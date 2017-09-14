Картина дня: детская игра обернулась трагедией, подробности гибели рабочего и шпионские истории

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Обвиняемый в шпионаже эстонец потребовал от ФСБ перевода на эстонский язык
Находящийся уже полтора года в Москве под стражей эстонский предприниматель от авиации Райво Суси ждет перевода обвинительного заключения на эстонский язык, после чего, в октябре-ноябре должен начаться его судебный процесс. Читайте далее...
Журналистское расследование: российские шпионы в Эстонии и дело Кохвера
Россия вербует контрабандистов на эстонской границе и использует их в качестве шпионов и информаторов. Цель этой операции — дестабилизация Эстонии, страны-члена НАТО, к таким выводам пришли журналисты BuzzFeed News и Re:Baltica, по результатам совместного расследования. Читайте далее...
Детская игра обернулась трагедией: эстонский мальчик получил тяжелейшие ожоги
В мае с 13-летним Гермо из Пярнумаа произошел несчастный случай, в результате которого он получил ожоги второй и третьей степеней. В настоящий момент раны заживают, но для полного восстановления мальчику нужны вспомогательные средства и лекарства, которые Больничная касса не компенсирует. Читайте далее...
Открылись новые подробности смерти рабочего на строительном объекте Merko
Вчера, 13 сентября, на строительном объекте Merko по адресу Стаапли, 3 в квартале Ноблесснер произошел несчастный случай. При строительстве каркаса жилого дома с высоты четвертого этажа упал 35-летний мужчина, который работал в фирме субподрядчика Arsam OÜ с июня этого года. К сожалению, он скончался на месте происшествия. Читайте далее...
Недовольные жители Пыхья-Таллинна продолжают писать протестные письма в Министерство социальных дел
Жители Пыхья-Таллинна продолжают писать протестные письма в Министерство социальных дел, требуя отменить запланированное открытие пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси. Читайте далее...
Äripäev: популярная сеть магазинов электроники выставлена на продажу
Конкуренты признают, что время для продажи выбрано весьма удачно и крупные собственники Армин Кыомяги, Индрек Прантс и Свен Мансберг ранее тоже вели бизнес подобным образом. Читайте далее...
Совместные учения «Запад-2017» стартовали на территории России и Белоруссии
На территории России и Белоруссии начались совместные стратегические учения (ССУ) «Запад-2017», сообщает сайт Минобороны РФ. Они пройдут на девяти полигонах при участии 12,7 тысяч солдат. Читайте далее...
Фото читателя Postimees: в Финляндии масло стоит вполовину дешевле!
С редакцией Postimees поделился фотографией читатель, который заметил, что в магазине Alepa, расположенном в торговом центре Itäkeskus в Хельсинки, 500-граммовая пачка соленого масла Valio стоит 2,79 евро. При этом в магазинах Эстонии за него придется отдать более пяти евро! Читайте далее...
Несчастная любовь толкнула водителя BMW на глупый поступок
В Раквере водитель внедорожника BMW мчался по парку Кирикупарк и остановился только на пешеходном мостике: из-за того, что застрял. По следам от колес автомобиля можно предположить, что скорость BMW была большой. Читайте далее...
Житель улицы Копли: пронзительный визг трамваев лишает сна!
«Когда в пять часов утра трамваи начинают визжать, это очень раздражает», - сказал проживающий на улице Копли в Таллинне Матс Лейс о новых трамвайных путях, которые были заменены всего две недели назад.
Совпадение? Цветовое решение новых автомобилей МуПо вызвало негодование среди жителей столицы
Вчера Муниципальная полиция Таллинна представила общественности свои новые служебные автомобили. Некоторым жителям столицы цветовое решение транспортных средств показалось противозаконным, поскольку, по их мнению, машины МуПо напоминают автомобили госполиции. Читайте далее...
Фанаты, занимайте очередь! Стало известно, когда iPhone 8 поступит в продажу в Эстонии
Новые телефоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в представительства Tele2 уже 29 сентября, прием заказов в интернет-магазине Tele2 открывается с 22 сентября. Читайте далее...
Мистика: водителя вспыхнувшего автобуса на следующий день в том же месте настигла новая беда
Водителя автобуса Алара, транспортное средство которого загорелось в понедельник в Сауга, на следующий день после происшествия в том же месте настигла новая неудача. Автобус мужчины сломался, а когда Алар стал его чинить, то ему за шиворот вылился тосол. Читайте далее...
В пятницу Эстонию накроют ливни с грозой, дискомфорта добавит и порывистый ветер
Активный циклон с юга Финляндии медленно отступает к северо-востоку. Его влияние на нашу погоду по-прежнему велико. В Эстонии пройдут дожди, местами они могут сопровождаться грозами и интенсивность осадков будет большая. К тому же порывистый ветер еще добавит дискомфорта. Читайте далее...
Продаете автомобиль? Отсутствие одного простого действия может привести к огромным проблемам
Даже при продаже автомобиля, который стоит всего несколько сотен евро, обязательно нужно оформить официальный акт купли-продажи и изменить данные владельца автомобиля в регистре. Отсутствие этих действий может обернуться как для бывшего владельца машины, так и для нового большими убытками. Читайте далее...
Ну и причина! Известный эстонский актер объяснил, почему сел за руль пьяным
Известный эстонский телеведущий, актер и комик Пеэтер Оя объяснил, почему в конце августа сел за руль автомобиля в пьяном виде, после чего совершил аварию и был наказан условным сроком. Читайте далее...