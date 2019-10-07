Картина дня: инцидент на стройплощадке, школьная травля и ограничение продажи алкоголя

На стройке произошло обрушение: один человек погиб, еще один госпитализирован

Спасатели в понедельник в 11.47 получили сообщение, что в десятке километров от Вильянди, в Хеймтали на одной стройке произошло обрушение. Под завалом оказались двое, но спасти удалось только одного. Читать далее...

Школьная травля по-другому: молодые учителя увольняются с работы из-за унижений со стороны родителей

Половина начинающих учителей не остаются на должности больше пяти лет. Причина часто заключается в том, что нормальное понимание культуры организации и труда – например, что нового коллегу нужно поддерживать – так и не дошло до школ, пишет Postimees.

Полиция и министр внутренних дел заверяют: в смерти Айвара Рехе противоречий нет

Как заверил министр внутренних дел Март Хельме, полицейское расследование пришлось к единогласному мнению, что причиной смерти бывшего банкира Айвара Рехе стало самоубийство, пишет Postimees со ссылкой на BNS.

Михаил Кылварт: пусть этот бизнес будет подкошен!

Предложение мэра столицы по ужесточению продажи алкоголя вызвало новую волну споров. Оправданы ли санкции в отношении столичных баров и магазинов?Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!

СМИ: ехавший из Таллинна микроавтобус перевернулся в Ленобласти, пострадали девять человек

По предварительным данным, девять человек получили травмы в аварии на трассе в Волосовском районе Ленинградской области. Микроавтобус, двигавшийся из Прибалтики в Нижний Новгород, вылетел в кювет и опрокинулся, рассказали 47news в дорожной полиции. Читать далее...

Наконец-то: эстонская сеть заправок объявила о долгожданном нововведении

В начале нового года Circle K станет первым продавцом топлива в Эстонии, который установит на своих станциях зарядные устройства для электромобилей нового поколения IONITY, способные зарядить за три-пять минут запас энергии на 100 километров. Читать далее...

Исповедь сотрудника Danske: деньги были главным, остальное не важно

По словам бывшего работника банка Danske Михаила Мурникова, администраторы по обслуживанию клиентов должны были заключать с нерезидентами как можно больше сделок, поскольку это было крайне выгодно для банка, пишет Bloomberg. Читать далее...

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2019 год. Ими стали Уильям Кейлин-мл., Питер Рэдклифф и Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода". Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 7 октября. Читать далее...

Таллинн выступает за ограничение продажи алкоголя по всей стране

Столичные власти считают, что государство могло бы утвердить закон, который обязал бы питейные заведения закрывать двери в два часа ночи, но в то же время тот же закон мог бы разрешать местным самоуправлениям в некоторых случаях делать исключения. Читать далее...

Конкурент в гневе: Circle K подозревает Alexela в нарушении правил