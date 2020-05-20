ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии был проанализировано 1028 тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых три, то есть 0,3%, показали положительный результат. По данным Регистра народонаселения, два положительных теста было зафиксировано в Харьюмаа и один в Вырумаа.

Мэрия Таллинна: родители на выпускные в июне допущены не будут.

Медики — жителям Эстонии: начало, продолжительность и масштаб второй волны Covid-19 зависит от каждого из нас.

В редакцию Rus.Postimees обратилась читательница, которая рассказала, что ее знакомые с двойным гражданством, недавно вернувшиеся домой из России, не сидят в карантине положенные 14 дней и свободно по Таллинну или даже уехали на работу в Финляндию. Женщина недоумевает: разве для пересекающих восточную границу ввели какие-то послабления?

В ВОЗ обсуждается возможность использования эстонской системы обмена данными X-tee.

Экономика

Решение правительства сохранить связанные с иностранной рабочей силой ограничения и по окончании чрезвычайного положения беспокоит как городских работодателей, так и фермеров, которым сложно найти 2000 сезонных рабочих среди оставшихся без работы жителей Эстонии.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Luminor, малые и средние предприятия в странах Балтии опасаются, что экономический спад, вызванный коронавирусом, может быть более глубоким, чем в 2008 году. При этом 87% эстонских предприятий отложили все свои планы по расширению до лучших времен.

Открытое письмо фермеров министру сельской жизни: вернитесь на работу и верните украинцев!

Пандемия, неожиданно обрушившаяся на мир, привела к спаду эстонской экономики, и банки при выдаче кредитов заняли более консервативную позицию. Выдача ипотечных кредитов не прекратилась, но банки рекомендуют серьезно обдумывать вопрос о принятии новых финансовых обязательств.

Воздействие мер по прекращению распространения коронавируса на европейском континенте до сих пор было неравномерным. Экономический журналист издания Independent Бен Чу размышляет, есть ли уроки, которые можно извлечь из этих мер.

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, считает президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

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Ментол под запретом. В Европе больше нельзя купить сигареты с характерным вкусом.

Рейтинги: поддержка Партии реформ упала ниже 30% впервые с марта 2019 года.

По завершении чрезвычайного положения коалиция не стала терять и дня и тут же, в понедельник, приступила к повседневной политике, сообщив о плане ликвидировать комиссию по надзору за финансированием партий и передать ее задачи Госконтролю.

Во вторник вечером с обрыва Тюрисалу в Харьюском уезде упал мужчина. В результате падения он получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

И хотя в Европе ученики постепенно возвращаются за парты, никто не знает, когда в школах по всему миру восстановится привычная учебная работа. Но уже сегодня понятно, что домашнее и цифровое обучение может нанести болезненный удар по тем детям, у которых нет доступа к компьютеру и интернету и чьи родители не в состоянии их поддержать.

Из-за чрезвычайного положения пары меньше женились и разводились, сейчас же грядет волна разводов.