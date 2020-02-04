Картина дня: близкие убитой возмущены, Toyota отзывает смертельно опасные автомобили и кризис в Клинике ТУ

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
Близкие убитой в Кохтла-Ярве девушки в шоке: в Инстаграме появились фото убийцы, отдыхающего дома
В апреле 2018 года в Кохтла-Ярве была убита 15-летняя девушка. Тело Насти нашли на улице с ножевыми ранами. Суд признал виновным в этом убийстве и приговорил к 16 годам тюрьмы Артема Дроникова, бывшего парня Насти, которого полиция задержала на следующий день после убийства. Дроников отбывает наказание в Вируской тюрьме. Читать далее...
Toyota отзывает в Эстонии тысячи смертельно опасных машин
Из-за дефекта в механизме наполнения подушек безопасности Takata концерн Toyota отзывает все свои автомобили модели Avensis 2002-2008 годов выпуска. Пока речь идет о 3273 машинах, 1737 из которых имеют действующий техосмотр. Читать далее...
Кийк, Ассер и Клаас призывают работников Клиники ТУ сохранять трудовой мир
Министр социальных дел Танель Кийк, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер и мэр Тарту Урмас Клаас, занимающий также пост председателя совета Клиники ТУ, призвали сотрудников, настаивающих на отставке Клааса и главы Клиники Прийта Ээльмяэ, сохранять трудовой мир. Читать далее...
Руководство школы заперло раздевалки, чтобы не выпустить детей после уроков
В последние две недели руководство тартуской гимназии Хуго Треффнера организовало для учеников лекции генетик Лили Милан, эколога Эрика Пуура и эксперта по излучению Олле Китсинга. Некоторые из них длились дольше, чем было предусмотрено школьным расписанием. Чтобы недовольные таким продлением учебного дня школьники не сбежали с лекций, руководство велело запереть раздевалки. Читать далее...
Появившийся на улицах Эстонии наркотик убивает человека изнутри
Наркотик alfa-pvp (также называют «НЛО» или «флакка»), который пять лет назад вызвал панику в США, добрался до Эстонии. Это химическое вещество, которое в буквальном смысле убивает человека изнутри и вызывает паранойю. Читать далее...
Катри Райк: станет ли Für Oksana новым гимном Нарвы?
"Nublu и его Für Oksana получили три приза на конкурсе Eesti Laul 2019, в том числе премию за лучшую песню. Это и впрямь отличная песня! Припев «А это жизнь, это карма. Эй, привет, город Нарва!» знает вся эстонская молодежь, даже та, которая ни слова не понимает или не говорит по-русски. Их родители втайне надеются, что, может, эти два предложения подтолкнут ребят учить русский язык, и не просто учить, а выучить", - пишет Катри Райк.
Министр культуры рекомендует создать в Ида-Вирумаа особую экономическую зону: что именно он предлагает изменить?
Министр культуры Тынис Лукас внес несколько предложений по ускорению развития Ида-Вируского уезда, в том числе создание особой экономической зоны, перевод на северо-восток штаб-квартир госкомпаний и введение региональных повышающих коэффициентов для зарплат государственных служащих. Читать далее...
К обузданию эпидемии теоретически готовы
«Наши лечебные и государственные учреждения готовы к обузданию распространения вируса», - заверил министр социальных дел Танель Кийк (ЦП) и отметил: риск того, что начавший распространяться из Китая коронавирус попадет в Эстонию, все же существует. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что указанная Кийком готовность в большей степени теоретическая, как и проникновение вируса в Эстонию. Так что же означает готовность страны? Этим вопросом задался Postimees.
В Клинике Тартуского университета потребовали отставки председателя правления и совета
19 заведующих Клиники Тартуского университета потребовали отставки председателя правления Прийта Ээлмяэ и главы совета медицинского учреждения Урмаса Клааса, который также является мэром Тарту, говорится в пресс-сообщении. Читать далее...
Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе
Для принятия решения о том, следует ли провозгласить или отклонить принятый Рийгикогу Закон о пенсионной реформе, президент Эстонии Керсти Кальюлайд не станет заказывать юридический анализ. Читать далее...
