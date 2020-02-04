Картина дня: близкие убитой возмущены, Toyota отзывает смертельно опасные автомобили и кризис в Клинике ТУ

В Клинике Тартуского университета потребовали отставки председателя правления и совета

19 заведующих Клиники Тартуского университета потребовали отставки председателя правления Прийта Ээлмяэ и главы совета медицинского учреждения Урмаса Клааса, который также является мэром Тарту, говорится в пресс-сообщении. Читать далее...

Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе

Для принятия решения о том, следует ли провозгласить или отклонить принятый Рийгикогу Закон о пенсионной реформе, президент Эстонии Керсти Кальюлайд не станет заказывать юридический анализ. Читать далее...

Неразбериха в продуктовом магазине: так на сколько же дешевле?

В социальных сетях распространяется публикация о вызывающем замешательство опыте клиента Maxima, расположенного в таллиннском районе Хийу, когда излишнее количество всевозможных наклеек и обозначенный создало иллюзию большей скидки, чем предлагал магазин. Читать далее...

Транзит к Елбасы, или Перестройка в обратную сторону

"События, развернувшиеся в России после объявленной 15 января «конституционной реформы», пока привели не столько к реальным переменам, сколько к общественному удивлению. До конца президентского срока Владимира Путина остается еще четыре года (кстати, заметим, что в США – это целый президентский срок), так что к чему вдруг такая спешка с «транзитом»? Или, может быть, это попытка опередить время – чтобы предупредить и предотвратить реальный транзит?" - пишет Вадим Штепа.

Система e-Notar 3 в Эстонии позволит заключать нотариальные сделки из-за границы

Платформа e-Notar 3 обеспечивает новые упрощающие общение с нотариусом возможности и позволяет совершать некоторые сделки из-за границы. Читать далее...

А было ли жестокое избиение на самом деле? Прокуратура обвиняет жительницу Тарту в даче ложных показаний

В сентябре прошлого года тогда еще 27-летняя Мари-Лийз Клейн обратилась в отделение неотложной помощи Клиники Тартуского университета, сообщив, что ее избили на улице. Под глазом у нее был синяк, были зафиксированы и другие незначительные повреждения. Теперь прокуратура обвиняет эту женщину в даче ложных показаний, поскольку на самом деле никакого уличного нападения не было. Судебное заседание назначено на 24 марта. Читать далее...

В Ласнамяэ построят бассейн по олимпийским стандартам

В среду, 5 февраля будет подписан договор об установлении права на застройку, который позволит построить в Ласнамяэ на улице Варраку бассейн, соответствующий олимпийским нормам, и спортивный и водный центр. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна. Читать далее...

Сокрытие фактов и плата за донос: как власти Китая «борются» с коронавирусом

Власти Уханя знали о надвигающейся эпидемии коронавируса еще в начале января, но старались тщательно скрыть эту информацию. Об этом свидетельствует история китайского врача по имени Ли Вэньлян. Читать далее...

Гражданина Эстонии эвакуировали из очага коронавируса - провинции Хубэй