильный штормовой ветер, который местами будет достигать 32 м/с. Читать далее...
Шторм остановил движение поездов из Таллинна, всех везут автобусами
Из-за шторма остановилось движение поездов по направлению из Таллинна в сторону запада, поезда заменены автобусами. Читать далее...
В Таллинне на человека упало дерево
Центр тревоги к 15:30 получил уже 132 сообщения, связанных со штормом. Большинство сообщений связано с поваленными на дорогу деревьями в Северной и Западной Эстонии. В результате шторма пострадал один человек. Читать далее...
Шторм привел к тяжелому ДТП: на грузовик упало сломанное дерево
Сегодня в 16.15 в Центр тревоги сообщили о серьезной аварии на седьмом километре шоссе Ридала-Нигула, деревня Вынну, Ляэнемаа, где сломанное дерево упало на грузовик. Водитель грузовика, мужчина 42 лет, доставлен в больницу, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...
В Эстонии свирепствует шторм: школьному повару пришлось варить дома картошку для учеников
Сегодня утром штормовой ветер привел к отключению электричества на Кихну от Линакюла до деревни Сяэре. Центр здоровья, а также продуктовые магазины острова, школа, музей и общественный центр вместе с ратушей остались без электричества. Читать далее...
В Эстонии вводится запрет на продажу алкоголя по ночам
Правительство одобрило общегосударственное ограничение на продажу алкоголя, которое начнет действовать в ночь с 25 на 26 сентября в 00.00 часов. Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00.00 часов до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях. Читать далее...
Белоруссия закроет границы с Польшей и Литвой, а также усилит границу с Украиной
Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме. Читать далее...
Валерий Цепкало: Лукашенко – как «Москвич-412», уже неуместный в новой эпохе
Бывший дипломат и претендент на пост президента Белоруссии, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, проведший в Эстонии ряд встреч и переговоров, ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
Государственный бюджет 2021 〉 Идеи Хельме злят армию и «Отечество»
По словам командующего вооруженными Мартина Херема, идея министр финансов Мартина Хельме (EKRE) сократить вместе со снижающимся ВВП и расходы на оборону Эстонии, ослабит обороноспособность страны. Масло в огонь противостоянию в правительстве подливает и то, что, по словам Хельме, можно было бы купить на кредитные деньги. Читать далее...
Половина учеников Ляэнемереской гимназии отправлена на дистанционное обучение
В связи с выявлением новых случаев заболевания коронавирусом в таллиннской Ляэнемереской гимназии введен желтый сценарий, все ученики с 6 по 12 классы, то есть около 700 человек с 17 сентября переведены на удаленное обучение. Домой отправлено и большинство учителей. Читать далее...
Коронавирус настиг еще 22 жителей Эстонии
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 969 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 22 положительный результат дали 22 пробы. Читать далее...
Отравили еще в гостинице: команда Навального рассказала о следах «Новичка» на бутылке с водой
Команда Алексея Навального раскрыла тайну пластиковой бутылки с водой, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». До сих пор было точно неизвестно, откуда она взялась, СМИ высказывали версию, что она была передана в Германию с борта самолета, на котором Навальному стало плохо. Читать далее...
Правительство: мы еще не достигли дна кризиса
На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания правительства о новых решениях рассказали премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...
Женщина в оркестре. Как Мария Колесникова стала лидером белорусского протеста
Два поступка изменили жизнь музыканта Марии Колесниковой. Первый - решение поддержать на выборах президента Белоруссии оппозиционного кандидата. И второй - порвать свой паспорт, чтобы сорвать планы спецслужб. Читать далее...
Из-за коронавируса два класса в Кохтла-Ярвеской Таммикуской основной школе учатся по домам
С прошлой недели в Таммикуской основной школе, которая расположена в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на дистанционное обучение перешел один из начальных классов, поскольку в нем COVID-19 заболел учитель. Вчера на домашнее обучение перешел еще один класс. Но, по словам директора, остальные классы продолжают обучение в обычном режиме, и закрывать всю школу не планируется. Читать далее...
Европарламент предлагает лишить Минск кредитов и ввести санкции против граждан РФ
Европарламент (ЕП) подготовил проект резолюции по ситуации в Белоруссии, в которой призывает институты Евросоюза максимально делегитимизировать президента Александра Лукашенко, ввести жесткие санкции не только против него и республики, но и против россиян, блокировать финансирование Минска по всем доступным каналам, а также оказывать всю возможную поддержку белорусской оппозиции. Читать далее...
Зарубежные и российские ученые выдвинули Алексея Навального на Нобелевскую премию мира
Профессоры "признанных университетов, которые занимаются Россией", выдвинули политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира, сообщил в Facebook российский ученый, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. Читать далее...
Сиккут: оплата больничного с первого дня сохранит людям зарлату
Социал-демократы в четверг внесли в производство Рийгикогу законопроект, на основании которого компенсация по болезни будет выплачиваться работникам уже с первого дня и в объеме 80 процентов зарплаты. Читать далее...
Компания из пяти человек выпила растворитель: скончались четверо
На выходных в Вериора в Пыльвамаа собралась компания из пяти человек, которая помимо алкоголя употребляла крайне опасный растворитель. По данным Lõuna-Eesti Postimees, скончались четверо.
Самому младшему в Эстонии пациенту, попавшему в больницу с коронавирусом, 16 лет
Если весной нуждались в стационарном лечении прежде всего пожилые люди с диагнозом COVID-19, то сегодня средний возраст пациентов снизился, самому молодому пациенту 16 лет. Читать далее...
СМИ: сына Лукашенко тайно отправили в Москву, где он будет учиться под другой фамилией
Младший сын президента Белоруссии Александр Лукашенко 16-летний Николай, забравший документы из лицея БГУ после начала протестов в стране, будет учиться в Москве. Читать далее...
Полиция просит помощи в поисках 42-летнего мужчины
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 42-летнего Виталийса, который вчера вечером ушел в неизвестном направлении из дома призрения Тахева в волости Валга. Читать далее...
Справка о пребывании в концлагере: пожилые нарвитяне не могут доказать, что во время Второй мировой были в плену
Николай Алексеев, председатель Нарвского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, рассказал, что до сих пор к нему приходят обиженные члены союза, которые еще к 9 мая ожидали получить от России памятные медали в честь Дня Победы. Но из представленного в Генконсульство РФ списка на награждение дипломаты вычеркнули примерно половину фамилий - около 150 человек. Генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков отвечает, что действовал строго по закону, который признает бывшими малолетними узниками фашизма только тех, у кого есть признаваемые в России документы о пребывании в концлагере. Пять лет назад таких доказательств не требовали, поэтому список награжденных тогда вдруг увеличился в десять раз. Читать далее...
ПРОВЕРКА ФАКТОВ 〉 Март Хельме перепутал тысячи и миллионы
На сегодняшней правительственной пресс-конференции министр внутренних дел Март Хельме заявил, что повышение зарплаты спасателей до средней зарплаты и доведение зарплаты полицейских до уровня 1,2 средней по Эстонии обойдется примерно в 850 000 евро. Postimees решил проверить это утверждение. Читать далее...