Неразбериха в продуктовом магазине: так на сколько же дешевле?
В социальных сетях распространяется публикация о вызывающем замешательство опыте клиента Maxima, расположенного в таллиннском районе Хийу, когда излишнее количество всевозможных наклеек и обозначенный создало иллюзию большей скидки, чем предлагал магазин. Читать далее...
Транзит к Елбасы, или Перестройка в обратную сторону
"События, развернувшиеся в России после объявленной 15 января «конституционной реформы», пока привели не столько к реальным переменам, сколько к общественному удивлению. До конца президентского срока Владимира Путина остается еще четыре года (кстати, заметим, что в США – это целый президентский срок), так что к чему вдруг такая спешка с «транзитом»? Или, может быть, это попытка опередить время – чтобы предупредить и предотвратить реальный транзит?" - пишет Вадим Штепа.
Система e-Notar 3 в Эстонии позволит заключать нотариальные сделки из-за границы
Платформа e-Notar 3 обеспечивает новые упрощающие общение с нотариусом возможности и позволяет совершать некоторые сделки из-за границы. Читать далее...
А было ли жестокое избиение на самом деле? Прокуратура обвиняет жительницу Тарту в даче ложных показаний
В сентябре прошлого года тогда еще 27-летняя Мари-Лийз Клейн обратилась в отделение неотложной помощи Клиники Тартуского университета, сообщив, что ее избили на улице. Под глазом у нее был синяк, были зафиксированы и другие незначительные повреждения. Теперь прокуратура обвиняет эту женщину в даче ложных показаний, поскольку на самом деле никакого уличного нападения не было. Судебное заседание назначено на 24 марта. Читать далее...
В Ласнамяэ построят бассейн по олимпийским стандартам
В среду, 5 февраля будет подписан договор об установлении права на застройку, который позволит построить в Ласнамяэ на улице Варраку бассейн, соответствующий олимпийским нормам, и спортивный и водный центр. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна. Читать далее...
Сокрытие фактов и плата за донос: как власти Китая «борются» с коронавирусом
Власти Уханя знали о надвигающейся эпидемии коронавируса еще в начале января, но старались тщательно скрыть эту информацию. Об этом свидетельствует история китайского врача по имени Ли Вэньлян. Читать далее...
Гражданина Эстонии эвакуировали из очага коронавируса - провинции Хубэй
Власти Франции эвакуировали из Китая в Европу 199 граждан ЕС, в числе которых и гражданин Эстонии. Читать далее...
Водителям электромобилей на заметку: теперь у нас есть и Volt
Пользователи электромобилей могут с сегодняшнего дня зарегистрироваться в качестве пользователей крупнейшей в Эстонии общественной сети зарядки Enefit VOLT, чтобы с 11 февраля получить возможность использовать более быструю и разностороннюю услугу зарядки. Читать далее...
Эстонский стартап получил миллион долларов
Эстонская лесотехническая компания Timbeter привлекла инвестиций на миллион долларов. Читать далее...
Убийство в центре Талллинна: обвиняемый предстанет перед судом
Пыхьяская окружная прокуратура передала в суд дело мужчины, который обвиняется в том, что прошлым летом он в ходе вспыхнувшего перед казино в центре Таллинна конфликта нанес другому мужчине смертельные ножевые ранения. Читать далее...
В Кунда пострадал вызванный из-за семейной ссоры полицейский
В Кунда полицейский, которого вызвали из-за семейной ссоры, пострадал, сцепившись с нетрезвым мужчиной. Читать далее...
Откровения обвиняемого в убийстве: прежде, чем успел отреагировать, я во что-то врезался
Карел Шмутов (29), обвиняемый в умышленном убийстве бас-гитариста Райво Рятте (48), псевдоним Кыммар, до сих пор не рассказывал публично о деталях трагического наезда в Нымме. Во вторник в Харьюском уездном суде ему предоставилась такая возможность. Читать далее...
Умер член совета ERR Агу Ууделепп
Во вторник в результате тяжелой болезни в возрасте 45 лет ушел из жизни журналист, специалист по коммуникациям, преподаватель и член совета Эстонского телерадиовещания (ERR) Агу Ууделепп. Читать далее...