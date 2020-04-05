Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

В Эстонии жертвами Covid-19 стали 15 человек

За последние сутки в Эстонии было сделано 1192 теста на вирус COVID-19, из которых 63 анализа, то есть пять процентов показали положительный результат. Также прибавилось жертв: умерли еще два человека.

Сегодня стало известно и о заболевшем в Таиланде туристе из Эстонии. Он стал 101-м зарегистрированным зараженным коронавирусом на Пхукете.

К сожалению, до сих пор далеко не все следуют новым требованиям: компания молодых людей организовала шумную вечеринку. Не обошлось и без наркотиков.

Льготы и алименты

Жителей Эстонии по-прежнему беспокоят вопросы, касающиеся общественного порядка. Например, можно ли по вечерам ходить по улицам и какие полномочия теперь есть у охранников? Госканцелярия составила ответы на самые популярные вопросы.

Также предпринимателям напомнили о льготах, компенсациях и прочей помощи, которую можно получить от государства и банков.

А юрист Ану Баум рассказала, что важно знать об алиментах в условиях чрезвычайного положения и как следует себя вести.

Зарплаты и премии

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, практически все европейские страны ввели ограничения, которые замедляют распространение болезни, но оставляют многие предприятия и людей без дохода. Вот несколько сценариев развития коронавируса: какие меры приняли соседи Эстонии и как это повлияло на их экономику?

В условиях всеобщего кризиса, когда в Эстонии идут массовые сокращения в частном секторе и повсюду урезают зарплаты, министерства по-прежнему выплачивают своим сотрудникам премиальные, возмущается член финансовой комиссии Рийгикогу, бывший министр финансов Айвар Сыэрд.

А пока одним выписывают премии в несколько тысяч евро, в это время получивший огромный заказ от государства производитель масок платит работникам почти минималку.

А профсоюз химиков заявил, что нынешний кризис гораздо серьезнее предыдущих и попросил министров рассмотреть возможность продления срока выплаты компенсаций по зарплате до 1 сентября.

Походы по магазинам

Сеть Maxima была вынуждена закрыть на 48 часов магазин, поскольку у работников был обнаружен коронавирус.

Во всех магазинах постепенно привыкают к новым ограничениями. Правда, магазины трактуют их по-разному: одни пускают одновременно 15 человек, другие — 185.

Но, к сожалению, до сих пор пожилые люди не понимают введенных в магазинах ограничений и создают толчею.