Картина дня: детская игра обернулась трагедией, подробности гибели рабочего и шпионские истории

Обвиняемый в шпионаже эстонец потребовал от ФСБ перевода на эстонский язык

Находящийся уже полтора года в Москве под стражей эстонский предприниматель от авиации Райво Суси ждет перевода обвинительного заключения на эстонский язык, после чего, в октябре-ноябре должен начаться его судебный процесс. Читайте далее...

Журналистское расследование: российские шпионы в Эстонии и дело Кохвера

Россия вербует контрабандистов на эстонской границе и использует их в качестве шпионов и информаторов. Цель этой операции — дестабилизация Эстонии, страны-члена НАТО, к таким выводам пришли журналисты BuzzFeed News и Re:Baltica, по результатам совместного расследования. Читайте далее...

Детская игра обернулась трагедией: эстонский мальчик получил тяжелейшие ожоги

В мае с 13-летним Гермо из Пярнумаа произошел несчастный случай, в результате которого он получил ожоги второй и третьей степеней. В настоящий момент раны заживают, но для полного восстановления мальчику нужны вспомогательные средства и лекарства, которые Больничная касса не компенсирует. Читайте далее...

Открылись новые подробности смерти рабочего на строительном объекте Merko

Вчера, 13 сентября, на строительном объекте Merko по адресу Стаапли, 3 в квартале Ноблесснер произошел несчастный случай. При строительстве каркаса жилого дома с высоты четвертого этажа упал 35-летний мужчина, который работал в фирме субподрядчика Arsam OÜ с июня этого года. К сожалению, он скончался на месте происшествия. Читайте далее...

Недовольные жители Пыхья-Таллинна продолжают писать протестные письма в Министерство социальных дел

Жители Пыхья-Таллинна продолжают писать протестные письма в Министерство социальных дел, требуя отменить запланированное открытие пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси. Читайте далее...

Äripäev: популярная сеть магазинов электроники выставлена на продажу

Конкуренты признают, что время для продажи выбрано весьма удачно и крупные собственники Армин Кыомяги, Индрек Прантс и Свен Мансберг ранее тоже вели бизнес подобным образом. Читайте далее...

Совместные учения «Запад-2017» стартовали на территории России и Белоруссии

На территории России и Белоруссии начались совместные стратегические учения (ССУ) «Запад-2017», сообщает сайт Минобороны РФ. Они пройдут на девяти полигонах при участии 12,7 тысяч солдат. Читайте далее...

Фото читателя Postimees: в Финляндии масло стоит вполовину дешевле!

С редакцией Postimees поделился фотографией читатель, который заметил, что в магазине Alepa, расположенном в торговом центре Itäkeskus в Хельсинки, 500-граммовая пачка соленого масла Valio стоит 2,79 евро. При этом в магазинах Эстонии за него придется отдать более пяти евро! Читайте далее...

Несчастная любовь толкнула водителя BMW на глупый поступок

В Раквере водитель внедорожника BMW мчался по парку Кирикупарк и остановился только на пешеходном мостике: из-за того, что застрял. По следам от колес автомобиля можно предположить, что скорость BMW была большой. Читайте далее...

Житель улицы Копли: пронзительный визг трамваев лишает сна!