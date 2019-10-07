Картина дня: инцидент на стройплощадке, школьная травля и ограничение продажи алкоголя

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
На стройке произошло обрушение: один человек погиб, еще один госпитализирован
Спасатели в понедельник в 11.47 получили сообщение, что в десятке километров от Вильянди, в Хеймтали на одной стройке произошло обрушение. Под завалом оказались двое, но спасти удалось только одного. Читать далее...
Школьная травля по-другому: молодые учителя увольняются с работы из-за унижений со стороны родителей
Половина начинающих учителей не остаются на должности больше пяти лет. Причина часто заключается в том, что нормальное понимание культуры организации и труда – например, что нового коллегу нужно поддерживать – так и не дошло до школ, пишет Postimees.
Полиция и министр внутренних дел заверяют: в смерти Айвара Рехе противоречий нет
Как заверил министр внутренних дел Март Хельме, полицейское расследование пришлось к единогласному мнению, что причиной смерти бывшего банкира Айвара Рехе стало самоубийство, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
Михаил Кылварт: пусть этот бизнес будет подкошен!
Предложение мэра столицы по ужесточению продажи алкоголя вызвало новую волну споров. Оправданы ли санкции в отношении столичных баров и магазинов?Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!
СМИ: ехавший из Таллинна микроавтобус перевернулся в Ленобласти, пострадали девять человек
По предварительным данным, девять человек получили травмы в аварии на трассе в Волосовском районе Ленинградской области. Микроавтобус, двигавшийся из Прибалтики в Нижний Новгород, вылетел в кювет и опрокинулся, рассказали 47news в дорожной полиции. Читать далее...
Наконец-то: эстонская сеть заправок объявила о долгожданном нововведении
В начале нового года Circle K станет первым продавцом топлива в Эстонии, который установит на своих станциях зарядные устройства для электромобилей нового поколения IONITY, способные зарядить за три-пять минут запас энергии на 100 километров. Читать далее...
Исповедь сотрудника Danske: деньги были главным, остальное не важно
По словам бывшего работника банка Danske Михаила Мурникова, администраторы по обслуживанию клиентов должны были заключать с нерезидентами как можно больше сделок, поскольку это было крайне выгодно для банка, пишет Bloomberg. Читать далее...
Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине
В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2019 год. Ими стали Уильям Кейлин-мл., Питер Рэдклифф и Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода". Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 7 октября. Читать далее...
Таллинн выступает за ограничение продажи алкоголя по всей стране
Столичные власти считают, что государство могло бы утвердить закон, который обязал бы питейные заведения закрывать двери в два часа ночи, но в то же время тот же закон мог бы разрешать местным самоуправлениям в некоторых случаях делать исключения. Читать далее...
Конкурент в гневе: Circle K подозревает Alexela в нарушении правил
По оценке топливной фирмы Circle K, конкурирующее предприятие Alexela могло нарушить правила оказания государственной помощи, когда утром 16 сентября продавало клиентам компримированный газ (CNG) по цене 0,001 евро за килограмм. Читать далее...