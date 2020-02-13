Картина дня: нападение на нигерийского студента, кризис на строительном рынке, проблемы поступления в эстонскую школу и опасная дача экс-министра

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
Рынок ждет новый кризис? В Эстонии заканчиваются резервы важного строительного сырья
Эстонский союз предприятий горнодобывающей промышленности и Эстонский союз строительных материалов в совместном заявлении предупреждают, что строительный рынок ожидает кризис cырья, если правительство не выдаст новые разрешения на добычу полезных ископаемых. Читать далее...
Судебные исполнители опустошили банковские счета тысяч инвалидов
Судебные исполнители изъяли крупные суммы с банковских счетов примерно 3500 инвалидов, практически опустошив их. Пришлось даже вмешаться министру. Проблема началась с новой инфосистемы Кассы страхования от безработицы, которая способна автоматически обрабатывать требования очень большого числа судебных исполнителей. Читать далее...
Декларации можно подавать уже сегодня, но департамент советует подождать до субботы
Внимательные граждане обнаружили, что налоговые декларации за 2019 год можно подавать в электронном виде уже сегодня. Фактически, интернет-среда открыта только на временной основе, и официально декларации можно будет подавать начиная с субботы. Читать далее...
Насколько сложно русскоязычному ребенку поступить в эстоноязычную школу?
«Нам посоветовали подтянуть эстонский и вернуться на следующий год», – рассказывает Татьяна о том, как она пыталась перевести дочь из русской школы в эстонскую. Отец девятиклассника Михаил говорит иное: его сына приняли в эстонскую школу без проблем. Тяжело ли русскоязычным детям поступить в школы с эстонским языком обучения и предъявляются ли к ним какие-то языковые требования? Читать далее...
Безобразный случай в ТТУ: посторонний мужчина в боксерских перчатках ударил чернокожего студента
В среду вечером молодой человек, случайно оказавшийся на территории Таллиннского технического университета, напал на обучающегося там иностранного студента. Читать далее...
Штормовые волны грозят обрушить дачу экс-министра в Клоогаранде
Этой зимой лед не сковал морское побережье Эстонии, в результате чего зимние штормы разрушили песчаные берега Клоогаранда настолько, что построенному на самом берегу коттеджу всерьез угрожает обрушение. Читать далее...
В Пыхья-Таллинне произошел пожар в жилом доме: погиб 75-летний мужчина
Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревянном доме в Таллинне на улице Пебре. Читать далее...
Под Вильянди 94-летний водитель спровоцировал тройную аварию
В среду вечером около 18:15 на шоссе Имавере–Вильянди–Каркси-Нуйа под Вильянди произошла авария. Там столкнулись три машины. Читать далее...
В Финляндии обнаружен труп пропавшего жителя Эстонии
В среду рыбак обнаружил вблизи острова Коркеасаари в волости Перно на юге Финляндии труп мужчины. Вероятно, речь идет о пропавшем в сентябре прошлого года рыбаке-любителе из Эстонии. Читать далее...
В связи с ужесточением экологических требований в Эстонии подорожают автомобили
Согласно принятому в ЕС решению, к концу 2020 года средний уровень выбросов CO2 для каждого автомобильного концерна должен составлять не более 95 граммов на километр. За превышение этого показателя будет взиматься штраф. Читать далее...
Некогда могущественная мебельная фабрика находится на пороге банкротства
Выполнявшая индивидуальные заказы мебельная фабрика Sarkop пришла в упадок: производственное здание опустело, зарплаты не выплачены, а суд остановил процедуру санации. Читать далее...
Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе выходит на эстонский рынок
Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, немецкая компания Flixbus уже в первом полугодии 2020 года планирует приступить к обслуживанию линий из Таллинна в города Восточной и Западной Европы. Конкуренты заявляют о своей готовности к появлению на рынке нового игрока. Читать далее...
Доступность лекарств ухудшилась и без аптечной реформы
В последнее время все чаще стала возникать ситуация, когда врач выписывает какое-то лекарство, а человеку приходится бегать по аптекам, чтобы его выкупить. Нет, закончились, давно не было – такие объяснения звучат из уст работников. Куда они делись, врач же не может выписать то, чего в Эстонии быть не должно? Читать далее...
Сыырумаа сделает из Батарейной тюрьмы второй Ротерманни
Вчера, 12 февраля, член правления Riigi Kinnisvara Кати Кусмин и владелец U.S. Invest Урмас Сыырумаа подписали договор купли-продажи имеющей двухсотлетнюю историю Батарейной морской крепости. Читать далее...
Заседание по делу о зверском нападении на таксиста откладывается: один из пяти обвиняемых не явился в суд
В четверг, 13 февраля, в первой половине дня в Вильяндиском доме суда должен был начаться процесс над пятью молодыми людьми, которых обвиняют в нападении на таксиста, жестоком избиении и самовольном использовании чужого автомобиля полтора года назад. Заседание отложили, так как один из подсудимых - Тиво Кауров - не явился в суд. Читать далее...
Легендарный советский разведчик умер на 104-м году жизни
Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни. Читать далее...
Руководитель Больничной кассы: денег всегда хотелось бы иметь больше
Очереди к врачам всё увеличиваются - несмотря на то, что в прошлом году Больничная касса (БК) получила больше средств. По сравнению с очередями в других странах наши длинными не являются, просто жители Эстонии думают иначе, высказал свое мнение руководитель БК Райн Лаане в интервью Postimees.
Таллинн принял решение о реконструкции Петербургского шоссе
Мэрия Таллинна приняла принципиальное решение о необходимости реконструкции Петербургского шоссе - город готов вложить в строительство средства, но желает получить и государственную помощь. Читать далее...
Вне дома: королевский жираф на золотом блюде французской кухни
Что главнее - хлеб или зрелище? А это как посмотреть. Ненавязчивая тихая музыка в ресторане а ля карт, безусловно, вторична: она служит фоном для наслаждения изысканной кухней. Блюда и напитки, подающиеся во время представления варьете, тоже играют второстепенную роль, ведь в данном случае гораздо важнее музыка, танец, яркие костюмы. А иногда шоу и еда органично сопровождают друг друга, иногда соперничают, но достигают общего результата – восторга зрителей. Так бывает редко, но на прошлой неделе это случилось. Читать далее...
Исследование: наибольший плюс пенсионной реформы – возможность принимать самостоятельное решение
Наиболее положительной стороной пенсионной реформы считается возможность самостоятельно принимать решение в отношении своих пенсионных накоплений второй ступени, что отметили 63% респондентов, участвовавших в исследовании клиентов пенсионных фондов SEB II ступени. Читать далее...
Очередной европейский авиаперевозчик прекратил свое существование
Нишевая итальянская пассажирская авиакомпания Air Italy приостановила свою деятельность после того, как ее владельцы затеяли процесс ликвидации. Читать далее...
Maxima грозит внушительный штраф за зараженное сальмонеллой мясо
Одна из крупнейших торговых сетей Maxima и мясоперерабатывающая группа Biovela Group могут быть наказаны тысячными штрафами за то, что на рынке Литвы оказалось зараженное сальмонеллой мясо. Читать далее...